Οι αρχές «χτενίζουν» το ιατρείο όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών στο ιδιωτικό ιατρείο στην Καρνεάδου, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Κλιμάκιο αστυνομικών, στελέχη του ελληνικού FBI και αξιωματικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών βρίσκονται στον χώρο, αναζητώντας κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να ρίξει φως στις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του τραγουδιστή. Οι έρευνες διεξάγονται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς οι αρχές βρίσκονται σε αγώνα δρόμου πριν τη λήξη του αυτοφώρου.

Εντατικές έρευνες στο ιατρείο της Καρνεάδου

Από πολύ νωρίς το πρωί, κλιμάκιο αστυνομικών βρίσκεται στον χώρο του ιατρείου, προκειμένου να διενεργήσει ενδελεχή έρευνα. Στόχος των ερευνητών είναι η συλλογή μεγάλου όγκου ψηφιακού υλικού και εγγράφων, τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για την διαλεύκανση της υπόθεσης. Οι αρχές επιδιώκουν να συγκεντρώσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αποσαφήνιση των συνθηκών κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στην έρευνα συμμετέχουν στελέχη του ελληνικού FBI, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της υπόθεσης, καθώς και αξιωματικός της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Στο ιατρείο είναι παρόντες και οι δύο γιατροί που διαχειρίζονται τη συγκεκριμένη μονάδα, παρακολουθώντας τις διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Συλλογή ψηφιακών δεδομένων και εγγράφων

Οι αρχές έχουν προχωρήσει στην κατάσχεση σημαντικού υλικού από το ιατρείο. Συγκεκριμένα, έχουν συλλεχθεί υπολογιστές, σκληροί δίσκοι και άλλα ηλεκτρονικά αποθηκευτικά μέσα. Το ψηφιακό αυτό υλικό θα εξεταστεί εξονυχιστικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με την ελπίδα να αποκαλυφθούν κρίσιμα δεδομένα.

Πέρα από τα ψηφιακά στοιχεία, οι αστυνομικοί έχουν συλλέξει και φυσικούς φακέλους. Έχουν ήδη παραλάβει τέσσερις μεγάλους φακέλους και μία σακούλα με διάφορα στοιχεία. Όλα αυτά τα ευρήματα θα μεταφερθούν στα αρμόδια εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας για περαιτέρω ανάλυση και αξιολόγηση.

Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο επίκεντρο

Οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται, μεταξύ άλλων, στη θεραπεία που φέρεται να έκανε ο δημοφιλής τραγουδιστής. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, επρόκειτο για πλασμαφαίρεση. Κατά τη διάρκεια των ερευνών στο ιατρείο, εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, γεγονός που έχει προκαλέσει περαιτέρω διερεύνηση.

Σχετικά με τα μηχανήματα αυτά, έχει προκύψει ένα ερώτημα, καθώς ένα εξ αυτών δεν είχε εντοπιστεί σε έλεγχο που είχε πραγματοποιηθεί το 2025. Οι αστυνομικοί έχουν ήδη επικοινωνήσει με αιματολογική κλινική, προκειμένου να ενημερωθούν αναλυτικά για το προβλεπόμενο πρωτόκολλο, τον απαραίτητο εξοπλισμό και τις συνθήκες υπό τις οποίες επιτρέπεται να πραγματοποιείται η συγκεκριμένη ιατρική πράξη.

Ο αγώνας δρόμου των αρχών και το αυτόφωρο

Οι αστυνομικοί βρίσκονται σε έναν αγώνα δρόμου, καθώς πρέπει να ολοκληρώσουν την έρευνα στο ιατρείο και να μεταβούν στη συνέχεια στην οικία τους. Ο βασικός στόχος είναι να συγκεντρωθούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και να ενημερωθεί εγκαίρως ο αρμόδιος εισαγγελέας, καθώς απόψε λήγει το αυτόφωρο. Η πίεση του χρόνου είναι εμφανής, προκειμένου να τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες.

Η ολοκλήρωση της έρευνας εντός του χρονικού πλαισίου του αυτοφώρου είναι καθοριστικής σημασίας για την πορεία της υπόθεσης. Οι αρχές εργάζονται πυρετωδώς για να διασφαλίσουν ότι όλα τα απαραίτητα βήματα θα γίνουν εγκαίρως, προτού εκπνεύσει η προθεσμία.

Στόχος το λεπτομερές χρονοδιάγραμμα

Μέσα από την εξέταση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των ψηφιακών αρχείων, οι αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν συγκεκριμένα στοιχεία. Αυτά αφορούν τις θεραπείες που πραγματοποιούνταν στην κλινική, τα πρόσωπα που τις διενεργούσαν, τα ραντεβού των ασθενών, καθώς και πιθανά δεδομένα που σχετίζονται με την επίσκεψη του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο.

Βασικός στόχος της έρευνας είναι η δημιουργία ενός λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος. Οι αρχές επιδιώκουν να ανασυνθέσουν τις κινήσεις του τραγουδιστή πριν από το ραντεβού του, να καταγράψουν τι ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια της θεραπείας που έκανε, καθώς και ποιες ενέργειες ακολούθησαν αμέσως μετά την κατάρρευσή του. Αυτή η ακριβής χρονολογική καταγραφή αναμένεται να προσφέρει σημαντικές απαντήσεις για τις συνθήκες του θανάτου του.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis