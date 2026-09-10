Ένα τροχαίο ατύχημα με λεωφορείο που έπεσε πάνω σε στάση στη Θεσσαλονίκη ανέδειξε για άλλη μία φορά τις επικίνδυνες συνθήκες σε ένα συγκεκριμένο σημείο της πόλης. Η περιοχή όπου συνέβη το συμβάν χαρακτηρίζεται από τους κατοίκους και τις αρχές ως «δρόμος καρμανιόλα», λόγω του ιστορικού παλαιότερων δυστυχημάτων και των γραφειοκρατικών προβλημάτων που καθυστερούν τη δημιουργία απαραίτητων υποδομών. Τέσσερις γυναίκες τραυματίστηκαν στο πρόσφατο περιστατικό, με μία εξ αυτών να παραμένει νοσηλευόμενη.

Οι τραυματίες του ατυχήματος και η κατάσταση της υγείας τους

Μετά το τροχαίο με το λεωφορείο που προσέκρουσε σε στάση στη Θεσσαλονίκη, τέσσερις γυναίκες τραυματίστηκαν. Από αυτές, δύο γυναίκες που είχαν τραυματιστεί ελαφρά, καθώς και μία 62χρονη, έχουν ήδη πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται πλέον σταθερή και δεν χρήζει περαιτέρω νοσηλείας.

Ωστόσο, μία 21χρονη παραμένει νοσηλευόμενη στη χειρουργική κλινική, όπου και λαμβάνει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Οι αρχές και οι αρμόδιοι παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της, ευχόμενοι για την ταχεία ανάρρωσή της μετά το ατυχές συμβάν.

Ένας «δρόμος καρμανιόλα» με ιστορικό ατυχημάτων

Το σημείο όπου σημειώθηκε το πρόσφατο τροχαίο ατύχημα είναι ευρέως γνωστό στην περιοχή ως «δρόμος καρμανιόλα». Αυτός ο χαρακτηρισμός δεν είναι τυχαίος, καθώς ο δρόμος έχει μακρά ιστορία επικίνδυνων περιστατικών. Σύμφωνα με αναφορές, στο παρελθόν μία 23χρονη είχε χάσει τη ζωή της ακριβώς σε αυτό το σημείο, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα των κινδύνων.

Οι περίοικοι της περιοχής εκφράζουν συχνά την ανησυχία τους, κάνοντας λόγο για συνεχή ατυχήματα που συμβαίνουν εκεί. Ένας κάτοικος περιέγραψε την κατάσταση με χαρακτηριστικά λόγια: «Πάντα σταματάει το λεωφορείο και λες “από κάπου θα μου ‘ρθει τώρα”. Είναι επικίνδυνο». Αυτές οι μαρτυρίες αναδεικνύουν την καθημερινή αγωνία των πεζών και των οδηγών που κινούνται στην συγκεκριμένη οδική αρτηρία.

Γραφειοκρατικά εμπόδια και καθυστερήσεις στα έργα

Ένας βασικός παράγοντας που συμβάλλει στην επικινδυνότητα του σημείου είναι η γραφειοκρατική πολυπλοκότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο συγκεκριμένο σημείο συναντιούνται τα όρια δύο διαφορετικών δήμων. Αυτή η συνθήκη έχει δημιουργήσει προβλήματα στην υλοποίηση έργων υποδομής, καθώς οι δύο δήμοι προσπαθούσαν για πολλά χρόνια να ξεπεράσουν τα γραφειοκρατικά εμπόδια που προέκυπταν.

Οι προσπάθειες αυτές στόχευαν στη δημιουργία απαραίτητων υποδομών, όπως πεζοδρόμια και διαβάσεις, οι οποίες θα βελτίωναν την ασφάλεια των πεζών και των οδηγών. Ωστόσο, οι διαδικασίες για την υλοποίηση αυτών των έργων έχουν παραμείνει σε εκκρεμότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφήνοντας το σημείο εκτεθειμένο σε κινδύνους.

Η έκκληση του δημάρχου για χρηματοδότηση μελέτης

Ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης, αναφέρθηκε στο ζήτημα της ασφάλειας του δρόμου, τονίζοντας την ανάγκη για άμεση δράση. Σε δηλώσεις του στην κάμερα της ΕΡΤ, ο κ. Δανιηλίδης ανέφερε ότι ο δήμος έχει ήδη εκπονήσει μια ολοκληρωμένη μελέτη για τη βελτίωση της περιοχής.

Ο δήμαρχος απηύθυνε έκκληση προς την Περιφέρεια ή την κυβέρνηση, ζητώντας την ένταξη του έργου σε πρόγραμμα χρηματοδότησης. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «Έχουμε έτοιμη μελέτη και περιμένουμε από την Περιφέρεια ή από το κράτος, από την κυβέρνηση, να εντάξει αυτό το έργο που κάναμε εμείς όλο τον κόπο και κάναμε την μελέτη, να χρηματοδοτηθεί, να δημοπρατηθεί, να υλοποιηθεί, να σταματήσουμε να χάνουμε ψυχούλες». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για την υλοποίηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων.

Η μαρτυρία του οδηγού του ΚΤΕΛ

Σχετικά με το συμβάν της 10ης Σεπτεμβρίου, ο οδηγός του λεωφορείου ΚΤΕΛ, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο του ατυχήματος, έδωσε τη δική του μαρτυρία. Ο οδηγός δήλωσε ότι είχε σταματήσει προκειμένου να αποβιβάσει επιβάτες. Ενώ βρισκόταν σε αυτή τη διαδικασία, άκουσε έναν δυνατό θόρυβο.

Στρέφοντας το βλέμμα του, είδε το σκέπαστρο της στάσης να έχει πέσει και τον κόσμο να ουρλιάζει, με πανικό να επικρατεί στην περιοχή. Ο ίδιος εκτίμησε ότι ο οδηγός του άλλου λεωφορείου αντιλήφθηκε την παρουσία του οχήματός του την τελευταία στιγμή και, στην προσπάθειά του να το αποφύγει, έστριψε και προσέκρουσε πάνω στη στάση. Ο οδηγός του ΚΤΕΛ εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για την κατάσταση της υγείας των τραυματισμένων γυναικών.

Με πληροφορίες από: Reader