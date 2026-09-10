Ο Γιώργος Μαζωνάκης μαγείρεψε για τους άστεγους σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη

Ιστορίες που αναδεικνύουν την ανθρωπιά του Γιώργου Μαζωνάκη επανέρχονται στο φως της δημοσιότητας, μετά την απώλεια του τραγουδιστή που βύθισε στο πένθος τον καλλιτεχνικό και όχι μόνο κόσμο. Ο εκλιπών καλλιτέχνης δεν δίσταζε να προσφέρει τη βοήθειά του σε ανθρώπους που την είχαν ανάγκη, συμμετέχοντας ενεργά σε δράσεις αλληλεγγύης. Μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μαγειρέψει για τους αστέγους σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη, συνεργαζόμενος με την κοινωνική κουζίνα «Ο Άλλος Άνθρωπος».

Η προσφορά του στον Πειραιά

Τον Δεκέμβριο του 2022, ο δημοφιλής τραγουδιστής βρέθηκε στο λιμάνι του Πειραιά, στην Πύλη Ε8, προκειμένου να μαγειρέψει για τους άστεγους του Δήμου. Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την κοινωνική κουζίνα «Ο Άλλος Άνθρωπος», με τον Γιώργο Μαζωνάκη να συμμετέχει ενεργά μαζί με τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο και άλλους εθελοντές.

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, εκτός από το μαγείρεμα, συγκεντρώθηκαν και είδη βασικής ανάγκης, όπως τρόφιμα και ρούχα, για τους ανθρώπους που τα είχαν ανάγκη. Ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης, δείχνοντας την έμπρακτη υποστήριξή του, σήκωσε μανίκια, σέρβιρε τα γεύματα και μοίρασε χριστουγεννιάτικα γλυκά στους παρευρισκόμενους.

Η παρουσία του καλλιτέχνη επισφραγίστηκε με μουσική, καθώς πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε επιτυχίες του για τους ανθρώπους που βρέθηκαν εκεί. Στο τέλος της βραδιάς, ο Γιώργος Μαζωνάκης ευχήθηκε σε όλους «Να είστε όλοι πάντα καλά» και χειροκροτήθηκε θερμά από τους παρευρισκόμενους για την προσφορά και την παρουσία του.

Δράση αλληλεγγύης στη Θεσσαλονίκη

Λίγους μήνες νωρίτερα, συγκεκριμένα τον Ιούνιο του 2022, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε συμμετάσχει σε παρόμοια δράση στην πλατεία Αριστοτέλους, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Εκεί, μαγείρεψε μαζί με τα μέλη της Κοινωνικής Κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος» για άστεγους και άλλους συνανθρώπους μας που είχαν ανάγκη, προσφέροντας ένα πιάτο ζεστό φαγητό.

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και τα μέλη της Κοινωνικής Κουζίνας “Ο Άλλος Άνθρωπος” μοίρασαν χαμόγελα και έστειλαν ένα μήνυμα αγάπης και αλληλεγγύης. Η δράση αυτή περιλάμβανε το μαγείρεμα από όλους μαζί στην κεντρική πλατεία της Θεσσαλονίκης, ενισχύοντας το πνεύμα της κοινότητας και της αλληλοβοήθειας.

Η έμπρακτη συμβολή του καλλιτέχνη

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη για την προγραμματισμένη συναυλία που επρόκειτο να πραγματοποιήσει, βρήκε την ευκαιρία να συνδράμει στο έκτακτο μαγείρεμα που διοργάνωσε ο «Άλλος Άνθρωπος». Αμέσως, «σήκωσε μανίκια» και άρχισε να ψιλοκόβει τα λαχανικά που προορίζονταν για το φαγητό του μενού, δείχνοντας την άμεση και έμπρακτη υποστήριξή του στο έργο της κοινωνικής κουζίνας.

Η προσφορά του καλλιτέχνη δεν περιορίστηκε μόνο στην προσωπική του συμμετοχή στις δράσεις μαγειρέματος και διανομής. Τα έσοδα από τις συναυλίες της καλοκαιρινής περιοδείας του εκείνης της χρονιάς διατέθηκαν στην ομάδα «Ο Άλλος Άνθρωπος», ενισχύοντας οικονομικά το σημαντικό έργο που επιτελεί η κοινωνική κουζίνα. Αυτές οι πράξεις αναδεικνύουν τον Γιώργο Μαζωνάκη ως έναν άνθρωπο της προσφοράς, που έμπρακτα στήριζε όσους το είχαν ανάγκη, αφήνοντας πίσω του ένα μήνυμα ανθρωπιάς.

Με πληροφορίες από: Topontiki