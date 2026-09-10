Η «κόκκινη κάρτα» στα ανθυγιεινά σνακ αλλάζει τα σχολικά κυλικεία

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και τον αυριανό αγιασμό, μαθητές και γονείς επιστρέφουν στους καθημερινούς ρυθμούς με μια θεμελιώδη μεταρρύθμιση στη σχολική ζωή. Μια νέα, αυστηρή υγειονομική διάταξη τίθεται σε ισχύ, αναμορφώνοντας πλήρως τη λειτουργία των σχολικών κυλικείων με στόχο την ουσιαστική αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας.

Η νέα υγειονομική διάταξη και ο στόχος της

Η φετινή επιστροφή στα θρανία συνοδεύεται από την εφαρμογή μιας νέας υγειονομικής διάταξης, η οποία φέρνει σημαντικές μεταρρυθμίσεις στα σχολικά κυλικεία. Η διάταξη αυτή, που διαμορφώθηκε από την Εθνική Επιτροπή Διατροφής του Υπουργείου Υγείας, έχει ως κεντρικό στόχο την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας.

Η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης όσον αφορά τα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας. Ως εκ τούτου, η πολιτεία παρεμβαίνει δραστικά στον χώρο του σχολείου, μετατρέποντας τα κυλικεία σε σημεία διάθεσης αποκλειστικά υγιεινών επιλογών, σε μια προσπάθεια να αντιστραφεί αυτή η ανησυχητική τάση.

Αντικατάσταση του παλαιού πλαισίου

Η νέα αυτή ρύθμιση έρχεται να αντικαταστήσει ένα ξεπερασμένο πλαίσιο που ίσχυε από το 2013. Η Εθνική Επιτροπή Διατροφής του Υπουργείου Υγείας εργάστηκε για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού πλαισίου, προσαρμοσμένου στις σημερινές ανάγκες και τα επιστημονικά δεδομένα.

Με την εφαρμογή της, η νέα διάταξη βάζει οριστικό τέλος σε μια σειρά από δημοφιλείς, αλλά επιβαρυντικές για την υγεία των παιδιών, τροφές. Ουσιαστικά, αποκλείει εντελώς τα επεξεργασμένα προϊόντα από τα ράφια των σχολικών κυλικείων, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τη διατροφή των μαθητών.

Τέλος στα αλλαντικά και τα επεξεργασμένα κρέατα

Μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές που φέρνει η νέα υγειονομική διάταξη είναι η πλήρης απαγόρευση όλων των αλλαντικών. Αυτό σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται πλέον η χρήση τους σε τοστ και σάντουιτς, ακόμα και για τη βραστή γαλοπούλα, η οποία στο παρελθόν επιτρεπόταν.

Η απόφαση αυτή βασίζεται σε πρόσφατες επιστημονικές μελέτες που συνδέουν τα επεξεργασμένα κρέατα με καρκινογόνα συστατικά. Έτσι, η πολιτεία λαμβάνει μέτρα για την προστασία της υγείας των μαθητών, αφαιρώντας από τη διατροφή τους προϊόντα που έχουν κριθεί επιβλαβή.

Απαγορεύσεις σε αλμυρά σνακ και γλυκίσματα

Πέρα από τα αλλαντικά, η νέα ρύθμιση προβλέπει την κατάργηση των επεξεργασμένων αλμυρών σνακ. Συγκεκριμένα, απαγορεύονται τα πατατάκια, το ποπ κορν και όλα τα συναφή συσκευασμένα προϊόντα που ήταν μέχρι πρότινος διαθέσιμα στα σχολικά κυλικεία.

Επιπλέον, τίθεται εκτός λίστας μια ευρεία γκάμα γλυκισμάτων και μπισκότων. Απαγορεύονται τα τυποποιημένα μπισκότα, τα παγωτά, ενώ η απαγόρευση επεκτείνεται ακόμα και στη σοκολάτα υγείας. Με αυτόν τον τρόπο, τα σχολικά κυλικεία μετατρέπονται σε χώρους όπου προωθούνται αποκλειστικά υγιεινές διατροφικές επιλογές για τους μαθητές.

Με πληροφορίες από: Reader