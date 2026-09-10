Εντοπίστηκαν 84 κιλά κοκαΐνης σε φορτίο με τριαντάφυλλα στο Ελευθέριος Βενιζέλος

Σημαντική ποσότητα κοκαΐνης, συνολικού βάρους 84 κιλών, εντοπίστηκε χθες, Τετάρτη (09/09), από στελέχη της ΑΑΔΕ στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Τα ναρκωτικά ήταν επιμελώς κρυμμένα μέσα σε φορτίο με τριαντάφυλλα που είχε φτάσει από την Μπογκοτά της Κολομβίας. Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά έξι άτομα, στην πλειονότητά τους αλβανικής υπηκοότητας, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων.

Η επιχείρηση και ο εντοπισμός

Η αποκάλυψη της μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης, η οποία αρχικά είχε αναφερθεί ως σχεδόν 100 κιλά προτού διευκρινιστεί στα 84 κιλά, πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη (09/09). Η επιχείρηση των στελεχών της ΑΑΔΕ στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ήταν αποτέλεσμα αξιοποίησης συγκεκριμένων πληροφοριών που είχαν διαβιβαστεί από το γραφείο της αμερικανικής DEA στην Αθήνα.

Κατά τον έλεγχο του φορτίου, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ χρησιμοποίησαν και έναν ειδικό σκύλο ανίχνευσης ναρκωτικών. Με τη βοήθειά του, διαπίστωσαν ότι σε 15 από τα κιβώτια, τα τριαντάφυλλα διέθεταν τεχνητούς μίσχους. Στο εσωτερικό αυτών των τεχνητών μίσχων είχε τοποθετηθεί η κοκαΐνη, αποκαλύπτοντας την ευρηματική μέθοδο απόκρυψης των ναρκωτικών.

Η διαδρομή του φορτίου

Το φορτίο με τα τριαντάφυλλα, το οποίο έκρυβε την κοκαΐνη, είχε μια μακρά διαδρομή. Ξεκίνησε από την Μπογκοτά της Κολομβίας και έφτασε στην Ελλάδα μέσω του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Ο τελικός προορισμός του φορτίου, το οποίο αποτελούνταν από 80 κιβώτια, ήταν ένα ανθοπωλείο που βρίσκεται στην περιοχή της Αρτέμιδας Αττικής.

Η επιλογή των τριαντάφυλλων ως μέσο απόκρυψης και η διαδρομή του φορτίου από τη Λατινική Αμερική υποδεικνύουν τη διεθνή διάσταση της εγκληματικής οργάνωσης. Η ποσότητα των 84 κιλών κοκαΐνης, κρυμμένη σε 15 από τα 80 κιβώτια, αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών.

Οι συλλήψεις σε Αρτέμιδα και Μαραθώνα

Στο πλαίσιο της συντονισμένης επιχείρησης, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη συνολικά έξι ατόμων. Τέσσερις από τους συλληφθέντες εντοπίστηκαν στο ανθοπωλείο της Αρτέμιδας, το οποίο ήταν ο τελικός προορισμός του φορτίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, τα άτομα αυτά είχαν μεταβεί στο ανθοπωλείο με σκοπό να παραλάβουν την κοκαΐνη.

Ο στόχος τους ήταν να μεταφέρουν τα ναρκωτικά σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο που βρισκόταν στην περιοχή του Μαραθώνα. Εκεί, σύμφωνα με τις αρχές, θα γινόταν η περαιτέρω συσκευασία της κοκαΐνης πριν από τη διακίνησή της. Στον Μαραθώνα, συνελήφθησαν ακόμη δύο άτομα, συμπληρώνοντας τον αριθμό των έξι συλληφθέντων. Η πλειονότητα των συλληφθέντων είναι αλβανικής υπηκοότητας.

Επιπλέον ευρήματα και συνέχεια των ερευνών

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον χώρο του Μαραθώνα, όπου επρόκειτο να μεταφερθεί και να συσκευαστεί η κοκαΐνη, οι αρχές εντόπισαν επιπλέον δύο κιλά ναρκωτικών. Εκεί βρέθηκε επίσης ένα πλήρες παρασκευαστήριο κοκαΐνης, γεγονός που υπογραμμίζει την οργανωμένη δομή και τις δυνατότητες της εγκληματικής ομάδας. Επιπρόσθετα, στην αυλή του σπιτιού είχε θαφτεί ένα όπλο, το οποίο κατασχέθηκε.

Μεταξύ των συλληφθέντων στον Μαραθώνα, περιλαμβάνεται ένας αλλοδαπός, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν για σοβαρή υπόθεση ανθρωποκτονίας. Μαζί του συνελήφθη και ο γιος του. Οι ελεγκτές προχώρησαν επίσης στην κατάσχεση ενός πολυτελούς αυτοκινήτου, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούσαν οι εμπλεκόμενοι.

Οι έρευνες των αρχών, με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνεχίζονται εντατικά. Στόχος είναι ο εντοπισμός ακόμη δύο ατόμων, ενός άνδρα και μιας γυναίκας, οι οποίοι φέρονται να έχουν ενεργό ρόλο στην υπόθεση. Η γυναίκα συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εμφανίζεται ως υπεύθυνη του ανθοπωλείου στην Αρτέμιδα.

Με πληροφορίες από: Reader