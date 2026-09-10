Η «Μεγάλη Μπλε Αποστολή» ξεκίνησε από τη ΔΕΘ με πρωταγωνιστές τα σχολεία

Η «Μεγάλη Μπλε Αποστολή: Τα παιδιά σώζουν το νερό» ξεκίνησε επίσημα το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί την έναρξη ενός πανελλήνιου σχολικού διαγωνισμού, με στόχο την προστασία του νερού.

Η δράση πραγματοποιήθηκε στο περίπτερο της ΕΥΔΑΠ, με την παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου. Παιδιά από τα Παιδικά Χωριά SOS Θεσσαλονίκης συμμετείχαν ενεργά στην εκδήλωση, αποτελώντας τους πρώτους «κοινωνούς» της πρωτοβουλίας.

Η έναρξη του πανελλήνιου σχολικού διαγωνισμού

Η εκδήλωση στη ΔΕΘ αποτέλεσε την επίσημη έναρξη του πανελλήνιου σχολικού διαγωνισμού για την προστασία του νερού. Η «Μεγάλη Μπλε Αποστολή» είναι μια κοινή πρωτοβουλία που αναπτύχθηκε από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ.

Ο διαγωνισμός στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και την ενεργό συμμετοχή της σχολικής κοινότητας σε θέματα που αφορούν την προστασία και την ορθολογική διαχείριση του νερού, ενός από τους πολυτιμότερους φυσικούς πόρους.

Διαδραστικές δραστηριότητες για τα παιδιά

Τα παιδιά που συμμετείχαν στην εκδήλωση είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε ένα διαδραστικό παιχνίδι. Μέσα από ερωτήσεις και βιωματικές δραστηριότητες, γνώρισαν τη σημασία της προστασίας του νερού και της υπεύθυνης χρήσης του.

Οι δραστηριότητες επικεντρώθηκαν σε θέματα όπως η λειψυδρία, η εξοικονόμηση και η ορθολογική χρήση του νερού. Με αυτόν τον άμεσο και ευχάριστο τρόπο, τα παιδιά κατανόησαν τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει το νερό στη ζωή και το περιβάλλον.

Οι δηλώσεις του υπουργού Σταύρου Παπασταύρου

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε ότι το νερό αποτελεί έναν από τους πολυτιμότερους φυσικούς πόρους και ένα δημόσιο αγαθό που πρέπει να προστατευθεί. Επισήμανε ότι η λειψυδρία δεν είναι πλέον μια πρόκληση του μέλλοντος, αλλά μια πραγματικότητα που απαιτεί άμεσες αποφάσεις.

Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στη νέα εθνική πολιτική για το νερό, η οποία περιλαμβάνει ενιαίο σχεδιασμό, έργα, επενδύσεις και νέες τεχνολογίες. Στόχος είναι η μετάβαση από την αποσπασματική αντιμετώπιση των προβλημάτων στην πρόληψη και τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, ώστε η χώρα να εξασφαλίσει επάρκεια και ασφάλεια νερού για τις επόμενες γενιές.

Η σημασία της αλλαγής νοοτροπίας και το κάλεσμα συμμετοχής

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι καμία μεταρρύθμιση ή έργο δεν είναι αρκετό χωρίς αλλαγή νοοτροπίας, η οποία ξεκινά από τη νέα γενιά. Χρησιμοποίησε τη φράση: «Το νερό δεν το κληρονομούμε από τους γονείς μας. Το δανειζόμαστε από τα παιδιά μας», για να τονίσει την ανάγκη τα παιδιά να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην προστασία του.

Ο κ. Παπασταύρου απηύθυνε κάλεσμα σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και σχολεία από όλη την Ελλάδα να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη και θα ταξιδέψει σε κάθε σχολείο, σε κάθε γωνιά της χώρας.

Το μήνυμα του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΥΔΑΠ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Χάρης Σαχίνης, δήλωσε ότι το νερό αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους φυσικούς πόρους και η προστασία του είναι υπόθεση όλων. Υπογράμμισε ότι η κλιματική κρίση και η λειψυδρία δημιουργούν νέες και σύνθετες προκλήσεις.

Ο κ. Σαχίνης ανέφερε επίσης ότι ο ρόλος της ΕΥΔΑΠ δεν περιορίζεται στην ασφαλή, αξιόπιστη και υψηλής ποιότητας παροχή νερού.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Gazzetta