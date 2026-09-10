Φωτιά στο Πολυδάμειο Λάρισας: Κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης 10.09.2026 στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά στην περιοχή Πολυδάμειο Λάρισας. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών για την αντιμετώπισή της. Επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής τέθηκαν σε πλήρη ετοιμότητα, σπεύδοντας στο σημείο.

Άμεση αντίδραση και κινητοποίηση

Η εκδήλωση της πυρκαγιάς στο Πολυδάμειο Λάρισας, το μεσημέρι της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου 2026, οδήγησε σε άμεση αντίδραση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ο συναγερμός σήμανε αμέσως μετά την αναφορά για την έναρξη της φωτιάς, θέτοντας σε εφαρμογή το σχέδιο αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών και πυρκαγιών σε αγροτικές εκτάσεις.

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για πυρκαγιά που αναπτύχθηκε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση, γεγονός που επέτρεψε την ταχεία εξάπλωσή της. Η φύση του εδάφους και η βλάστηση απαιτούσαν την άμεση και συντονισμένη επέμβαση τόσο από επίγεια μέσα όσο και από εναέρια μέσα πυρόσβεσης, προκειμένου να περιοριστεί η έκταση της φωτιάς.

Επίγειες δυνάμεις στην πρώτη γραμμή

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Συνολικά, 30 πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο της φωτιάς, αναλαμβάνοντας το έργο της κατάσβεσης από εδάφους. Η παρουσία αυτού του αριθμού προσωπικού υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης και την ανάγκη για εντατική προσπάθεια.

Οι επίγειες δυνάμεις ενισχύθηκαν με την παρουσία μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος, συγκεκριμένα της 10ης ΕΜΟΔΕ. Οι πεζοπόρες ομάδες είναι ειδικά εκπαιδευμένες για να επιχειρούν σε δύσβατες περιοχές, όπου η πρόσβαση των οχημάτων είναι αδύνατη ή περιορισμένη. Επιπλέον, στο πεδίο των επιχειρήσεων βρίσκονται 9 πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία παρέχουν την απαραίτητη υλικοτεχνική υποστήριξη και μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες νερού για την κατάσβεση των φλογών.

Η συνδρομή από αέρος

Παράλληλα με τις επίγειες δυνάμεις, η επιχείρηση κατάσβεσης ενισχύθηκε σημαντικά από αέρος. Συνολικά, τέσσερα εναέρια μέσα συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια περιορισμού και κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο Πολυδάμειο Λάρισας. Η συνδρομή τους κρίνεται καθοριστική, ιδίως σε περιπτώσεις όπου η φωτιά έχει αναπτύξει μέτωπο ή βρίσκεται σε σημεία δυσπρόσιτα για τα επίγεια οχήματα.

Πιο συγκεκριμένα, τρία αεροσκάφη πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού πάνω από τις φλόγες, συμβάλλοντας στον άμεσο περιορισμό της εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Την ίδια στιγμή, ένα ελικόπτερο επιχειρεί στην περιοχή, παρέχοντας επιπλέον υποστήριξη και διευκολύνοντας τον συντονισμό των δυνάμεων από ψηλά. Η συνδυασμένη δράση των εναέριων μέσων επιτρέπει την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του πύρινου μετώπου.

Συνεργασία με τους τοπικούς φορείς

Στην ευρύτερη επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο Πολυδάμειο Λάρισας, συμμετέχουν και οι τοπικοί φορείς. Η συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) είναι ζωτικής σημασίας για την παροχή επιπρόσθετης βοήθειας και πόρων, συμπληρώνοντας το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα, στην περιοχή έχουν κινητοποιηθεί υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ. Οι υδροφόρες συμβάλλουν στην ανατροφοδότηση των πυροσβεστικών οχημάτων με νερό, διασφαλίζοντας ότι οι επίγειες δυνάμεις διαθέτουν επαρκείς ποσότητες για την κατάσβεση. Τα μηχανήματα έργου, από την πλευρά τους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών ή για την διάνοιξη δρόμων πρόσβασης, αν κριθεί απαραίτητο, ενισχύοντας έτσι τις επιχειρησιακές δυνατότητες στο πεδίο.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Reader