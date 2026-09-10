Η Ματίνα Παγώνη για το ιατρείο και την πλασμαφαίρεση: Τι αποκάλυψε για τον φάκελο και τη διαδικασία

Στα κρίσιμα ζητήματα που έχουν ανακύψει σχετικά με την ιατρική διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, καθώς και τη λειτουργία ενός ιδιωτικού ιατρείου όπου, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη θεραπευτική πράξη, αναφέρθηκε η Ματίνα Παγώνη. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η κ. Παγώνη έκανε δηλώσεις με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, εστιάζοντας στις πτυχές της υπόθεσης που αφορούν την ιατρική πρακτική και τις δηλώσεις των ιατρείων.

Ο φάκελος του ιατρείου στον Ιατρικό Σύλλογο

Η κ. Παγώνη αναφέρθηκε λεπτομερώς στον φάκελο που τηρείται στον Ιατρικό Σύλλογο για κάθε ιατρείο, υπογραμμίζοντας τα στοιχεία που είχε η ίδια στη διάθεσή της. Σύμφωνα με τις δηλώσεις της, το συγκεκριμένο ιατρείο είχε δηλωθεί επίσημα ως «απλό παθολογικό ιατρείο συνεργαζόμενο».

Επιπλέον, η ίδια τόνισε ότι ο φάκελος δεν περιείχε καμία αναφορά στην ύπαρξη ειδικού μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Δεν υπήρχε επίσης δήλωση για το ποια ομάδα ιατρών ή προσωπικού λειτουργεί ένα τέτοιο μηχάνημα. Η κ. Παγώνη σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «μέχρι το 2025 το μηχάνημα αυτό δεν υπήρχε», προσθέτοντας ότι «το μηχάνημα προφανώς πήγε μετά». Κατά την άποψή της, η ύπαρξη και η λειτουργία τέτοιου εξοπλισμού θα έπρεπε να είχαν δηλωθεί αρμοδίως.

Τι είναι η πλασμαφαίρεση: Μια εξειδικευμένη μέθοδος

Εξηγώντας την ίδια την πλασμαφαίρεση, η Ματίνα Παγώνη υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται για μια απλή ιατρική πράξη, όπως ενδεχομένως πιστεύουν κάποιοι. Αντιθέτως, περιέγραψε τη μέθοδο ως μια εξειδικευμένη εξωσωματική θεραπευτική διαδικασία. «Η πλασμαφαίρεση δεν είναι κάτι απλό που νομίζουν όλοι, ότι πάμε, μπαίνουμε, κάνουμε μια πλασμαφαίρεση και φεύγουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κ. Παγώνη διευκρίνισε ότι η πλασμαφαίρεση αφορά την απομάκρυνση συγκεκριμένων ουσιών από το πλάσμα του αίματος. Το πλάσμα, όπως εξήγησε, αποτελεί το υγρό κομμάτι του αίματος. Αυτή η διαδικασία απαιτεί ειδικές γνώσεις και εξοπλισμό, καθιστώντας την μια ιδιαίτερα σύνθετη ιατρική παρέμβαση.

Πότε και πού εφαρμόζεται η θεραπεία

Η Ματίνα Παγώνη εξήγησε ότι η συγκεκριμένη θεραπευτική μέθοδος χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένες, σοβαρές περιπτώσεις. Μεταξύ αυτών των περιπτώσεων συγκαταλέγονται βαριά αιματολογικά νοσήματα, ορισμένα νευρολογικά νοσήματα, καθώς και αυτοάνοσα νοσήματα. Η ίδια τόνισε εμφατικά ότι «δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας», υπογραμμίζοντας την πολυπλοκότητα και τις απαιτήσεις της διαδικασίας.

Όσον αφορά την εφαρμογή της στην Αθήνα, η κ. Παγώνη ανέφερε ότι η πλασμαφαίρεση πραγματοποιείται σε τέσσερα συγκεκριμένα νοσοκομεία. Αυτά είναι το Γεννηματάς, το Αττικό, το Λαϊκό και ο Ευαγγελισμός. Η επιλογή αυτών των νοσοκομείων υποδηλώνει την ανάγκη για εξειδικευμένες υποδομές και προσωπικό.

Απαιτούμενη ιατρική ομάδα και προσωπικό

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της κ. Παγώνη, στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται η πλασμαφαίρεση στα συγκεκριμένα νοσοκομεία, απαιτείται η παρουσία μιας εξειδικευμένης ιατρικής ομάδας. Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει απαραίτητα έναν αιματολόγο, ενώ ανάλογα με την κατάσταση και τις ανάγκες του ασθενούς, συμμετέχουν και ιατροί άλλων ειδικοτήτων.

Εκτός από την ιατρική ομάδα, είναι απαραίτητο και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό για την ορθή και ασφαλή διεξαγωγή της θεραπείας. Η ύπαρξη αυτού του εξειδικευμένου προσωπικού είναι ζωτικής σημασίας για την παρακολούθηση του ασθενούς και τη διαχείριση τυχόν επιπλοκών κατά τη διάρκεια της εξωσωματικής αυτής μεθόδου.

Ερωτήματα για το ιστορικό του Γιώργου Μαζωνάκη

Κλείνοντας τις δηλώσεις της, η Ματίνα Παγώνη έθεσε μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με το ιατρικό ιστορικό του Γιώργου Μαζωνάκη. Τα ερωτήματα αυτά αφορούν τους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους ο τραγουδιστής υποβλήθηκε στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Οι απορίες της κ. Παγώνη επικεντρώνονται στην αναγκαιότητα και την καταλληλότητα της θεραπείας για την περίπτωσή του, δεδομένης της πολυπλοκότητας και των ειδικών ενδείξεων της πλασμαφαίρεσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki