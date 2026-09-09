Οι εξαγγελίες της ΔΕΘ άφησαν περισσότερους δυσαρεστημένους παρά ευχαριστημένους

Οι εξαγγελίες που έγιναν στο πλαίσιο της ΔΕΘ φαίνεται να έχουν αφήσει περισσότερους δυσαρεστημένους παρά ευχαριστημένους, κρίνοντας από τις πρώτες αντιδράσεις κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων. Παρά το εύρος των παρεμβάσεων και τις φορολογικές ελαφρύνσεις που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, η επόμενη ημέρα βρίσκει την κυβέρνηση αντιμέτωπη με έναν μακρύ κατάλογο ενστάσεων και αιτημάτων που παραμένουν ανοικτά. Το πολιτικό στοίχημα για την κυβέρνηση είναι πλέον κατά πόσο οι ανακοινωθείσες ελαφρύνσεις θα γίνουν αισθητές στην τσέπη των πολιτών, σε μια περίοδο όπου η ακρίβεια, το κόστος στέγασης και οι συσσωρευμένες απώλειες της αγοραστικής δύναμης εξακολουθούν να βρίσκονται ψηλά στην καθημερινότητα των νοικοκυριών.

Οι πρώτες αντιδράσεις των κοινωνικών φορέων

Οι εξαγγελίες που παρουσιάστηκαν δεν κατάφεραν να καλύψουν βασικά αιτήματα που είχαν τεθεί από εργαζομένους, συνταξιούχους και ιδιοκτήτες ακινήτων, με την ακρίβεια να παραμένει στο επίκεντρο των προβληματισμών, παρά τις παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν.

Φορείς όπως η ΓΣΕΕ, η ΑΔΕΔΥ, οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων και η ΠΟΜΙΔΑ πέρασαν τις εξαγγελίες από το δικό τους «κόσκινο». Παρότι σε ορισμένες περιπτώσεις αναγνωρίζονται θετικές παρεμβάσεις, το τελικό ισοζύγιο κάθε άλλο παρά ενθουσιασμό προκαλεί στους κόλπους τους. Εργαζόμενοι και δημόσιοι υπάλληλοι ζητούν μεγαλύτερη ενίσχυση των εισοδημάτων τους, ενώ οι συνταξιούχοι επαναφέρουν τις διεκδικήσεις τους για 13η και 14η σύνταξη. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων, από την πλευρά τους, θεωρούν ότι σημαντικές αλλαγές που περίμεναν έμειναν εκτός του πακέτου των ανακοινώσεων.

Οι διεκδικήσεις της ΓΣΕΕ για τους μισθούς και την ακρίβεια

Στο μέτωπο των εργαζομένων, η ΓΣΕΕ εκτιμά ότι οι παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν δεν επαρκούν για να καλύψουν την απόσταση που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στους μισθούς και στο κόστος ζωής. Η Συνομοσπονδία επιμένει στην ανάγκη για ουσιαστικές αυξήσεις των αποδοχών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η απώλεια αγοραστικής δύναμης.

Παράλληλα, η ΓΣΕΕ ζητά την ενίσχυση των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Τονίζει επίσης την ανάγκη για αποτελεσματικότερα μέτρα κατά της ακρίβειας, η οποία συνεχίζει να επιβαρύνει σημαντικά την καθημερινότητα των νοικοκυριών και των εργαζομένων.

Τα αιτήματα της ΑΔΕΔΥ για τους δημοσίους υπαλλήλους

Στην ίδια κατεύθυνση με τη ΓΣΕΕ, αλλά με επίκεντρο τους εργαζομένους στο Δημόσιο, κινείται και η ΑΔΕΔΥ. Το μεγάλο «αγκάθι» για τους δημόσιους υπαλλήλους παραμένει η μη επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, παρά τις παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν για τις αποδοχές τους.

Η ΑΔΕΔΥ ζητά συγκεκριμένα πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων και την επαναχορήγηση των δύο μισθών. Επιπλέον, διεκδικεί τη μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας που έχουν αποκτήσει οι υπάλληλοι στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και την πραγματοποίηση προσλήψεων μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών του Δημοσίου τομέα.

Οι ενστάσεις της ΠΟΜΙΔΑ για τις παρεμβάσεις στα ακίνητα

Πιο σύνθετη είναι η αποτίμηση των εξαγγελιών από την ΠΟΜΙΔΑ, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ιδιοκτητών Ακινήτων. Η ΠΟΜΙΔΑ αναγνωρίζει ορισμένες θετικές πλευρές στις ανακοινώσεις που αφορούν τα ακίνητα, ωστόσο θεωρεί ότι χάθηκε μια σημαντική ευκαιρία για παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να κινητοποιήσουν έναν μεγαλύτερο αριθμό κλειστών κατοικιών.

Οι ιδιοκτήτες ζητούν η τριετής φοροαπαλλαγή για εισοδήματα από μακροχρόνια μίσθωση να επεκταθεί σε κάθε κλειστή ή μη εκμισθωμένη κατοικία, χωρίς την επιβολή πρόσθετων περιορισμών. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι δεν υπήρξε καμία νέα γενικευμένη μείωση του ΕΝΦΙΑ και της φορολογίας των ενοικίων. Επίσης, δεν θεσμοθετήθηκε ένα σύστημα αξιολόγησης της φερεγγυότητας των υποψήφιων ενοικιαστών, ένα αίτημα που είχε τεθεί. Η ΠΟΜΙΔΑ εμφανίζεται επίσης αρνητική απέναντι στην παράταση των περιορισμών.

Με πληροφορίες από: Topontiki