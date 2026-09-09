Ολοσχερής καταστροφή σε κατάστημα στον Πειραιά από φωτιά

Ολοκληρωτική καταστροφή υπέστη ένα κατάστημα στον Πειραιά, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα, Τετάρτη, τα ξημερώματα. Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 02:00, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο κτίριο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κινητοποιήθηκαν άμεσα, δίνοντας μάχη με τις φλόγες για να αποτρέψουν την επέκτασή τους σε παρακείμενα κτίρια και να περιορίσουν την καταστροφή.

Η εκδήλωση της πυρκαγιάς και οι πρώτες ενέργειες

Η φωτιά ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, περίπου στις 02:00, σε ένα κατάστημα που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του Πειραιά, στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα. Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα και με μεγάλη ένταση, προκαλώντας ολοσχερή καταστροφή στο κτίριο. Το θέαμα που αντίκρισαν οι πρώτοι που έφτασαν στο σημείο ήταν αποκαρδιωτικό, με τις φλόγες να έχουν τυλίξει το μεγαλύτερο μέρος της κατασκευής.

Σύμφωνα με την μαρτυρία ενός αυτόπτη, ο οποίος μίλησε στην κρατική τηλεόραση, βρισκόταν στην περιοχή όταν ξαφνικά είδε τις φλόγες να ξεπηδούν από το κατάστημα. Η άμεση ειδοποίηση των αρχών οδήγησε στην ταχύτατη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες έσπευσαν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση προτού αυτή λάβει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Για την αντιμετώπιση της μεγάλης πυρκαγιάς, αναπτύχθηκαν στην περιοχή ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Συνολικά, 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα έσπευσαν στο σημείο της συμβολής των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα, προσπαθώντας να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες. Στην επιχείρηση κατάσβεσης επιστρατεύθηκε και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, το οποίο παρείχε σημαντική συνδρομή στις προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων.

Οι πυροσβέστες έδωσαν μια σκληρή μάχη για να μπορέσουν να σβήσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή τους σε γειτονικά κτίρια. Παρά τις τιτάνιες προσπάθειες, η φωτιά είχε ήδη προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές στο κατάστημα, με την ένταση των φλογών να καθιστά το έργο της κατάσβεσης ιδιαίτερα δύσκολο.

Εντοπισμός εργαζομένου και κατάσταση του κτιρίου

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, οι πυροσβέστες προχώρησαν σε εξονυχιστικούς ελέγχους εντός του κτιρίου. Στο πλαίσιο αυτών των ελέγχων, εντοπίστηκε ένας εργαζόμενος στο υπόγειο του κτίσματος. Προς ανακούφιση όλων των εμπλεκομένων, ο εργαζόμενος είναι καλά στην υγεία του και δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα, παρά την επικινδυνότητα της κατάστασης που επικρατούσε.

Οι εικόνες από το σημείο της πυρκαγιάς είναι αποκαρδιωτικές, καθώς το κατάστημα έχει υποστεί ολοσχερή καταστροφή. Όπως φαίνεται και στα πλάνα που δημοσιεύει το Orange Press Agency, από το κτίριο έχουν απομείνει μόνο ο σκελετός και οι λαμαρίνες, μαρτυρώντας το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσαν οι φλόγες. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει πλήρως την έκταση της ζημιάς.

Εξέλιξη της κατάσβεσης και μέτρα ασφαλείας

Παρά τις εντατικές προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, η φωτιά δεν έχει σβήσει ολοσχερώς. Σύμφωνα με μεταδόσεις της ΕΡΤ, δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας παραμένουν στον πρώτο όροφο του κτιρίου, όπου υπάρχουν ακόμα φλόγες, συνεχίζοντας το έργο της πλήρους κατάσβεσης και της αποτροπής αναζωπυρώσεων. Η παρουσία τους κρίνεται απαραίτητη μέχρι την οριστική εκμηδένιση κάθε εστίας.

Οι Αρχές έχουν αποκλείσει όλο το οικοδομικό τετράγωνο γύρω από το κατεστραμμένο κατάστημα, λαμβάνοντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των πολιτών και των διερχομένων. Από την πυρκαγιά δεν προέκυψε κίνδυνος για τα παρακείμενα κτίρια, χάρη στην άμεση επέμβαση και τον αποτελεσματικό περιορισμό των φλογών από τις πυροσβεστικές δυνάμες, οι οποίες απέτρεψαν την επέκταση της καταστροφής.

Με πληροφορίες από: Reader