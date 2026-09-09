Η φωτιά στον Πειραιά κατέστρεψε ολοσχερώς κτίριο – Διασώθηκε εργαζόμενος από το υπόγειο

Μια μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τετάρτης στον Πειραιά, προκαλώντας την ολοσχερή καταστροφή ενός κτιρίου που στέγαζε κατάστημα. Οι φλόγες τύλιξαν γρήγορα το οίκημα, το οποίο βρισκόταν στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα, ενώ πυκνοί καπνοί κάλυψαν την περιοχή. Παρά την έκταση της καταστροφής, οι πυροσβέστες κατάφεραν να εντοπίσουν και να διασώσουν έναν εργαζόμενο που βρισκόταν στο υπόγειο του κτιρίου.

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε κατάστημα στον Πειραιά, στην οδό Νικήτα, στο ύψος της Εθνικής Αντιστάσεως και κοντά στη συμβολή με την οδό Γούναρη. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος βρέθηκε στην περιοχή από τα πρώτα λεπτά, οι φλόγες ήταν ξαφνικά έντονες και συνοδεύονταν από έντονη μυρωδιά. Ο μάρτυρας ανέφερε ότι έφτασε στο σημείο γύρω στις 2:05 τα ξημερώματα, οπότε η φωτιά ήταν ήδη σε εξέλιξη σε όλο το κτίριο.

Οι πυροσβέστες έδωσαν τιτάνια μάχη με τις φλόγες, οι οποίες είχαν εξαπλωθεί ταχύτατα. Χρειάστηκαν περίπου δύο ώρες για να τεθεί η πυρκαγιά υπό πλήρη έλεγχο, όπως περιέγραψε ο ίδιος αυτόπτης μάρτυρας, τονίζοντας τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Για την αντιμετώπιση της μεγάλης αυτής πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Στο σημείο μεταφέρθηκε και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, το οποίο συνέδραμε στις προσπάθειες.

Οι πυροσβέστες επιχείρησαν τόσο στο ισόγειο όσο και στον επάνω όροφο του κτιρίου, όπου υπήρχαν ακόμη κάποιες εστίες φωτιάς μετά την αρχική κατάσβεση. Η μάχη τους ήταν συνεχής, με στόχο την πλήρη εξάλειψη των φλογών και την αποτροπή επέκτασης σε γειτονικά κτίρια.

Οι εκτεταμένες ζημιές στο κτίριο

Η φωτιά προκάλεσε ολοσχερή καταστροφή στο κατάστημα, το οποίο αναφέρεται ως παλαιοπωλείο, αλλά και ως κατάστημα υφασμάτων στις πληροφορίες. Από το κτίριο έχουν απομείνει μόνο ο σκελετός, σίδερα και λαμαρίνες, μαρτυρώντας την ένταση της πυρκαγιάς. Η εικόνα του είναι πλέον αυτή ενός κατεστραμμένου οικοδομήματος.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το κατάστημα διέθετε και υπόγειο, το οποίο επίσης υπέστη ολοσχερή καταστροφή από τις φλόγες. Οι ζημιές είναι εκτεταμένες σε όλους τους χώρους του κτιρίου, καθιστώντας το μη λειτουργικό.

Η διάσωση του εργαζομένου από το υπόγειο

Μέσα στην αγωνία για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον έλεγχο της κατάστασης, οι πυροσβέστες πραγματοποίησαν έρευνες στους χώρους του κτιρίου. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησής τους, εντόπισαν έναν εργαζόμενο εγκλωβισμένο στο υπόγειο του καταστήματος. Ο άνδρας, ο οποίος πιθανόν κατάγεται από τις Φιλιππίνες, βρέθηκε σώος και είναι καλά στην υγεία του, γεγονός που ανακούφισε τις αρχές και τους διασώστες.

Η διάσωση του εργαζομένου αποτελεί το θετικότερο σημείο της όλης επιχείρησης, δεδομένης της έκτασης της καταστροφής και των συνθηκών που επικρατούσαν στο φλεγόμενο κτίριο.

Μέτρα ασφαλείας στην περιοχή

Λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού και για λόγους ασφαλείας, οι αρχές προχώρησαν στον αποκλεισμό ολόκληρου του οικοδομικού τετραγώνου όπου βρίσκεται το κατεστραμμένο κτίριο. Αυτό το μέτρο ελήφθη για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των περαστικών και των κατοίκων της περιοχής, καθώς υπήρχε κίνδυνος από την κατάρρευση τμημάτων του κτιρίου ή την αναζωπύρωση εστιών.

Επιπρόσθετα, προληπτικά εκκενώθηκε και το διπλανό κτίριο, ώστε να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι για τους ενοίκους ή τους εργαζομένους του, μέχρι να εκτιμηθεί πλήρως η κατάσταση και να διασφαλιστεί η στατικότητα των γύρω κτισμάτων.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis