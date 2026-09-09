Μεγάλη πυρκαγιά σε κατάστημα υφασμάτων στον Πειραιά

Μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε κατάστημα υφασμάτων στον Πειραιά, επί της οδού Νικήτα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έχουν κινητοποιηθεί και επιχειρούν εντατικά για την κατάσβεσή της. Το κατάστημα έχει υποστεί σοβαρές φθορές, έχοντας καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς, ενώ οι προσπάθειες των πυροσβεστών συνεχίζονται για τον πλήρη έλεγχο των εστιών.

Η τοποθεσία και η αρχική εκδήλωση της πυρκαγιάς

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε κατάστημα υφασμάτων που βρίσκεται στην οδό Νικήτα, στην περιοχή του Πειραιά. Το ακριβές σημείο της φωτιάς εντοπίζεται στο ύψος της Εθνικής Αντιστάσεως, σε κοντινή απόσταση από τη συμβολή της με την οδό Γούναρη. Από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκε, η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπισή της βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο, αντιμετωπίζοντας μια μεγάλη εστία φωτιάς που είχε ήδη προκαλέσει σημαντικές καταστροφές. Η κατάσταση κρίθηκε σοβαρή, απαιτώντας την άμεση και συντονισμένη επέμβαση για την αποτροπή περαιτέρω επέκτασης και τον περιορισμό των συνεπειών.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Για την αντιμετώπιση της μεγάλης αυτής πυρκαγιάς, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει κινητοποιήσει σημαντικό αριθμό δυνάμεων. Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν συνολικά 22 πυροσβέστες, οι οποίοι χρησιμοποιούν οκτώ πυροσβεστικά οχήματα. Η παρουσία αυτού του εξοπλισμού και προσωπικού δείχνει την έκταση της επιχείρησης και την ανάγκη για αποτελεσματική παρέμβαση.

Επιπλέον, για την ενίσχυση των προσπαθειών κατάσβεσης και την πρόσβαση σε δύσκολα σημεία, έχει επιστρατευθεί και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Αυτό το εξειδικευμένο μέσο συμβάλλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση των εστιών από ύψος, επιτρέποντας στους πυροσβέστες να επιχειρούν με μεγαλύτερη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Εκτεταμένες καταστροφές και μέτρα ασφαλείας

Οι ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά στο κατάστημα υφασμάτων είναι εκτεταμένες και ορατές. Το κτίριο έχει καταστραφεί σχεδόν ολοκληρωτικά, με την ένταση της φωτιάς να έχει αφήσει πίσω της μόνο τον σκελετό του κτιρίου και ορισμένα μεταλλικά στοιχεία. Αυτή η εικόνα μαρτυρά το μέγεθος της καταστροφής που υπέστη η επιχείρηση.

Λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού και για την προστασία τόσο των πολιτών όσο και των πυροσβεστικών δυνάμεων, το οικοδομικό τετράγωνο όπου βρίσκεται το πληγέν κατάστημα έχει αποκλειστεί. Αυτό το μέτρο ασφαλείας κρίθηκε απαραίτητο για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη διεξαγωγή της επιχείρησης. Μέχρι στιγμής, δεν έχει αναφερθεί επέκταση της πυρκαγιάς σε γειτονικά καταστήματα, γεγονός που αποτελεί θετική εξέλιξη.

Σε μερικό έλεγχο η φωτιά, συνεχίζονται οι προσπάθειες

Παρά την αρχική της έκταση και ένταση, η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο από τις επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Ωστόσο, η επιχείρηση δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς παραμένουν ενεργές εστίες, ιδιαίτερα στον επάνω όροφο του καταστήματος. Οι πυροσβέστες συνεχίζουν με αμείωτο ρυθμό τις προσπάθειές τους, εστιάζοντας στον πλήρη έλεγχο και την οριστική κατάσβεση όλων των υπολειπόμενων εστιών.

Ο στόχος των πυροσβεστών είναι η πλήρης εξάλειψη κάθε κινδύνου αναζωπύρωσης και η διασφάλιση της ασφάλειας της ευρύτερης περιοχής. Η επιχείρηση αναμένεται να συνεχιστεί για όσο χρονικό διάστημα κριθεί απαραίτητο, μέχρι να επιτευχθεί ο απόλυτος έλεγχος της κατάστασης και να εκλείψει κάθε κίνδυνος.

Με πληροφορίες από: Enikos