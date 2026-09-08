Πέθανε ο Γιώργος Ραυτόπουλος, πρώην πρόεδρος της ΓΣΕΕ και ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ

Ο Γιώργος Ραυτόπουλος, πρώην πρόεδρος της ΓΣΕΕ και ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, απεβίωσε, προκαλώντας θλίψη στον συνδικαλιστικό και πολιτικό κόσμο της χώρας. Ο εκλιπών βρέθηκε επί σειρά ετών στην πρώτη γραμμή του συνδικαλιστικού κινήματος, αναλαμβάνοντας κορυφαίες θέσεις ευθύνης σε μια περίοδο με σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις για τους εργαζομένους. Η ΓΣΕΕ και το ΠΑΣΟΚ εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη για την απώλειά του, υπογραμμίζοντας τη συμβολή του στους αγώνες των εργαζομένων.

Η συνδικαλιστική του δράση και η προεδρία της ΓΣΕΕ

Ο Γιώργος Ραυτόπουλος διετέλεσε πρόεδρος της ΓΣΕΕ σε διαδοχικές περιόδους από το 1983 έως το 1989, αφήνοντας το αποτύπωμά του στην πορεία της Συνομοσπονδίας. Νωρίτερα, είχε διατελέσει και Γενικός Γραμματέας της ΓΣΕΕ.

Η διαδρομή του συνδέθηκε άρρηκτα με τους αγώνες των εργαζομένων για την υπεράσπιση των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Επιπλέον, συνέβαλε στην προσπάθεια της ΓΣΕΕ να ανταποκριθεί στις μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις της εποχής. Υπηρέτησε τη Συνομοσπονδία από κορυφαίες θέσεις ευθύνης, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη και απαιτητική περίοδο για τον κόσμο της εργασίας.

Η πολιτική του διαδρομή στο ΠΑΣΟΚ

Πέρα από την έντονη συνδικαλιστική του δράση, ο Γιώργος Ραυτόπουλος υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Η πολιτική του παρουσία ήταν επίσης σημαντική, καθώς διετέλεσε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

Στο πλαίσιο των πολιτικών του αρμοδιοτήτων, είχε διοριστεί από το ΠΑΣΟΚ ως Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Επίσης, εξελέγη ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, εκπροσωπώντας το κόμμα και τους εργαζομένους σε ευρωπαϊκό επίπεπο.

Διεθνής παρουσία και συγγραφικό έργο

Η δράση του Γιώργου Ραυτόπουλου δεν περιορίστηκε στα ελληνικά σύνορα. Διετέλεσε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, καθώς και μέλος άλλων διεθνών συνδικαλιστικών οργανώσεων, ενισχύοντας τη φωνή των εργαζομένων σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Εκτός από την ενεργό του συμμετοχή στα κοινά, ο εκλιπών είχε και συγγραφική δραστηριότητα. Συνέγραψε τα βιβλία «Αύριο μια αλληλέγγυα κοινωνία», «Ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός» και «Κάποτε τα συνδικάτα», μέσω των οποίων εξέφραζε τις ιδέες και τις θέσεις του.

Συλλυπητήρια από ΓΣΕΕ και ΠΑΣΟΚ

Με ανακοίνωσή της, η ΓΣΕΕ εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της για τον θάνατο του πρώην προέδρου της, υπογραμμίζοντας τη συμβολή του στην ενίσχυση του συνδικαλιστικού κινήματος και στους αγώνες των εργαζομένων. Η Συνομοσπονδία τόνισε ότι η απώλειά του αποτελεί απώλεια ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με συνέπεια τον θεσμό και τον κόσμο της μισθωτής εργασίας.

Παράλληλα, η ΓΣΕΕ απευθύνει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του Γιώργου Ραυτόπουλου, καθώς και στους συναδέλφους του.

Συλλυπητήρια για τον θάνατο του Γιώργου Ραυτόπουλου εξέφρασε και το ΠΑΣΟΚ, αποχαιρετώντας ένα από τα ιδρυτικά στελέχη του και έναν «πρωταγωνιστή των μεγάλων κοινωνικών αγώνων του κόσμου της εργασίας στις δεκαετίες του 1970 και του 1980».

Στη συλλυπητήρια δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, υπενθύμισε ότι ο εκλιπών αγωνίστηκε σε όλη του τη ζωή για την ενδυνάμωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, εκφράζοντας επίσης τα συλλυπητήριά του στους οικείους του.

Η ζωή και οι σπουδές του

Ο Γιώργος Ραυτόπουλος γεννήθηκε στη Βελίνα Κορινθίας. Η ακαδημαϊκή του πορεία περιλάμβανε σπουδές Πολιτικών Επιστημών και Κοινωνιολογίας στην Αθήνα, γεγονός που του προσέφερε μια ευρεία βάση γνώσεων για την κατανόηση των κοινωνικών και πολιτικών ζητημάτων.

Αυτές οι σπουδές, σε συνδυασμό με την εμπειρία του, τον καθιέρωσαν ως μία σημαντική προσωπικότητα που αφιέρωσε τη ζωή του στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και στην προώθηση των κοινωνικών αλλαγών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos