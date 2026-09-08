Ανησυχητικά τα αποτελέσματα της έκθεσης PISA 2025 για την εκπαίδευση

Η νέα έκθεση PISA 2025 φέρνει στο φως μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα για το επίπεδο των μαθητών σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και για τη θέση της Ελλάδας στον διεθνή εκπαιδευτικό χάρτη. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η αναμενόμενη ανάκαμψη μετά την πανδημία δεν έχει επέλθει, με τις επιδόσεις να συνεχίζουν να υποχωρούν σε πολλές πλούσιες χώρες. Η χώρα μας καταγράφει επιδόσεις σημαντικά χαμηλότερες από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, τοποθετώντας την στις τελευταίες θέσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αξιολόγηση PISA 2025 και το εύρος της

Η έκθεση PISA 2025 αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς δείκτες για την ποιότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων, αξιολογώντας τις επιδόσεις μαθητών σε διάφορους τομείς. Συγκεκριμένα, περισσότεροι από 760.000 μαθητές ηλικίας 15 ετών συμμετείχαν σε αυτή την αξιολόγηση, προερχόμενοι από 91 χώρες και οικονομίες.

Οι μαθητές εξετάστηκαν σε βασικούς τομείς όπως οι Φυσικές Επιστήμες, η Κατανόηση Κειμένου και τα Μαθηματικά. Για πρώτη φορά, η αξιολόγηση περιέλαβε και την υπολογιστική επίλυση προβλημάτων. Τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης δεν επηρεάζουν τους σχολικούς βαθμούς των μαθητών, αλλά παρέχουν μια σαφή εικόνα για την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων παγκοσμίως.

Παγκόσμια πτώση και η περίπτωση της Φινλανδίας

Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από την έκθεση είναι δυσοίωνο, καθώς η ανάκαμψη που αναμενόταν από τις κυβερνήσεις μετά την περίοδο της πανδημίας δεν έχει επιτευχθεί. Αντιθέτως, οι επιδόσεις στις πλουσιότερες χώρες συνέχισαν να σημειώνουν πτώση, με την υποχώρηση στην ανάγνωση να παρουσιάζει επιτάχυνση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της παγκόσμιας τάσης είναι η Φινλανδία, μια χώρα που άλλοτε θεωρούνταν πρωταθλήτρια στον τομέα της εκπαίδευσης, η οποία πλέον καταρρέει στις επιδόσεις της. Η κατανόηση κειμένου καταγράφει μια ελεύθερη πτώση διεθνώς, ενισχύοντας τις ανησυχίες για την ποιότητα της εκπαίδευσης.

Οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών

Μέσα σε αυτό το αρνητικό διεθνές περιβάλλον, η Ελλάδα καταγράφει επιδόσεις που είναι αισθητά χαμηλότερες από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ. Η χώρα μας κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για βελτιώσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Πιο συγκεκριμένα, οι Έλληνες μαθητές συγκέντρωσαν 434 μονάδες στις Φυσικές Επιστήμες, 423 μονάδες στην Κατανόηση Κειμένου και 424 μονάδες στα Μαθηματικά. Στην υπολογιστική επίλυση προβλημάτων, η βαθμολογία ανήλθε στις 461 μονάδες.

Η θέση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Με βάση την απλή σύγκριση των μέσων βαθμολογιών μεταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία ομάδα των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων. Αυτό σημαίνει ότι απέχει σημαντικά όχι μόνο από τις χώρες της Ανατολικής Ασίας, οι οποίες παραδοσιακά κρατούν τα σκήπτρα της γνώσης, αλλά και από την πλειονότητα των κρατών της ΕΕ.

Ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι οι θέσεις αυτές είναι ενδεικτικές και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως απόλυτη κατάταξη, ειδικά όταν οι διαφορές μεταξύ των χωρών δεν είναι στατιστικά σημαντικές. Ωστόσο, η γενική εικόνα για την Ελλάδα παραμένει σαφής και δείχνει μια υστέρηση σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς εταίρους της.

Σύγκριση με την προηγούμενη αξιολόγηση

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της PISA 2025 σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη αξιολόγηση, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2022, αποκαλύπτει μια περαιτέρω επιδείνωση των επιδόσεων των Ελλήνων μαθητών. Η Ελλάδα έχασε 7 μονάδες στις Φυσικές Επιστήμες, δείχνοντας μια μικρή υποχώρηση σε αυτόν τον τομέα.

Η μεγαλύτερη πτώση καταγράφηκε στην Κατανόηση Κειμένου, όπου η χώρα μας έχασε 16 μονάδες. Στα Μαθηματικά, η απώλεια ήταν 6 μονάδες. Αυτά τα στοιχεία υποδηλώνουν μια συνεχιζόμενη καθοδική πορεία για τα ελληνικά σχολεία στην παγκόσμια κατάταξη του ΟΟΣΑ, επιβεβαιώνοντας την κατρακύλα που παρατηρείται.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis