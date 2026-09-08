Νέα ντοκουμέντα αποκαλύπτουν την αλήθεια για τον τοξικό αέρα μετά την 11η Σεπτεμβρίου

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την ποιότητα του αέρα στο Ground Zero, μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, ανακοίνωσε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου τη δημοσίευση δεκάδων χιλιάδων εγγράφων στο διαδίκτυο. Τα ντοκουμέντα αυτά αποτυπώνουν όσα γνώριζε η πόλη για την παρουσία τοξικού αέρα στην περιοχή, καθώς και τον τρόπο που ενήργησε για να περιορίσει τη νομική της ευθύνη. Ήδη, 9.400 πολίτες έχουν χάσει τη ζωή τους από ασθένειες που συνδέονται με την έκθεση στον τοξικό αέρα.

Εκτεταμένες αποκαλύψεις για τον τοξικό αέρα

Η δημοσίευση των εγγράφων αποτελεί μέρος μιας συμφωνίας με την οργάνωση 9/11 Health Watch, η οποία είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη. Σκοπός της προσφυγής ήταν να υποχρεωθεί η πόλη να δημοσιοποιήσει αυτά τα κρίσιμα στοιχεία, τα οποία αφορούν την περίοδο μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001.

Ο δήμαρχος Μαμντάνι υπογράμμισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι τα έγγραφα αυτά δείχνουν με σαφήνεια τι γνώριζε η πόλη για την ύπαρξη τοξικού αέρα γύρω από το «Σημείο Μηδέν», πότε ακριβώς απέκτησε αυτές τις πληροφορίες και ποιες ενέργειες έγιναν προκειμένου να περιοριστεί η νομική της ευθύνη έναντι των πολιτών.

Ο ρόλος των αρχών και η υποβάθμιση των κινδύνων

Σύμφωνα με τον μεγάλο όγκο των νεοδημοσιοποιημένων εγγράφων, η τοξικότητα του αέρα στο Μανχάταν είχε καταγραφεί λίγο μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Αυτό συνέβαινε ακόμη και την ώρα που διάφοροι αξιωματούχοι επέλεγαν να υποβαθμίζουν τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία, διαβεβαιώνοντας τους πολίτες για την ασφάλεια του περιβάλλοντος.

Ερωτηθείς σχετικά με τα ονόματα των πολιτικών αξιωματούχων που ενδεχομένως απέκρυψαν πληροφορίες από τους πολίτες, ο Ζόραν Μαμντάνι δήλωσε πως «αυτό αφορά έναν μεγάλο αριθμό προσώπων, τα οποία οι Νεοϋορκέζοι εμπιστεύονταν». Η δήλωση αυτή υποδηλώνει ένα ευρύτερο κύκλο ευθυνών για την παραπληροφόρηση του κοινού.

Ολέθριες συνέπειες στην υγεία

Οι επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων και των εργαζομένων στην περιοχή ήταν τραγικές. Πέραν των 2.977 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στις ΗΠΑ ανήμερα των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου, κυρίως στη Νέα Υόρκη, ένας πολύ μεγαλύτερος αριθμός ατόμων υπέστη σοβαρές συνέπειες.

Συγκεκριμένα, περισσότεροι από 9.400 πολίτες πέθαναν έπειτα από ασθένειες που συνδέονταν άμεσα με την έκθεσή τους στις επιθέσεις. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από το ομοσπονδιακό πρόγραμμα που θεσπίστηκε για την ιατρική παρακολούθηση των θυμάτων. Αμερικανοί αξιωματούχοι στον τομέα της υγείας έχουν επισημάνει ότι οι ασθένειες που συνδέονται με τη σκόνη και τον καπνό από την κατάρρευση των Δίδυμων Πύργων έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους ανθρώπους από ό,τι οι ίδιες οι επιθέσεις.

Αμίαντος και ψευδείς διαβεβαιώσεις

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, αποκάλυψε ότι τα 170.000 έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα δείχνουν πως εντοπίστηκε αμίαντος «σχεδόν παντού» όπου πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι κοντά στο Ground Zero. Η περιοχή αυτή είναι εκεί όπου κατέρρευσαν οι δίδυμοι πύργοι του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου το 2001, απελευθερώνοντας τεράστιες ποσότητες τοξικών υλικών.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μαζί με επιζώντες των επιθέσεων, ο Μαμντάνι δήλωσε χαρακτηριστικά: «Οι άνθρωποι αρρώστησαν επειδή οι ηγέτες που εμπιστεύονταν τους είπαν ψέματα και τους διαβεβαίωσαν ότι ήταν ασφαλές να αναπνέουν τον τοξικό αέρα». Η δήλωση αυτή αναδεικνύει το μέγεθος της παραπλάνησης και τις συνέπειες που είχε στην υγεία χιλιάδων ανθρώπων.

Η προσφυγή στη δικαιοσύνη και οι απαντήσεις

Ο διευθυντής της οργάνωσης 9/11 Health Watch, Μπεν Τσέβατ, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την κίνηση του δημάρχου. «Θέλω να ευχαριστήσω τον δήμαρχο Μαμντάνι που είναι ο πρώτος δήμαρχος, τα τελευταία 25 χρόνια, ο οποίος ξεκίνησε επιτέλους να δίνει απαντήσεις στο ερώτημα: Τι γνώριζε η πόλη για τους κινδύνους που συνδέονται με το τοξικό νέφος στο Σημείο Μηδέν και πότε το έμαθε;» δήλωσε ο Τσέβατ.

Η δημοσίευση των εγγράφων αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τη διαφάνεια και την απόδοση ευθυνών, προσφέροντας απαντήσεις σε ερωτήματα που παρέμεναν αναπάντητα για δεκαετίες και αφορούσαν την υγεία και την ασφάλεια χιλιάδων Νεοϋορκέζων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis