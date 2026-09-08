Γονική άδεια για τον αγιασμό: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι γονείς

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, οι εργαζόμενοι γονείς έχουν τη δυνατότητα να απουσιάσουν από την εργασία τους την ημέρα του σχολικού αγιασμού. Το δικαίωμα αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο της άδειας παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των παιδιών τους, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Η συγκεκριμένη άδεια, η οποία δεν συνεπάγεται περικοπή των αποδοχών, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τους γονείς ώστε να είναι παρόντες στις πρώτες στιγμές των παιδιών τους στο σχολικό περιβάλλον.

Δικαίωμα γονικής άδειας για τον αγιασμό

Το δικαίωμα απουσίας από την εργασία για τον σχολικό αγιασμό προβλέπεται από το άρθρο 38 του νόμου 4808/2021. Αφορά όλους τους εργαζόμενους γονείς, ανεξάρτητα από το αν απασχολούνται με πλήρη ή μερική απασχόληση. Η άδεια μπορεί να χορηγηθεί είτε για ορισμένες ώρες είτε για ολόκληρη την ημέρα, χωρίς να επηρεάζονται οι αποδοχές τους.

Αυτή η πρόβλεψη δίνει τη δυνατότητα στους γονείς να συμμετέχουν ενεργά στην έναρξη της σχολικής ζωής των παιδιών τους, υποστηρίζοντας την ομαλή προσαρμογή τους.

Όρια και προϋποθέσεις χορήγησης

Οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται έως τέσσερις εργάσιμες ημέρες ανά ημερολογιακό έτος για κάθε παιδί. Το δικαίωμα αυτό ισχύει για παιδιά που φοιτούν στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καλύπτοντας ηλικίες έως 18 ετών. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνεται πλέον και το νηπιαγωγείο.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται με άλλες άδειες που δικαιούται ο εργαζόμενος. Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς εργάζονται, έχουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν ποιος θα κάνει χρήση της άδειας ή να τη μοιράσουν μεταξύ τους, με το συνολικό χρονικό όριο να μην υπερβαίνει τις τέσσερις ημέρες.

Διευκρινίσεις από το Υπουργείο Εργασίας

Το Υπουργείο Εργασίας έχει διευκρινίσει ότι η άδεια μπορεί να χορηγηθεί όχι μόνο την ημέρα του αγιασμού, αλλά και σε ημέρες σχολικών εορτών ή άλλων εκδηλώσεων. Στις περιπτώσεις αυτές, ο γονέας μπορεί να ενημερωθεί για τη λειτουργία και την οργάνωση του σχολείου, τον εκπαιδευτικό προγραμματισμό, την επίδοση και τη φοίτηση του παιδιού, καθώς και για ζητήματα συμπεριφοράς και ένταξης στη σχολική κοινότητα.

Επιπλέον, η άδεια δεν περιορίζεται μόνο σε εργαζόμενους με πρωινό ωράριο, αλλά χορηγείται και σε όσους απασχολούνται κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ειδικές προβλέψεις και βελτιώσεις

Υπάρχει ειδική πρόβλεψη για γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες. Αυτοί οι γονείς μπορούν να κάνουν χρήση της άδειας ανεξάρτητα από την ηλικία του παιδιού, εφόσον αυτό φοιτά σε δομή ειδικής εκπαίδευσης ή σε προβλεπόμενες δομές και εκπαιδευτήρια.

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 4808/2021, το ισχύον καθεστώς είναι ευνοϊκότερο σε σχέση με το προηγούμενο, καθώς η άδεια χορηγείται πλέον μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του τέκνου, ενώ παλαιότερα ίσχυε μέχρι το 16ο έτος.

Με πληροφορίες από: dnews.gr