Νέα προφυλάκιση για τους τρεις κατηγορούμενους στην υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη

Οι γονείς του νεκρού βρέφους που βρέθηκε στην Κυψέλη, ένας 43χρονος Έλληνας και μια 38χρονη Γερμανίδα, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Μαζί τους προφυλακίστηκε και ένας 26χρονος από το Αφγανιστάν, ο οποίος κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις με την ανήλικη κόρη της οικογένειας. Η απολογητική διαδικασία ολοκληρώθηκε με την έκδοση δεύτερου εντάλματος προσωρινής κράτησης για τους τρεις, οι οποίοι είχαν ήδη προφυλακιστεί για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.

Η νέα προφυλάκιση για ανθρωποκτονία

Οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη, το οποίο βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά την ολοκλήρωση της απολογητικής τους διαδικασίας για τις νέες κατηγορίες που απαγγέλθηκαν σε βάρος τους. Οι δύο γονείς του λίγων μηνών θύματος, καθώς και ο 26χρονος, παρέμειναν στο ανακριτικό γραφείο για περίπου οκτώ ώρες.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 43χρονος Έλληνας και η 38χρονη Γερμανίδα φέρονται να θανάτωσαν το βρέφος τους, χτυπώντας το πολλές φορές με μαχαίρι. Στη συνέχεια, κατέψυξαν τη σορό, την οποία μετέφεραν μαζί τους. Η σορός του βρέφους βρέθηκε παγωμένη σε βαλίτσα, μέσα σε ψυγείο στο διαμέρισμα που διέμεναν στην Κυψέλη.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι γονείς

Σε βάρος του 43χρονου Έλληνα πατέρα και της 38χρονης Γερμανίδας μητέρας έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία. Εκτός από την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, οι δύο γονείς βαρύνονται επιπλέον και με κατηγορίες για παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και πυρομαχικά. Επίσης, τους αποδίδονται κατηγορίες για ψευδείς καταθέσεις.

Κατά την απολογία τους ενώπιον της δικαιοσύνης, οι γονείς αρνήθηκαν κατηγορηματικά ότι σκότωσαν το βρέφος. Φέρονται να επέμειναν στην αθωότητά τους όσον αφορά την εγκληματική ενέργεια που τους αποδίδεται.

Η αμφισβήτηση του ιατροδικαστικού πορίσματος

Οι γονείς του νεκρού βρέφους αρνούνται το ιατροδικαστικό πόρισμα που κάνει λόγο για εγκληματική ενέργεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, επανέλαβαν πως το μωρό τους έφυγε από τη ζωή από παθολογικά αίτια. Επίσης, αμφισβήτησαν την ιατροδικαστική έκθεση, η οποία φέρεται να διαπιστώνει περίπου 20 μαχαιριές πισώπλατα στο βρέφος.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να υποστήριξαν ότι οι μαχαιριές ήταν μεταθανάτιες. Δήλωσαν πως αυτές έγιναν στην προσπάθειά τους να σπάσουν τον πάγο στην κατάψυξη, όπου φύλαγαν το βρέφος, προκειμένου να το μεταφέρουν στο νέο τους σπίτι. Για να ενισχύσουν τους ισχυρισμούς τους και να αντικρούσουν τα συμπεράσματα του ιατροδικαστή, οι γονείς διόρισαν τεχνικό σύμβουλο.

Η εμπλοκή του 26χρονου Αφγανού

Την προσωρινή κράτηση και του 26χρονου Αφγανού αποφάσισαν ανακρίτρια και εισαγγελέας. Ο 26χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία των γενετήσιων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζεύγους, ηλικίας 15 ετών, η οποία φέρεται να είναι έγκυος. Ο ίδιος δήλωσε άγνοια για τις συνθήκες θανάτου του βρέφους. Κατά την απολογία του, φέρεται να υποστήριξε ότι η 15χρονη του είχε πει πως ήταν 19 ετών.

«Μου συστήθηκε ως 19 ετών. Είχαμε σχέση, πήγαινα σπίτι τους, όμως δεν εμένα εκεί. Οι γονείς της, γνώριζαν την σχέση μας, αλλά κανείς δεν με απέτρεψε», φέρεται να είπε ενώπιον της Ανακρίτριας. Όταν κλήθηκε να απαντήσει σχετικά με τον θάνατο του μωρού, ο κατηγορούμενος ανέφερε: «Δεν ήξερα ότι στον καταψύκτη υπήρχε νεκρό βρέφος». Ο 26χρονος βαρύνεται επιπλέον για κατηγορίες σχετικές με παράνομη κατοχή πυρομαχικών και ψευδείς καταθέσεις, αδικήματα που αντιμετωπίζουν και οι συγκατηγορούμενοί του.

Προηγούμενη προφυλάκιση για ναρκωτικά

Υπενθυμίζεται ότι οι τρεις κατηγορούμενοι, δηλαδή οι δύο γονείς και ο 26χρονος Αφγανός, είχαν κριθεί προφυλακιστέοι πριν από λίγες ημέρες. Η προηγούμενη προφυλάκιση αφορούσε το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών. Η τωρινή απόφαση για προσωρινή κράτηση, σχετικά με την υπόθεση του νεκρού βρέφους, αποτελεί τη δεύτερη για τους τρεις εμπλεκόμενους.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki, News.gr