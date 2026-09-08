Ο Αντώνης Ρέμος για τις αντιδράσεις στη Θεσσαλονίκη: «Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα είναι ένα κλίμα διχόνοιας»

Ο Αντώνης Ρέμος παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στο καφέ του Βασιλικού Θεάτρου στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την επετειακή συναυλία που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στη Νέα Παραλία. Η συναυλία σηματοδοτεί τα 30 χρόνια καλλιτεχνικής του πορείας και αναμένεται να είναι μια από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις της πόλης. Ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε στις αντιδράσεις που προέκυψαν σχετικά με τη διοργάνωση, τονίζοντας την επιθυμία του για ενότητα.

Οι δηλώσεις του Αντώνη Ρέμου για τη συναυλία

Στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Αντώνης Ρέμος εξέφρασε την προσδοκία του για την επερχόμενη συναυλία. Δήλωσε πως για τον ίδιο θα είναι η ωραιότερη βραδιά της καριέρας του, ενώ πιστεύει ότι θα αποτελέσει μία από τις ωραιότερες βραδιές για το κοινό, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη ή την Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Ο καλλιτέχνης θέλησε να στείλει ένα μήνυμα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να σταματήσουμε να αναζητούμε όσα μας χωρίζουν και να επικεντρωθούμε σε αυτά που μας ενώνουν.

Ο κ. Ρέμος τόνισε τη χαρά του που είναι Μακεδόνας και κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη, εκφράζοντας τη μεγάλη του ευχαρίστηση για την επιστροφή του στην πόλη. Η συναυλία έχει ως στόχο να προσφέρει μια μοναδική εμπειρία στους παρευρισκόμενους, με τον ίδιο να δηλώνει ότι έρχεται με πλατύ χαμόγελο και μεγάλη ανυπομονησία.

Οι αντιδράσεις για το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Με αφορμή τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν σχετικά με το στήσιμο της τεράστιας σκηνής μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Αντώνης Ρέμος ανέφερε ότι το τελευταίο πράγμα που θα ήθελε να δημιουργήσει είναι ένα κλίμα διχόνοιας. Εξέφρασε τη στεναχώρια του, δηλώνοντας ότι ήρθε με «λίγο σφιγμένη την καρδιά» επειδή νιώθει πως υπάρχουν απόψεις χωρίς να έχουν δει οι ενδιαφερόμενοι τι έχει ετοιμαστεί για την εκδήλωση.

Ο καλλιτέχνης θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι ο σκοπός της συναυλίας είναι να ενώσει και όχι να διχάσει, απαντώντας έτσι στις επικρίσεις που ακούστηκαν για την επιλογή της τοποθεσίας και την οπτική κάλυψη του αγάλματος.

Οι σχέσεις με τον δήμο Θεσσαλονίκης

Ερωτηθείς για τις σχέσεις του με τον δήμο Θεσσαλονίκης και τον δήμαρχο, Στέλιο Αγγελούδη, μετά την άδεια που δόθηκε για τη συναυλία και τις επακόλουθες αντιδράσεις, ο Αντώνης Ρέμος απάντησε ότι οι σχέσεις τους δεν έχουν ψυχρανθεί. Αντιθέτως, δήλωσε ότι εκτιμά τον δήμαρχο και τους συνεργάτες του για τη στήριξή τους.

Ο κ. Ρέμος αναγνώρισε ότι ίσως υπήρξε μια βεβιασμένη αντίδραση από κάποιες πλευρές, αλλά τόνισε πως όλο αυτό τους πεισμώνει περισσότερο. Ο στόχος είναι να αποδειχθεί ότι ο δήμος Θεσσαλονίκης μπορεί να διοργανώνει μεγάλα γεγονότα παγκόσμιας εμβέλειας. Πρόσθεσε ότι για να έρθει ένα παγκόσμιο όνομα στην πόλη, θα πρέπει πρώτα να διαπιστώσει ότι πρόκειται για μια ζωντανή πόλη που είναι ικανή να φιλοξενήσει εκδηλώσεις μεγάλου μεγέθους.

Οι καλεσμένοι καλλιτέχνες και ο Ροναλντίνιο

Στη σκηνή, μαζί με τον Αντώνη Ρέμο, θα βρεθούν πολλοί γνωστοί καλλιτέχνες και προσωπικότητες. Συγκεκριμένα, το ερχόμενο Σάββατο θα συμμετάσχουν η Μαντώ, η Καίτη Γαρμπή, ο Γιώργος Θεοφάνους, οι Gipsy Kings, ο Snap, ο Mr President, ο Κώστας Χατζής, ο Μάνος Πυροβολάκης, ο Ζέλικο Γιουκσίμοβιτς και η Δέσποινα Βανδή. Ο Αντώνης Ρέμος, χαριτολογώντας, ρώτησε «Τι άλλο θέλετε να φέρω;» αναδεικνύοντας το πλήθος των συμμετοχών.

Μία από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες θα είναι αυτή του Ροναλντίνιο, ενός από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές του κόσμου. Ο Ροναλντίνιο θα επισκεφτεί για πρώτη φορά στη ζωή του τη Θεσσαλονίκη και, σύμφωνα με τον κ. Ρέμο, θα απολαύσει κάθε στιγμή μπροστά στον κόσμο και στην πόλη. Ο Βραζιλιάνος σταρ δεν θα περιοριστεί σε μια απλή εμφάνιση, καθώς θα τραγουδήσει, θα παίξει κρουστά και θα χορέψει Ζορμπά, προσφέροντας ένα ξεχωριστό θέαμα.

Λεπτομέρειες της επετειακής βραδιάς

Η διοργάνωση της συναυλίας περιλαμβάνει εντυπωσιακά τεχνικά στοιχεία για να προσφέρει μια αξέχαστη εμπειρία. Στον ουρανό της πόλης θα πραγματοποιηθεί ένα εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων, ενώ 1.200 drones θα δώσουν το δικό τους στίγμα, δημιουργώντας ένα μοναδικό θέαμα. Για την καλύτερη παρακολούθηση της συναυλίας από το κοινό, θα στηθούν δέκα γιγαντοοθόνες σε διάφορα σημεία της πόλης, ενώ τριάντα κάμερες θα καλύπτουν το γεγονός, επιτρέποντας στους θεατές να συμμετέχουν από διαφορετικές τοποθεσίες.

Επιπλέον, έχει προβλεφθεί ειδική μέριμνα για τα άτομα με αναπηρία, εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητά τους στον χώρο της εκδήλωσης. Την παρουσίαση της επετειακής συναυλίας έχει αναλάβει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, συμπληρώνοντας την ομάδα των συντελεστών αυτής της μεγάλης παραγωγής.

Με πληροφορίες από: Topontiki