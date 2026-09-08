Η BMW επιμένει στο WEC, απορρίπτοντας την επιστροφή στη Formula 1

Η BMW διατηρεί αμετάβλητα τα αγωνιστικά της πλάνα τους τελευταίους μήνες, δίνοντας προτεραιότητα στο WEC και στους αγώνες αντοχής. Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία εξακολουθεί να μην ενδιαφέρεται για την επιστροφή της στη Formula 1, από την οποία απουσιάζει από το τέλος του 2009, όταν αποχώρησε από τη BMW Sauber και πούλησε το μερίδιό της στην ομάδα.

Η στάση της BMW έναντι του ενδιαφέροντος άλλων κατασκευαστών

Ενώ η Formula 1 έχει προσελκύσει αρκετούς από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια, η BMW διατηρεί τη θέση της. Η Audi, για παράδειγμα, απέκτησε τη Sauber και πρόκειται να εισέλθει ως εργοστασιακή ομάδα το 2026. Επιπλέον, η Cadillac προστέθηκε στο grid, ενώ η Ford συνεργάζεται με τη Red Bull στην εξέλιξη της μονάδας ισχύος.

Ακόμη και η Porsche είχε εξετάσει σοβαρά μία συνεργασία με τη Red Bull. Ωστόσο, οι σχετικές διαπραγματεύσεις δεν ευδοκίμησαν και κατέρρευσαν το 2022. Παρά τις κινήσεις αυτές από άλλους «κολοσσούς» της αυτοκινητοβιομηχανίας, η BMW επιλέγει διαφορετικό δρόμο.

Το κριτήριο της μεταφοράς τεχνολογίας

Η BMW επενδύει στους αγώνες αντοχής, όπως το WEC, όπου πρωταγωνιστεί, καθώς και σε άλλους αγώνες αυτοκινήτων που διατηρούν στενότερη σύνδεση με τα μοντέλα παραγωγής της. Για την εταιρεία του Μονάχου, το βασικό κριτήριο για τη συμμετοχή της σε ένα πρωτάθλημα δεν είναι μόνο η προβολή που αυτό προσφέρει, αλλά και η δυνατότητα αξιοποίησης της αγωνιστικής τεχνολογίας στα αυτοκίνητα δρόμου.

Η νέα γενιά μονάδων ισχύος της Formula 1 προσέλκυσε την Audi, τη Ford και τη General Motors, κυρίως λόγω της αυξημένης ηλεκτρικής ισχύος και της χρήσης προηγμένων βιώσιμων καυσίμων. Ωστόσο, η BMW θεωρεί ότι η τεχνολογία του κορυφαίου πρωταθλήματος παραμένει υπερβολικά εξειδικευμένη και δεν μπορεί να μεταφερθεί αποτελεσματικά στα αυτοκίνητα παραγωγής.

Οι δηλώσεις του επικεφαλής της BMW M

Ο επικεφαλής της BMW M, Φρανκ φαν Μέελ, εξήγησε σε συνέντευξή του στο Motor1 τους λόγους αυτής της στρατηγικής. Όπως ανέφερε, μία συμμετοχή στη Formula 1 θα απαιτούσε τη δημιουργία ενός αυτόνομου τεχνολογικού προγράμματος, χωρίς επαρκή σύνδεση με την εξέλιξη των μοντέλων παραγωγής της εταιρείας.

«Η Formula 1 βρίσκεται πολύ μακριά από εμάς. Λειτουργεί σε υπερβολικά μεγάλο βαθμό ως εργαστήριο και η τεχνολογία της δεν μπορεί να μεταφερθεί αρκετά αποτελεσματικά στα αυτοκίνητα παραγωγής. Θα απαιτούσε ένα εντελώς ξεχωριστό τεχνολογικό κέντρο, αποκομμένο από τις υπόλοιπες δραστηριότητές μας. Η ιστορία της BMW M βασίζεται στη μεταφορά του μηχανοκίνητου αθλητισμού στα μοντέλα δρόμου. Η Formula 1 απλώς δεν ταιριάζει σε αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Φαν Μέελ.

Δυναμική παρουσία σε WEC και IMSA

Η BMW διατηρεί μία τεράστια παρουσία στους αγώνες αντοχής. Φέτος, στο WEC, μετράει ήδη δύο νίκες και βρίσκεται σε μία μεγάλη μάχη απέναντι στην Toyota για τα πρωταθλήματα οδηγών και κατασκευαστών στην κατηγορία Hypercar. Παράλληλα, η γερμανική μάρκα πρωταγωνιστεί και στο αμερικανικό πρωτάθλημα της IMSA.

Ο Φρανκ φαν Μέελ υπογράμμισε τη σημασία αυτών των πρωταθλημάτων. «Δεν πρόκειται μόνο για το WEC, αλλά και για το IMSA. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% του όγκου πωλήσεων της BMW M και αποτελούν την σημαντικότερη μεμονωμένη αγορά μας. Η BMW αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ μέσω του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Για αυτόν τον λόγο, το IMSA είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς», πρόσθεσε ο επικεφαλής της BMW M.

Με πληροφορίες από: Gazzetta