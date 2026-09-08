Ηλεκτρικά πατίνια: Τέσσερις ανήλικοι σοβαρά τραυματίες μέσα σε 15 ημέρες – Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ

Ανησυχητική αύξηση στα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια, με ανήλικους επιβάτες, καταγράφεται το τελευταίο διάστημα. Μόνο μέσα σε δύο εβδομάδες, τέσσερις έφηβοι τραυματίστηκαν σοβαρά σε περιστατικά που αφορούν τη χρήση των συγκεκριμένων οχημάτων. Τα ατυχήματα αυτά έρχονται να αναδείξουν ένα σοβαρό ζήτημα οδικής ασφάλειας, ειδικά για τους νέους, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε ισχύ η νομοθεσία που απαγορεύει τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών.

Τα πρόσφατα περιστατικά τραυματισμών

Μέσα στις τελευταίες 15 ημέρες, δύο πρόσφατα περιστατικά έλαβαν χώρα, προσθέτοντας στην ανησυχητική λίστα των τραυματισμών ανηλίκων. Το ένα συνέβη στα Γλυκά Νερά της Αττικής, όπου ένας 16χρονος τραυματίστηκε σοβαρά. Ο νεαρός οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι όταν αυτό συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ένας 19χρονος.

Ο 16χρονος τραυματίας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου δίνει μάχη για τη ζωή του, καθώς βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Το δεύτερο περιστατικό καταγράφηκε στην Τήνο, όπου μια 14χρονη κοπέλα τραυματίστηκε σοβαρά. Η κοπέλα ήταν συνεπιβάτιδα σε ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε ένα κορίτσι ηλικίας σχεδόν 16 ετών.

Υπό άγνωστες συνθήκες, το ηλεκτρικό πατίνι ανατράπηκε, με αποτέλεσμα τα δύο κορίτσια να πέσουν στην άσφαλτο. Η οδηγός του πατινιού τραυματίστηκε ελαφρά, ωστόσο η 14χρονη συνεπιβάτιδα υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, η ασθενής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην Αθήνα, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων «Αγλαία Κυριακού».

Η θέση της ΠΟΕΔΗΝ και οι εκκλήσεις για μέτρα

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση, χαρακτηρίζοντας τα ηλεκτρικά πατίνια «σκοτώστρες». Ο κ. Γιαννάκος ζητά άμεσα τη λήψη μέτρων και την απόσυρσή τους από τους δρόμους, τονίζοντας τον κίνδυνο που εγκυμονούν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, μόνο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026, περισσότεροι από 300 ανήλικοι έχουν τραυματιστεί σε ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια, ενώ έχει καταγραφεί και ένας θάνατος. Η ανησυχητική αυτή αύξηση των ατυχημάτων, σε συνδυασμό με την παράνομη χρήση τους από ανηλίκους και επιβάτες χωρίς τα προβλεπόμενα από τον νόμο, έχει οδηγήσει στην ενεργοποίηση ενός εκτεταμένου «σαφάρι» ελέγχων από την Τροχαία.

Παρά τους ελέγχους, ο Μιχάλης Γιαννάκος υπογραμμίζει πως είναι αδύνατον να υπάρχει αποτελεσματική εποπτεία από τους γονείς και την αστυνομία σε κάθε δρόμο, τονίζοντας την ανάγκη για πιο δραστικές λύσεις στο πρόβλημα.

Το αυστηρό πλαίσιο του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Για την αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με τα ηλεκτρικά πατίνια, η νέα νομοθεσία για τα Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτροκίνητα Οχήματα (Ε.Π.Η.Ο.) έχει θεσπίσει ένα ιδιαίτερα αυστηρό πλαίσιο για τη χρήση τους. Οι αλλαγές και οι υποχρεώσεις που ισχύουν για τους οδηγούς αυτών των οχημάτων είναι σαφείς και αποσκοπούν στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Με βάση τον νέο νόμο, καθιερώνεται για πρώτη φορά η υποχρεωτική ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Αυτή η υποχρέωση αφορά όλα τα ηλεκτρικά πατίνια, ανεξάρτητα αν είναι ιδιωτικά ή ενοικιαζόμενα. Το ελάχιστο όριο κάλυψης για αποζημιώσεις έχει οριστεί, προσφέροντας ένα επίπεδο προστασίας σε περίπτωση ατυχήματος.

Επιπλέον, η νομοθεσία προβλέπει την υποχρεωτική χρήση προστατευτικού κράνους για όλους τους οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών. Ένας ακόμη σημαντικός κανόνας είναι η ρητή απαγόρευση της χρήσης τους σε άτομα κάτω των 17 ετών, ένα μέτρο που στοχεύει στην προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους που εγκυμονεί η οδήγηση αυτών των οχημάτων.

Με πληροφορίες από: Reader