Εξαφάνιση Γιου Τινγκ: Ερωτήματα για το κατεστραμμένο διαβατήριο – Τι λέει ο σύζυγος

Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση της εξαφάνισης της 50χρονης Κινέζας μεταφράστριας, Γιου Τινγκ, τα ίχνη της οποίας αγνοούνται εδώ και περίπου τέσσερις μήνες. Το διαβατήριό της εντοπίστηκε κατεστραμμένο στην περιοχή του Γαλατσίου, γεγονός που προκαλεί έντονα ερωτήματα στον σύζυγό της, ο οποίος σχολιάζει τον τρόπο με τον οποίο βρέθηκε το ταξιδιωτικό έγγραφο.

Το εύρημα αυτό έχει πλέον παραδοθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπου εξετάζεται ενδελεχώς από τις Αρχές, οι οποίες προσπαθούν να συνδέσουν τα κομμάτια του παζλ της εξαφάνισης.

Το εύρημα στο Γαλάτσι και οι απορίες του συζύγου

Το ταξιδιωτικό έγγραφο της Γιου Τινγκ φέρεται να είχε τεμαχιστεί με καταστροφέα εγγράφων, μια λεπτομέρεια που προκαλεί την απορία του συζύγου της. Ο ίδιος εξέφρασε την έκπληξή του για το γεγονός ότι όποιος είχε στην κατοχή του το διαβατήριο επέλεξε να το πετάξει, αντί να το καταστρέψει ολοκληρωτικά.

«Εγώ αν πήγαινα να κάνω τον εγκληματία θα το είχα κάψει, δεν υπήρχε λόγος να το πετάξω», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο σύζυγος της αγνοούμενης αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο φαίνεται να έχει υποστεί αλλοίωση το διαβατήριο, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει πόσο καιρό παρέμενε στο σημείο όπου τελικά εντοπίστηκε. «Μου κινεί την περιέργεια ο τρόπος με τον οποίο έχει διαχειριστεί το διαβατήριο αυτός που το είχε», σημείωσε.

Η εκτίμηση για τον καταστροφέα εγγράφων

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο σύζυγος της αγνοούμενης, τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του δείχνουν ότι το ταξιδιωτικό έγγραφο τεμαχίστηκε με καταστροφέα εγγράφων. Ο ίδιος εκτιμά ότι μηχανήματα ικανά να καταστρέψουν με αυτόν τον τρόπο τέτοιου είδους έγγραφα δεν είναι εύκολα προσβάσιμα σε ανθρώπους που δεν τα χρησιμοποιούν επαγγελματικά.

Η κατάσταση στην οποία βρέθηκε το έγγραφο εκτιμάται ότι παραπέμπει σε παραμονή του στο συγκεκριμένο σημείο για αρκετό χρονικό διάστημα. Οι Αρχές έχουν ήδη παραλάβει το διαβατήριο και το εξετάζουν στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να επιβεβαιωθεί με βεβαιότητα ότι πρόκειται για το ταξιδιωτικό έγγραφο της αγνοούμενης.

Οι έρευνες των Αρχών και οι διαφορετικές τοποθεσίες

Μετά τον εντοπισμό του διαβατηρίου, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή του Γαλατσίου. Οι Αρχές αναζητούν οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο θα μπορούσε να συνδεθεί με την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ, η οποία αγνοείται από τις 20 Μαΐου 2026.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το διαβατήριο και το κινητό τηλέφωνο της 50χρονης δεν εντοπίστηκαν στην ίδια περιοχή. Συγκεκριμένα, το ταξιδιωτικό έγγραφο βρέθηκε στο Γαλάτσι, ενώ το κινητό της είχε εντοπιστεί νωρίτερα στο κέντρο της Αθήνας, προσθέτοντας ένα ακόμη στοιχείο προς διερεύνηση.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Η Γιου Τινγκ αγνοείται από τις 20 Μαΐου 2026, όταν χάθηκαν τα ίχνη της από την Αρτέμιδα. Εκεί διέμενε μαζί με τον Έλληνα σύζυγό της, ο οποίος και είχε δηλώσει την εξαφάνισή της. Ο εντοπισμός του διαβατηρίου, περίπου τέσσερις μήνες μετά την εξαφάνισή της, αναζωπυρώνει τις ελπίδες για την ανεύρεσή της και την αποκάλυψη των συνθηκών κάτω από τις οποίες εξαφανίστηκε.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr