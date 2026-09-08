Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο του βρέφους στην Κυψέλη

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι γονείς του βρέφους, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός, μετά τις απολογίες τους ενώπιον της δικαιοσύνης. Η απόφαση αυτή «σφραγίστηκε» για τους τρεις κατηγορούμενους στην υπόθεση του θανάτου του βρέφους που εντοπίστηκε παγωμένο μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη.

Οι ισχυρισμοί των γονέων

Οι γονείς του άτυχου βρέφους, ένας 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του, αντιμετωπίζουν το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία. Στις εξηγήσεις τους, φέρονται να αρνούνται όσα τους αποδίδονται, επιμένοντας πως το μωρό τους έφυγε από τη ζωή λόγω παθολογικών αιτιών.

Στην απολογία τους, οι κατηγορούμενοι εμφανίζονται να αμφισβήτησαν την ιατροδικαστική έκθεση, η οποία κάνει λόγο για εγκληματική ενέργεια και φέρεται να διαπιστώνει περίπου 20 μαχαιριές πισώπλατα στο βρέφος. Για τον λόγο αυτό, διόρισαν τεχνικό σύμβουλο, σε μια προσπάθεια να ενισχύσουν τους ισχυρισμούς τους και να αντικρούσουν τα συμπεράσματα του ιατροδικαστή.

Οι γονείς φέρονται να επανέλαβαν ότι οι μαχαιριές ήταν μεταθανάτιες. Ισχυρίστηκαν ότι έγιναν στην προσπάθειά τους να σπάσουν τον πάγο στην κατάψυξη, όπου φύλαγαν το βρέφος με σκοπό να το μεταφέρουν στο νέο τους σπίτι.

Η απολογία του 26χρονου Αφγανού

Ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος έχει σχέση με την 15χρονη κόρη της οικογένειας που είναι έγκυος, δήλωσε άγνοια για τις συνθήκες θανάτου του βρέφους. Ο ίδιος έδωσε εξηγήσεις για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε αλλά και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη, καθώς και για παράνομη κατοχή πυρομαχικών και ψευδή κατάθεση.

Στην απολογία του, ο νεαρός Αφγανός φέρεται να ανέφερε ότι η ανήλικη του συστήθηκε ως 19 ετών. Είπε ότι είχαν σχέση και πήγαινε στο σπίτι τους, αλλά δεν έμενε εκεί. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, οι γονείς της γνώριζαν τη σχέση τους και κανείς δεν τον απέτρεψε.

Όταν κλήθηκε να απαντήσει σχετικά με τον θάνατο του μωρού, ο κατηγορούμενος ανέφερε, σύμφωνα με πληροφορίες: «Δεν ήξερα ότι στον καταψύκτη υπήρχε νεκρό βρέφος».

Κοινές κατηγορίες

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αδικήματα της παράνομης κατοχής πυρομαχικών και της ψευδούς κατάθεσης αντιμετωπίζουν και οι γονείς του βρέφους, πέραν του 26χρονου Αφγανού.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr