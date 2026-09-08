Ατομικό δελτίο υγείας μαθητή: Τι πρέπει να γνωρίζουν γονείς και εκπαιδευτικοί

Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) δεν είναι απλώς ένα δικαιολογητικό για το σχολείο. Αντιθέτως, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο πρόληψης, σχεδιασμένο για να συνδέει την οικογένεια, τον παιδίατρο και τη σχολική μονάδα, με πρωταρχικό σκοπό την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των μαθητών. Η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής έχει εκδώσει αναλυτικές οδηγίες, απευθυνόμενες τόσο στους γονείς όσο και στους εκπαιδευτικούς, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ουσιαστική παιδιατρική εξέταση πριν την έκδοση του δελτίου.

Η σημασία του ΑΔΥΜ και ο σκοπός του

Το ΑΔΥΜ αποτελεί ένα ιατρικό πιστοποιητικό που καταγράφει την κατάσταση της υγείας του μαθητή, σε σχέση με τη σχολική του ζωή. Η φιλοσοφία πίσω από τη δημιουργία του δεν είναι να εντοπίσει αν το παιδί είναι άρρωστο, αλλά να εντοπίσει έγκαιρα οτιδήποτε μπορεί να επηρεάσει την υγεία, την ασφάλεια και τη συμμετοχή του παιδιού στο σχολείο.

Με βάση το θεσμικό πλαίσιο, το ΑΔΥΜ χρησιμοποιείται τόσο ως δικαιολογητικό για την εγγραφή των μαθητών όσο και ως ιατρικό πιστοποιητικό για τη συστηματική παρακολούθηση της υγείας τους. Επιπλέον, είναι απαραίτητο στο σχολικό περιβάλλον για τη συμμετοχή του μαθητή στη Φυσική Αγωγή και σε άλλες σχολικές αθλητικές δραστηριότητες.

Διαδικασία έκδοσης και υποχρεώσεις

Το δελτίο συμπληρώνεται από τον παιδίατρο του μαθητή, αφού προηγηθεί η προβλεπόμενη ιατρική εξέταση. Οι παιδίατροι τονίζουν ότι η έκδοση του ΑΔΥΜ πρέπει να ακολουθεί μια ουσιαστική παιδιατρική εξέταση και να μην αντιμετωπίζεται ως μια τυπική διαδικασία για την εξασφάλιση μιας υπογραφής.

Οι γονείς καλούνται να μην αντιμετωπίζουν το ΑΔΥΜ ως ένα απλό χαρτί που χρειάζεται μια υπογραφή. Η ιατρική εξέταση που προηγείται της έκδοσης του δελτίου αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για προληπτικό έλεγχο της υγείας και της ανάπτυξης του παιδιού. Δεν χορηγείται ΑΔΥΜ εάν δεν έχει προηγηθεί εξέταση του μαθητή.

Περιεχόμενο και προστασία δεδομένων

Μετά την προληπτική εξέταση, ο παιδίατρος καταγράφει στο ΑΔΥΜ μόνο τα συμπεράσματα που κρίνει απαραίτητα για το σχολείο. Το πλήρες ιατρικό ιστορικό και τα ευρήματα της εξέτασης καταγράφονται στο Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης (ΦΙΕ), το οποίο αποτελεί διαφορετικό έγγραφο.

Το ΦΙΕ παραμένει στο αρχείο του γιατρού ή της μονάδας υγείας και δεν παραδίδεται στη σχολική μονάδα. Το σχολείο ενημερώνεται αποκλειστικά για όσα στοιχεία είναι απαραίτητα, ώστε το παιδί να μπορεί να συμμετέχει με ασφάλεια στην καθημερινή σχολική ζωή και στις δραστηριότητές της.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr