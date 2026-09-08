Μεγάλες αλλαγές έρχονται στις πολυκατοικίες: Τροποποιείται ο νόμος του 1929

Μεγάλη αλλαγή προετοιμάζεται για τις πολυκατοικίες, καθώς, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, τροποποιούνται οι διατάξεις του νόμου του 1929 που ρυθμίζει τις οριζόντιες ιδιοκτησίες. Στόχος είναι η αντιμετώπιση προβλημάτων που, σύμφωνα με τον υπουργό, ταλαιπωρούν καθημερινά εκατομμύρια ιδιοκτήτες. Μια σχετική επιτροπή έχει ήδη συγκροτηθεί και εργάζεται για την κατάρτιση νομοσχεδίου, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί έως το τέλος του έτους, με σκοπό να ψηφιστεί τον Ιανουάριο.

Το νέο πλαίσιο και οι στόχοι του

Το υπό διαμόρφωση νέο πλαίσιο θα αφορά τις σχέσεις μεταξύ των ιδιοκτητών σε κοινές ιδιοκτησίες, δηλαδή κυρίως στις πολυκατοικίες. Πρόκειται να αντικαταστήσει ένα θεσμικό πλαίσιο που χρονολογείται από το 1929, εκσυγχρονίζοντας τις προβλέψεις του.

Ανάμεσα στις αλλαγές που βρίσκονται υπό διαμόρφωση περιλαμβάνονται οι κανόνες για τον τρόπο λήψης των αποφάσεων, όπως οι ποσοστώσεις πλειοψηφιών, καθώς και οι κανονισμοί των πολυκατοικιών. Επίσης, θα ρυθμιστεί ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνονται αποφάσεις για ζητήματα που αφορούν παρεμβάσεις στα κτίρια.

Αλλαγές στον τρόπο λήψης αποφάσεων

Ο υπουργός Δικαιοσύνης σχολίασε ότι «η ομοφωνία μπλοκάρει το σύμπαν», προαναγγέλλοντας ότι σε πολλές περιπτώσεις θα προβλέπονται απλές πλειοψηφίες. Αυτό θα γίνει ώστε να μην μπορούν μεμονωμένες διαφωνίες να εμποδίζουν τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη λειτουργία και συντήρηση των πολυκατοικιών.

Επιπλέον, το νέο νομοσχέδιο θα επιχειρήσει να αντιμετωπίσει και ζητήματα ιδιοκτησιών, κυρίως στη Θεσσαλία και βορειότερα, οι οποίες παραμένουν χωρίς νομιμοποίηση. Αυτό δημιουργεί προβλήματα, καθώς οι ιδιοκτησίες αυτές δεν μπορούν να μεταβιβαστούν.

Ο ιστορικός νόμος του 1929

Ο νόμος στον οποίο αναφέρεται ο κ. Φλωρίδης δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στις 9 Ιανουαρίου του 1929. Η δημοσίευση έγινε επί κυβέρνησης Ελευθερίου Βενιζέλου και φέρει σε όλα του τα άρθρα την υπογραφή του τότε προέδρου της Δημοκρατίας, ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, ο ιδιοκτήτης κάθε ορόφου ή μέρους αυτού έχει όλα τα δικαιώματα που ανήκουν στον κύριο, εφόσον η άσκησή τους δεν βλάπτει τη χρήση των άλλων ιδιοκτητών ή δεν μειώνει την ασφάλεια αυτών ή του οικοδομήματος. Υπό τους ίδιους όρους, ο ιδιοκτήτης δύναται να επιχειρήσει μεταβολές ή προσθήκες στα αδιαίρετα κοινά μέρη του οικοδομήματος.

Βασικές διατάξεις του νόμου του 1929

Ο νόμος του 1929 επιτρέπει στους συνιδιοκτήτες να κανονίσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της συνιδιοκτησίας μέσω ιδιαίτερης συμφωνίας, για την οποία είναι απαραίτητη η κοινή συναίνεση όλων. Μέσω αυτής της συμφωνίας, μπορούν να καθορίσουν γενικές συνελεύσεις και να δώσουν σε μια καθορισμένη πλειοψηφία, η οποία μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με τη σοβαρότητα των αποφάσεων, το δικαίωμα να λαμβάνει κάθε απόφαση που αφορά το κοινό συμφέρον σχετικά με τη συντήρηση, βελτίωση και χρήση των κοινών μερών της οικίας.

Επιπλέον, οι συνιδιοκτήτες, ελλείψει οποιουδήποτε κανονισμού, δύνανται με παμψηφία να ορίσουν έναν διαχειριστή. Σε αυτόν τον διαχειριστή μπορούν να παρασχεθούν τα πλέον εκτεταμένα δικαιώματα διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων αυτών της εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης και της κατανομής των δαπανών.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr