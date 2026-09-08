Ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα ξεσπά: «Αφού έκαναν το καθήκον τους, πού είναι η κόρη μου;»

Ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα, Θανάσης Γρίβας, τοποθετήθηκε σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης της δολοφονίας της κόρης του, μετά την έκδοση βουλεύματος που παραπέμπει τέσσερις αστυνομικούς σε δίκη. Οι αστυνομικοί κατηγορούνται για τον τρόπο που χειρίστηκαν την υπόθεση λίγο πριν η 28χρονη δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων το 2024. Ο κ. Γρίβας, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ζήτησε την τιμωρία των κατηγορουμένων, τονίζοντας ότι η κόρη του αναζήτησε προστασία από την Αστυνομία, αλλά δεν έλαβε την απαραίτητη βοήθεια.

Η οργή του πατέρα για τις παραλείψεις

Ο Θανάσης Γρίβας εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τις ενέργειες των αστυνομικών, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Οι αστυνομικοί αυτοί πρέπει να τιμωρηθούν, γιατί μέσα από τα χέρια τους χάθηκε μια αθώα ψυχή. Η κόρη μου πήγε στο Τμήμα για να ζητήσει βοήθεια και κανείς δεν έκανε την παραμικρή ενέργεια». Η δήλωσή του υπογραμμίζει την πεποίθησή του ότι η αμέλεια των αστυνομικών οδήγησε στο τραγικό αποτέλεσμα.

Αναφερόμενος στον ισχυρισμό των αστυνομικών ότι έκαναν το καθήκον τους, ο πατέρας της Κυριακής απάντησε με ένα ρητορικό ερώτημα που συγκλονίζει: «Και ρωτάω εγώ: Εφόσον έκαναν το καθήκον τους, πού είναι η κόρη μου τώρα; Η κόρη μου είναι στον τάφο της και λιώνει, σαπίζει μέρα με τη μέρα περισσότερο».

Η στάση των κατηγορουμένων και το αίτημα για δικαιοσύνη

Ο κ. Γρίβας περιέγραψε και τη στάση των αστυνομικών κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, υποστηρίζοντας ότι τον κοιτούσαν απαξιωτικά. «Σαν να τους έκανα ζημιά, σαν να έλεγαν: “Ρε φίλε, πού μας έμπλεξες τώρα; Τι είναι αυτά που μας κάνεις με την κόρη σου; Εμείς καλά ήμασταν”», ανέφερε, μεταφέροντας την αίσθηση που του προκάλεσε η συμπεριφορά τους.

Στη συνέχεια, τόνισε την ανάγκη για αυστηρότερες ποινές στις γυναικοκτονίες, δηλώνοντας: «Η Κυριακή δεν ήταν η τελευταία». Ζήτησε οι ποινές να γίνουν πιο αυστηρές, φτάνοντας ακόμα και στα ισόβια. Ο ίδιος δήλωσε ότι πλέον περιμένει πλήρη δικαίωση και κάλεσε όλα τα κορίτσια να βρουν τη δύναμη να απευθυνθούν στην Αστυνομία για βοήθεια.

Οι κατηγορίες κατά των αστυνομικών

Όπως είχε μεταδώσει νωρίτερα το iEidiseis, οι τέσσερις αστυνομικοί έχουν παραπεμφθεί ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών. Εκεί θα δικαστούν για τον τρόπο που χειρίστηκαν τις τελευταίες στιγμές της Κυριακής Γρίβα, οι οποίες οδήγησαν στη δολοφονία της.

Σύμφωνα με το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, οι τέσσερις αστυνομικοί κατηγορούνται για το αδίκημα της θανατηφόρου έκθεσης δια παραλείψεως. Το βούλευμα σημειώνει ότι οι παραλείψεις τους άφησαν την Κυριακή Γρίβα αβοήθητη, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τη δολοφονία της από τον πρώην σύντροφό της.

Διευκρινίσεις για το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας

Ο Θανάσης Γρίβας διευκρίνισε ότι η οργή του δεν στρέφεται εναντίον του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας συνολικά. «Αστυνομία δεν είναι μόνο αυτοί οι τέσσερις ανίκανοι αστυνομικοί. Είναι και αστυνομικοί που έχουν δώσει τη ζωή τους και την ψυχή τους και έχουν πεθάνει στον δρόμο, εν ώρα υπηρεσίας», κατέληξε, αναγνωρίζοντας την προσφορά άλλων μελών του Σώματος.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr