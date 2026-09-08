Ο σεναριογράφος της νέας ταινίας Τζέιμς Μποντ πυροδοτεί τις φήμες για την επιλογή του 007

Η υπόθεση της αναζήτησης του νέου 007 περιπλέκεται ακόμα περισσότερο, καθώς ο σεναριογράφος της επικείμενης ταινίας, Στίβεν Νάιτ, απέφυγε έντεχνα να δώσει σαφείς απαντήσεις σχετικά με την επιλογή του πρωταγωνιστή. Οι δηλώσεις του Νάιτ έρχονται στον απόηχο ισχυρισμών του Γκάρι Όλντμαν ότι ο νέος Τζέιμς Μποντ έχει ήδη επιλεγεί, πυροδοτώντας νέες φήμες γύρω από το θέμα.

Οι δηλώσεις του Στίβεν Νάιτ

Ο Στίβεν Νάιτ, δημιουργός του «Peaky Blinders» και σεναριογράφος της νέας κινηματογραφικής μεταφοράς του θρυλικού κατασκοπευτικού franchise του Ίαν Φλέμινγκ για την Amazon MGM, παραχώρησε συνέντευξη στην πρωινή εκπομπή «Today» του BBC Radio 4. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ρωτήθηκε ευθέως αν έχει ληφθεί η οριστική απόφαση για το κάστινγκ του Τζέιμς Μποντ.

Ο Νάιτ απέφυγε να δεσμευτεί, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν μπορώ να μιλήσω για το θέμα, όσο κι αν θα το ήθελα πολύ». Πρόσθεσε μάλιστα χαριτολογώντας πως νιώθει ότι «επιτελεί το καθήκον του προς τον βασιλιά και την πατρίδα» αναλαμβάνοντας το συγκεκριμένο έργο.

Η επιμονή της Άννας Φόστερ

Η παρουσιάστρια της εκπομπής, Άννα Φόστερ, επέμεινε στις ερωτήσεις της, προσπαθώντας να αποσπάσει περισσότερες πληροφορίες από τον σεναριογράφο. Τον ρώτησε αν γνωρίζει ποιος είναι ο ηθοποιός που θα υποδυθεί τον 007 την ώρα που γράφει το σενάριο και αν αυτό έχει κάποια σημασία για τη δουλειά του.

Ο Νάιτ απάντησε πως «πράγματι, κάνει τη ζωή λίγο πιο εύκολη αν ξέρεις για ποιον γράφεις, αλλά επίσης οφείλεις να εστιάσεις στον χαρακτήρα και όχι στον ηθοποιό». Η Φόστερ δεν αρκέστηκε σε αυτή την απάντηση και επανήλθε, ρωτώντας τον αν του ανακοινώθηκε ο ηθοποιός από την αρχή, πριν ξεκινήσει να γράφει, ή στην πορεία. Ο Νάιτ ξέσπασε σε γέλια και απέφυγε και πάλι να δώσει σαφή απάντηση, λέγοντας: «Σας παραπέμπω στην προηγούμενη απάντησή μου».

Το αυτόνομο σύμπαν του Μποντ

Πέρα από τις ερωτήσεις για την επιλογή του πρωταγωνιστή, ο Στίβεν Νάιτ αναφέρθηκε και στη φύση του franchise του Τζέιμς Μποντ. Συμπλήρωσε πως «το θέμα με τον Μποντ είναι ότι αποτελεί ένα αυτόνομο σύμπαν και μια ξεχωριστή σειρά ταινιών».

Επίσης, ο σεναριογράφος σημείωσε ότι υπάρχουν ορισμένοι κανόνες που πρέπει να τηρούνται, τονίζοντας πως «πρέπει να προχωρήσεις την ιστορία». Εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη θέση στην οποία βρίσκεται το franchise, την βρετανική του ταυτότητα και το γεγονός ότι δεν ανήκει στο σύμπαν της DC ή της Marvel, δηλώνοντας ότι νιώθει μια ευθύνη προς το κείμενο.

Οι αρχικές φήμες από τον Γκάρι Όλντμαν

Οι φήμες για την επιλογή του νέου Τζέιμς Μποντ πυροδοτήθηκαν το Σαββατοκύριακο από τον Γκάρι Όλντμαν. Ο ηθοποιός ισχυρίστηκε ότι ο ρόλος του 007 είχε ήδη δοθεί και ότι ο ίδιος υποστηρίζει τον συμπρωταγωνιστή του στη σειρά «Slow Horses», Τζακ Λόουντεν.

Σε συνέντευξή του στην καναδική εκπομπή «The Morning Show», ο Όλντμαν δήλωσε χαρακτηριστικά: «Έχει ακουστεί ότι βρίσκεται στη shortlist. Θα το μάθουμε πολύ σύντομα, έτσι δεν είναι; Γιατί τον έχουν επιλέξει. Έχουν κάνει την επιλογή τους, αλλά δεν την έχουν ανακοινώσει ακόμη».

Οι οντισιόν και η τελική λίστα

Σύμφωνα με το Deadline, οι οντισιόν για τον νέο Τζέιμς Μποντ πραγματοποιήθηκαν τον Αύγουστο. Οι παραγωγοί Εϊμι Πασκάλ και Ντέιβιντ Χέιμαν, καθώς και ο σκηνοθέτης Ντενί Βιλνέβ, έχουν ήδη ενημερώσει τους ηθοποιούς που κατάφεραν να φτάσουν στην τελική λίστα των υποψηφίων για τον ρόλο.

Με πληροφορίες από: Topontiki