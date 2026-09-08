Δημοσιεύτηκαν χιλιάδες έγγραφα για τον τοξικό αέρα μετά την 11η Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, προχώρησε σήμερα στην ανακοίνωση της δημοσίευσης δεκάδων χιλιάδων εγγράφων στο διαδίκτυο. Τα συγκεκριμένα έγγραφα αφορούν τις πληροφορίες που διέθετε η πόλη σχετικά με την παρουσία τοξικού αέρα στην περιοχή του Σημείου Μηδέν, μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Η κίνηση αυτή έρχεται ως μέρος μιας συμφωνίας με την οργάνωση 9/11 Health Watch, η οποία είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη.

Η ανακοίνωση του δημάρχου

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο δήμαρχος Ζόχραν Μαμντάνι δήλωσε πως τα έγγραφα αυτά αποτυπώνουν «όσα η πόλη γνώριζε σχετικά με την παρουσία τοξικού αέρα» μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος τόνισε ότι τα στοιχεία αυτά δείχνουν τι γνώριζε η πόλη για τον τοξικό αέρα γύρω από το «Σημείο Μηδέν».

Επιπλέον, τα δημοσιευμένα αρχεία αποκαλύπτουν πότε ακριβώς έμαθε η πόλη για την επικινδυνότητα του αέρα και πώς ενήργησε στη συνέχεια, με στόχο να περιορίσει τη νομική της ευθύνη.

Η δικαστική διαμάχη και η συμφωνία

Η απόφαση για τη δημοσίευση των εγγράφων αποτελεί μέρος μιας συμφωνίας που επιτεύχθηκε με την 9/11 Health Watch. Πρόκειται για μια οργάνωση που έχει ως βασικό της στόχο την προάσπιση των θυμάτων των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου.

Η 9/11 Health Watch είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη, ζητώντας να υποχρεωθεί η πόλη της Νέας Υόρκης να δημοσιοποιήσει όλα τα σχετικά έγγραφα. Η προσπάθεια αυτή οδήγησε στην τωρινή εξέλιξη, με τη δημοσιοποίηση των αρχείων να γίνεται πλέον πραγματικότητα.

Αντιδράσεις και ευχαριστίες

Ο διευθυντής της οργάνωσης 9/11 Health Watch, Μπεν Τσέβατ, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση του δημάρχου. Σε δήλωσή του, ο κ. Τσέβατ ευχαρίστησε τον δήμαρχο Μαμντάνι, αναγνωρίζοντάς τον ως τον πρώτο δήμαρχο τα τελευταία 25 χρόνια που ξεκίνησε να δίνει απαντήσεις.

Ο κ. Τσέβατ έθεσε το ερώτημα που απασχολούσε επί χρόνια την οργάνωση και τους πολίτες: «Τι γνώριζε η πόλη για τους κινδύνους που συνδέονται με το τοξικό νέφος στο Σημείο Μηδέν και πότε το έμαθε;»

Οι υπεύθυνοι και η απόκρυψη πληροφοριών

Ερωτηθείς σχετικά με τα ονόματα των πολιτικών αξιωματούχων που ενδεχομένως απέκρυψαν πληροφορίες από τους πολίτες, ο δήμαρχος Ζόχραν Μαμντάνι απάντησε με σαφήνεια. Δήλωσε πως «αυτό αφορά έναν μεγάλο αριθμό προσώπων, τα οποία οι Νεοϋορκέζοι εμπιστεύονταν».

Η δήλωση αυτή υποδηλώνει ότι η ευθύνη για την απόκρυψη πληροφοριών δεν περιορίζεται σε ένα μόνο πρόσωπο, αλλά αφορά ένα ευρύτερο φάσμα αξιωματούχων που κατείχαν θέσεις εμπιστοσύνης στην πόλη.

Το ανθρώπινο κόστος των επιθέσεων

Οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 2.977 ανθρώπων στις ΗΠΑ ανήμερα των συμβάντων, με τους περισσότερους θανάτους να καταγράφονται στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, το ανθρώπινο κόστος δεν σταμάτησε εκεί.

Σύμφωνα με το ομοσπονδιακό πρόγραμμα που θεσπίστηκε για την ιατρική παρακολούθηση των πληγέντων, περισσότεροι από 9.400 πολίτες έχουν χάσει τη ζωή τους έκτοτε. Οι θάνατοι αυτοί συνδέονται με ασθένειες που προκλήθηκαν από την έκθεσή τους στις επιθέσεις και το τοξικό νέφος που ακολούθησε.

Με πληροφορίες από: Topontiki