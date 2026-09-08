Κυριακή Γρίβα: «Σκανδαλώδεις» οι πειθαρχικές ποινές των αστυνομικών, καταγγέλλουν οι συνήγοροι της οικογένειας

Η παραπομπή τεσσάρων αστυνομικών σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης, στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα, επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της πειθαρχικής τους μεταχείρισης. Οι συνήγοροι της οικογένειας, Γιάννης Απατσίδης και Έλενα Τζούλη, χαρακτηρίζουν τις επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές «ανεπαρκείς και σκανδαλώδεις». Καταγγέλλουν παράλληλα «δύο μέτρα και δύο σταθμά» στην πειθαρχική διαδικασία της Ελληνικής Αστυνομίας, ζητώντας απαντήσεις για την υπηρεσιακή κατάσταση των εμπλεκομένων.

Η παραπομπή σε δίκη για κακούργημα

Με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, και οι τέσσερις κατηγορούμενοι αστυνομικοί παραπέμπονται σε δίκη. Η παραπομπή αφορά το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης της Κυριακής Γρίβα, μια εξέλιξη που οι δικηγόροι της οικογένειας χαρακτηρίζουν ως «βήματα αλήθειας και απόδοσης ευθυνών». Το βούλευμα είναι ομόφωνο για την επόπτρια και την αξιωματικό υπηρεσίας του Αστυνομικού Τμήματος.

Για τον σκοπό του Αστυνομικού Τμήματος και τον τηλεφωνητή της Άμεσης Δράσης, η παραπομπή έγινε κατά πλειοψηφία. Επιπλέον, διατηρούνται οι περιοριστικοί όροι που τους έχουν επιβληθεί, όπως αποφασίστηκε από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Οι πειθαρχικές ποινές που επιβλήθηκαν

Δυνάμει της πειθαρχικής απόφασης, επιβλήθηκαν συγκεκριμένες ποινές στους εμπλεκόμενους αστυνομικούς. Τρεις από τους αστυνομικούς του τμήματος τιμωρήθηκαν με έξι μήνες αργίας με απόλυση. Αυτή η ποινή αφορά τις παραλείψεις που έχουν καταγραφεί στην υπόθεση.

Στον τηλεφωνητή της Άμεσης Δράσης, ο οποίος επίσης εμπλέκεται στην υπόθεση, επιβλήθηκε πρόστιμο μόλις 300 ευρώ. Οι συνήγοροι της οικογένειας θεωρούν αυτή την πειθαρχική αντιμετώπιση ανεπαρκή και σκανδαλώδη, δεδομένης της βαρύτητας των παραλείψεων.

Αντιδράσεις και καταγγελίες των συνηγόρων

Οι δύο δικηγόροι, Γιάννης Απατσίδης και Έλενα Τζούλη, χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη πειθαρχική αντιμετώπιση «ανεπαρκή και σκανδαλώδη». Υποστηρίζουν ότι η επιβολή τέτοιων ποινών δημιουργεί ένα σοβαρό ζήτημα άνισης εφαρμογής των διοικητικών μέτρων εντός της Ελληνικής Αστυνομίας.

Παράλληλα, καταγγέλλουν τη λογική των επιλεκτικών πειθαρχικών διώξεων και της επιβολής «δύο μέτρων και δύο σταθμών» στην πειθαρχική διαδικασία της ΕΛ.ΑΣ. Οι συνήγοροι ζητούν απαντήσεις για την τρέχουσα υπηρεσιακή κατάσταση των εμπλεκομένων αστυνομικών, τονίζοντας την ανάγκη για διαφάνεια και πλήρη απόδοση ευθυνών.

Το βούλευμα και οι παραλείψεις προστασίας

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για κακουργηματική ευθύνη των αστυνομικών στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα. Το βούλευμα επισημαίνει συγκεκριμένες παραλείψεις στην προστασία του θύματος, οι οποίες οδήγησαν στην τραγική κατάληξη.

Η Κυριακή είχε προσέλθει στην Αστυνομία εκφράζοντας φόβο για τη ζωή της και ζήτησε να επιστρέψει με ασφάλεια στο σπίτι της. Το βούλευμα εξετάζει λεπτομερώς τις παραλείψεις στην εκτίμηση του κινδύνου που διέτρεχε η γυναίκα, τη μη οργάνωση αποτελεσματικής προστασίας, τη διαθεσιμότητα υπηρεσιακού οχήματος για τη μεταφορά της, καθώς και τον τρόπο διαχείρισης της κλήσης της στην Άμεση Δράση.

Η γυναίκα που ζήτησε κρατική προστασία δολοφονήθηκε έξω από το ίδιο το αστυνομικό τμήμα, ένα γεγονός που αναδεικνύει τη σοβαρότητα των παραλείψεων και την ανάγκη για πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών.

Με πληροφορίες από: Topontiki