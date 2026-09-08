Δίκη Τεμπών: Συνεχίζονται οι ερωτήσεις στον Αντώνη Ψαρόπουλο, πατέρα θύματος

Σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο Αντώνης Ψαρόπουλος, συνήγορος και πατέρας θύματος του τραγικού δυστυχήματος, θα δεχτεί περαιτέρω ερωτήσεις από συνηγόρους υπεράσπισης κατηγορουμένων στελεχών της Hellenic Train. Η διαδικασία αυτή έρχεται μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσής του χθες, Τρίτη, όπου ξεκίνησαν ήδη οι ερωτήσεις από τους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας και υπεράσπισης των κατηγορουμένων.

Η συνέχεια της δίκης και οι ερωτήσεις

Ο κ. Ψαρόπουλος ολοκλήρωσε χθες την κατάθεσή του στο δικαστήριο, η οποία αποτέλεσε ένα από τα κύρια σημεία της διαδικασίας. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσής του, ξεκίνησαν οι ερωτήσεις τόσο από τους συνηγόρους που υποστηρίζουν την κατηγορία όσο και από τους συνηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της Hellenic Train.

Οι ερωτήσεις που τέθηκαν στον κ. Ψαρόπουλο από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων αφορούσαν κυρίως δύο βασικά ζητήματα: την πυραντοχή των καθισμάτων των αμαξοστοιχιών και το πόρισμα του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ). Αυτά τα θέματα αναμένεται να απασχολήσουν και τη σημερινή συνέχεια της δίκης.

Ζητήματα πυραντοχής των καθισμάτων και οι θερμοκρασίες

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, ο πατέρας της Μάρθης Ψαροπούλου έδωσε έμφαση στο πόρισμα της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Το πόρισμα αυτό αναφέρει ότι τα καθίσματα των αμαξοστοιχιών δεν πληρούν τα σύγχρονα πρότυπα πυραντοχής. Επιπλέον, το πόρισμα της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων λαμβάνει υπόψη του και τα ευρήματα ενός γερμανικού εργαστηρίου, το οποίο εξέτασε υλικό από συγκεκριμένα καθίσματα της επιβατικής αμαξοστοιχίας.

Ο κ. Ψαρόπουλος τόνισε πως η μη πυραντοχή των καθισμάτων της επιβατικής αμαξοστοιχίας, σε συνδυασμό με άλλα υλικά, συνέβαλε στην ένταση της φωτιάς μετά τη σύγκρουση. Σε ερώτηση συνηγόρου σχετικά με το αν η πυραντοχή των καθισμάτων θα έπαιζε κάποιο ρόλο, δεδομένου ότι οι θερμοκρασίες στα βαγόνια μετά τη σύγκρουση έφτασαν τους 600 με 800 βαθμούς Κελσίου, ο κ. Ψαρόπουλος διευκρίνισε ότι η αναφορά του στα καθίσματα αφορούσε το βαγόνι Β2. Εκεί, όπως είπε, οι συνθήκες εξάπλωσης της φωτιάς ήταν διαφορετικές και όχι το κυλικείο, όπου αναπτύχθηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες.

Το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ και η χωροθέτηση των θυμάτων

Σχετικά με το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, ο κ. Ψαρόπουλος απάντησε ότι υπήρξε συμβολή του τεχνικού συμβούλου και μέλους της Επιτροπής Διερεύνησης Ανεξάρτητων Πραγματογνωμόνων Οικογενειών (ΕΔΑΠΟ), Κώστα Λακαφώση. Η συμβολή αυτή αφορούσε τη χωροθέτηση των θυμάτων στον τόπο της σύγκρουσης.

Όσον αφορά τα ζητήματα που σχετίζονται με την πυρόσφαιρα και τη φωτιά, ο κ. Ψαρόπουλος παρέπεμψε στους ειδικούς που θα καταθέσουν στη συνέχεια της δίκης. Το θέμα της διερεύνησης των συνθηκών της φωτιάς αποτέλεσε ένα από τα κύρια σημεία της χθεσινής κατάθεσης του κ. Ψαρόπουλου, ο οποίος ανέφερε ότι το κατηγορητήριο, σε ό,τι αφορά τα αίτια θανάτου ορισμένων επιβατών που απανθρακώθηκαν, «παρουσιάζει ένα έλλειμμα».

Καταγγελίες για απώλεια στοιχείων και ελλείψεις στην ανάκριση

Ο κ. Ψαρόπουλος έκανε λόγο για απώλεια σημαντικών στοιχείων, αποδίδοντάς την τόσο σε παραλείψεις από την πλευρά της ανάκρισης όσο και σε αλλοιώσεις που έγιναν στον τόπο του δυστυχήματος. Εξήγησε ότι από την πρώτη στιγμή επιθυμούσε να μάθει την αιτία θανάτου της κόρης του, Μάρθης, καθώς και της φίλης της, Αναστασίας.

Για τον λόγο αυτό, διόρισε ιατροδικαστή, καθώς η κόρη του είχε υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, από τις πρώτες επαφές που είχε με την ιατροδικαστή διαπίστωσε πως ο χώρος είχε ήδη καθαριστεί. Αυτό το γεγονός, όπως υποστήριξε, είχε ως συνέπεια να χαθούν στοιχεία και να μην μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια πού βρισκόταν κάθε θύμα.

Παραλείψεις στην κύρια ανάκριση

Ο Αντώνης Ψαρόπουλος αναφέρθηκε επίσης σε όσα, κατά την άποψή του, δεν διερευνήθηκαν και δεν έγιναν στο στάδιο της κύριας ανάκρισης από τον εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη. Μεταξύ αυτών, συμπεριέλαβε τη μη κλήση για κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΣΕ, Παναγιώτη Τερεζάκη, καθώς και τον περιορισμό της ανάκρισης για τη σύμβαση 717 στα στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ και όχι στους εκπροσώπους της κοινοπραξίας.

Στις παραλείψεις που επεσήμανε, περιλαμβάνονται επίσης η παράλειψη άσκησης διώξεων σε στελέχη του υπουργείου Υποδομών, αλλά και στους γενικούς γραμματείς του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών. Τέλος, ο κ. Ψαρόπουλος αναφέρθηκε και στη μη διερεύνηση των ποινικών ευθυνών των στελεχών της Hellenic Train.

Με πληροφορίες από: News.gr, Enikos