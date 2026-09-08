Σύλληψη άνδρα στην Κάρυστο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στην Κάρυστο Ευβοίας, καθώς φέρεται να ευθύνεται για την πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Το περιστατικό συνέβη κατά τη χρήση σκαπτικού μηχανήματος, με αποτέλεσμα την εκδήλωση φωτιάς σε περιοχή με ξηρά χόρτα.

Η άμεση κινητοποίηση των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος οδήγησε στην ταχεία σύλληψη του υπαιτίου, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε και το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο.

Το περιστατικό στην Κάρυστο

Η πυρκαγιά, για την οποία έγινε η σύλληψη, εκδηλώθηκε σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 10:40 το πρωί. Το σημείο της φωτιάς εντοπίζεται στη θέση «Νησάκι», η οποία ανήκει στη Δημοτική Κοινότητα Αετού, του Δήμου Καρύστου Ευβοίας. Η περιοχή όπου ξέσπασε η πυρκαγιά χαρακτηρίζεται από την παρουσία ξηρών χόρτων, γεγονός που καθιστά την εξάπλωσή της ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Για το συμβάν, συνελήφθη ένας άνδρας, Έλληνας υπήκοος, από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Χαλκίδας. Ο άνδρας αναγνωρίστηκε ως ο υπαίτιος της πρόκλησης της πυρκαγιάς, η οποία οφείλεται σε αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών με σκαπτικό μηχάνημα. Η χρήση τέτοιων μηχανημάτων σε περιόδους υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και τήρηση αυστηρών μέτρων ασφαλείας.

Το διοικητικό πρόστιμο και οι συνέπειες

Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.093,75 ευρώ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Η άμεση επιβολή του προστίμου αποτελεί μέρος των μέτρων που λαμβάνονται από τις αρχές για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Η διαδικασία της σύλληψης και της επιβολής προστίμου υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα του Πυροσβεστικού Σώματος να αντιμετωπίζει άμεσα και αποτελεσματικά κάθε περίπτωση πρόκλησης πυρκαγιάς, είτε αυτή οφείλεται σε αμέλεια είτε σε πρόθεση. Οι αρχές τονίζουν την ανάγκη για υπεύθυνη συμπεριφορά, ειδικά κατά τους μήνες υψηλού κινδύνου.

Στατιστικά στοιχεία και δράσεις του Πυροσβεστικού Σώματος

Από την 1η Ιανουαρίου έως και σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 775 διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με την πρόκληση πυρκαγιάς. Το συνολικό ύψος αυτών των προστίμων ανέρχεται στο ποσό των 1.310.342,47 ευρώ, αναδεικνύοντας το εύρος των παραβάσεων που καταγράφονται σε όλη τη χώρα.

Επιπλέον, στο ίδιο χρονικό διάστημα, έχουν πραγματοποιηθεί 340 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές τις συλλήψεις, οι 303, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 89,12%, αφορούν περιπτώσεις πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια. Οι υπόλοιπες 37 συλλήψεις, που αποτελούν το 10,88%, σχετίζονται με εμπρησμούς από πρόθεση, γεγονός που καταδεικνύει την κυριαρχία της ανθρώπινης αμέλειας ως αιτία των πυρκαγιών.

Αυξημένη ετοιμότητα και προειδοποιήσεις

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος διατηρούνται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Διενεργούν εντατικούς ελέγχους σε όλη την επικράτεια και προχωρούν άμεσα στην απόδοση ευθυνών, όπου διαπιστώνονται παραβάσεις της νομοθεσίας περί πυρασφάλειας.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει με έμφαση ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Τονίζεται ότι η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.

Με πληροφορίες από: Reader