Φωτιά στο Κανδήλι Μεγάρων: Ισχυρές δυνάμεις στην κατάσβεση

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου 2026, σε δασική έκταση στην περιοχή Κανδήλι, στα Μέγαρα Αττικής. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων στην περιοχή

Η φωτιά ξέσπασε μετά τις 16:00 το απόγευμα της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου 2026, με την Πυροσβεστική να ενημερώνεται περίπου στις 16:30 για την εκδήλωσή της. Το πύρινο μέτωπο αναπτύχθηκε σε δασική έκταση στο Κανδήλι Μεγάρων, απαιτώντας άμεση και εκτεταμένη κινητοποίηση.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκαν συνολικά 75 πυροσβέστες. Οι επίγειες δυνάμεις περιλαμβάνουν 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, οι οποίες επιχειρούν στο δύσβατο έδαφος, καθώς και 26 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν ενεργά 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού.

Συνδρομή από την τοπική αυτοδιοίκηση και παρακολούθηση με σύγχρονα μέσα

Πέρα από τις δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, σημαντική συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει και η τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας έχει διαθέσει υδροφόρες, ενισχύοντας την παροχή νερού στις επιχειρήσεις. Γενικότερα, υδροφόρες από διάφορους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) βρίσκονται στο σημείο για να υποστηρίξουν τις προσπάθειες.

Για την καλύτερη διαχείριση και παρακολούθηση της πυρκαγιάς, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone. Το συγκεκριμένο drone είναι εξοπλισμένο με θερμική και οπτική κάμερα, προσφέροντας έτσι κρίσιμα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την εξέλιξη του πύρινου μετώπου και την αποτελεσματικότερη στόχευση των δυνάμεων.

Διερεύνηση των αιτιών και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για τη διερεύνηση των αιτίων που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς, έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής. Το κλιμάκιο αυτό έχει αναλάβει το έργο της συλλογής στοιχείων και της διερεύνησης των συνθηκών κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι η ευρύτερη περιοχή της Αττικής βρίσκεται σήμερα, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατατασσόμενη στην κατηγορία 4. Η προειδοποίηση για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4) παραμένει σε ισχύ και για την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, αφορά την Αττική και την Εύβοια, καθιστώντας απαραίτητη την αυξημένη επαγρύπνηση.

Ο Εθνικός Μηχανισμός σε κατάσταση «Red Code»

Λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, γνωστή ως κατάσταση «Red Code». Αυτό σημαίνει ότι ενεργοποιείται και αναπτύσσεται το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και τα αντίστοιχα υλικά και μέσα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη ετοιμότητα ενόψει του επαπειλούμενου κινδύνου.

Στο πλαίσιο αυτής της κινητοποίησης, δρομολογούνται συγκεκριμένες δράσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την αποτελεσματική διαχείριση των συνεπειών που μπορεί να προκύψουν από την εκδήλωση καταστροφικών φαινομένων. Επιπλέον, προβλέπονται ενέργειες βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης προς τους πληγέντες, με απώτερο στόχο τη μετρίαση των επιπτώσεων από τυχόν καταστροφές.

Με πληροφορίες από: News.gr, Newsit