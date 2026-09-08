Εκπτώσεις έως 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Εκπτώσεις που φτάνουν έως και το 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια εξασφαλίζονται για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αυτή η σημαντική πρωτοβουλία έχει ως κύριο στόχο να διευκολύνει την απρόσκοπτη μετάβασή τους στις περιοχές τοποθέτησής τους, ενόψει της έναρξης του σχολικού έτους 2026-2027. Η ενέργεια αυτή αποτελεί καρπό της συνεργασίας μεταξύ των υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καθώς και του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Οι παρεχόμενες εκπτώσεις

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θα επωφεληθούν από δύο βασικά ποσοστά έκπτωσης στα ακτοπλοϊκά τους εισιτήρια. Πιο συγκεκριμένα, παρέχεται έκπτωση 30% στα ατομικά τους εισιτήρια κατά τις προγραμματισμένες περιόδους του σχολικού έτους 2026-2027.

Επιπλέον, προβλέπεται έκπτωση 50% τόσο στα ατομικά επιβατικά εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όσο και στα εισιτήρια των οχημάτων τους, συμπεριλαμβανομένων Ι.Χ. και δικύκλων. Αυτή η έκπτωση αφορά τις προγραμματισμένες ημερομηνίες μετακίνησης κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2026-2027.

Χρονικά διαστήματα και ειδικές προσφορές

Η έκπτωση του 50% έχει ήδη ενεργοποιηθεί στο σύστημα κρατήσεων μιας εταιρείας από τις 23 Αυγούστου 2026 και ισχύει για ταξίδια που θα πραγματοποιηθούν έως και τις 11 Σεπτεμβρίου 2026. Η παροχή αυτή εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία της SEAJETS.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα εισιτήρια που εκδίδονται με έκπτωση δεν επιτρέπεται να γίνουν open ή να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετική χρονική περίοδο από αυτή που έχουν προγραμματιστεί. Η έκπτωση θα ενεργοποιείται εγκαίρως στο σύστημα κρατήσεων των εταιρειών πριν από την έναρξη κάθε περιόδου.

Διαδικασία έκδοσης και απαραίτητα δικαιολογητικά

Για την έκδοση και τον έλεγχο των εκπτωτικών εισιτηρίων, οι δικαιούχοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προσκομίζουν συγκεκριμένα έγγραφα. Αυτά περιλαμβάνουν αντίγραφο της απόφασης πρόσληψης ή τοποθέτησής τους, καθώς και την αστυνομική τους ταυτότητα. Η προσκόμιση αυτών των εγγράφων είναι απαραίτητη για την επιβεβαίωση της ιδιότητας του δικαιούχου και την ορθή εφαρμογή της έκπτωσης.

Στην περίπτωση της SEAJETS, η έκπτωση είναι διαθέσιμη αποκλειστικά μέσω των συνεργαζόμενων πρακτορείων έκδοσης εισιτηρίων και όχι μέσω του διαδικτυακού συστήματος κρατήσεων της εταιρείας. Γενικότερα, η πρωτοβουλία υλοποιείται με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού ακτοπλοϊκών εταιρειών, οι οποίες παρέχουν μειώσεις τόσο στα ατομικά εισιτήρια όσο και, σε αρκετές περιπτώσεις, στη μεταφορά Ι.Χ. και δικύκλων.

Με πληροφορίες από: tromaktiko.gr