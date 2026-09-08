Ιταλός αντιμέτωπος με πρόστιμο και φυλάκιση για κεφάλι κροκόδειλου σε αποσκευή

Ένας Ιταλός άνδρας βρίσκεται αντιμέτωπος με βαρύ πρόστιμο ή ακόμη και ποινή φυλάκισης, μετά τον εντοπισμό ενός αποξηραμένου κεφαλιού κροκόδειλου στις αποσκευές του. Το περιστατικό σημειώθηκε στο αεροδρόμιο Καζέλε του Τορίνο, όπου οι τοπικές αρχές εντόπισαν το κεφάλι του ερπετού, το οποίο ανήκει σε είδος που απειλείται με εξαφάνιση. Ο άνδρας είχε φτάσει στο αεροδρόμιο της βόρειας πόλης της Ιταλίας με πτήση που προερχόταν από το Μαϊάμι μέσω Κωνσταντινούπολης, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Τορίνο.

Ο εντοπισμός στο αεροδρόμιο

Το αποξηραμένο κεφάλι του κροκόδειλου βρέθηκε τυλιγμένο σε καφέ χαρτί, μια προσπάθεια του επιβάτη να το αποκρύψει από τους ελέγχους ασφαλείας και το τελωνείο. Οι συνοριακές αρχές προχώρησαν άμεσα στην κατάσχεση του αντικειμένου. Ο επιβάτης, ο οποίος επέστρεφε από διακοπές, τέθηκε υπό έρευνα με την κατηγορία της λαθραίας διακίνησης δείγματος ενός προστατευόμενου είδους.

Η προστασία των κροκοδείλων

Οι κροκόδειλοι προστατεύονται από τη Σύμβαση της Ουάσινγκτον, μια διεθνή συμφωνία που υπογράφηκε το 1973. Στόχος της συμφωνίας είναι η προστασία απειλούμενων φυτών και ζώων από τους κινδύνους του διεθνούς εμπορίου. Η αστυνομία διευκρίνισε ότι το αντικείμενο κατασχέθηκε επειδή είχε εισαχθεί χωρίς το απαιτούμενο πιστοποιητικό ή την απαραίτητη άδεια.

Το παράνομο εμπόριο άγριων ζώων στην Ιταλία

Η επιχείρηση στο Τορίνο εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εκστρατείας καταστολής του παράνομου εμπορίου άγριων ζώων στην Ιταλία. Η χώρα αποτελεί σημαντικό κόμβο διέλευσης για το παράνομο εμπόριο εξωτικών ζώων, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα.

Σε έκθεση που δημοσιεύθηκε νωρίτερα φέτος, το ιταλικό παράρτημα του WWF ανέφερε ότι ζώα όπως χελώνες, καλλωπιστικά πτηνά, τροπικά ερπετά, ακόμη και μικρά πρωτεύοντα, διακινούνται παράνομα μέσω διαδικτυακών καναλιών και διασυνοριακών συναλλαγών. Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, το 2025, κατασχέθηκε στη Σικελία ένας χιμπατζής που κρατούνταν παράνομα.

Περιπτώσεις τουριστών

Συχνά, αντικείμενα όπως αποξηραμένα κεφάλια κροκοδείλου αγοράζονται ως αναμνηστικά από τουρίστες, οι οποίοι ενδέχεται να μην γνωρίζουν ότι είναι παράνομο να τα μεταφέρουν στη χώρα τους. Ένα παρόμοιο περιστατικό συνέβη πέρυσι, όταν ένας Καναδός άνδρας συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Νέου Δελχί, αφού βρέθηκε στις αποσκευές του ένα κεφάλι κροκοδείλου που είχε αγοράσει στην Ταϊλάνδη.

Με πληροφορίες από: tromaktiko.gr