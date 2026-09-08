Έρχεται εφαρμογή «112» για τους ηλικιωμένους – Ασπίδα κατά των απατεώνων

Πολιτικοί και υπηρεσιακοί παράγοντες μελετούν την ενεργοποίηση ενός αριθμού έκτακτης μαζικής ειδοποίησης, ανάλογου του «112», με στόχο την προστασία των ηλικιωμένων από τις αυξανόμενες απάτες. Το μέτρο αυτό έρχεται ως απάντηση στην έξαρση των εξαπατήσεων από ψευτολογιστές και ανύπαρκτους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, οι οποίες λαμβάνουν τρομακτικές διαστάσεις.

Παράλληλα, αναμένονται εισηγήσεις για νομοθετικές αλλαγές, μεταξύ των οποίων και η πρόβλεψη να θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση η εξαπάτηση των ηλικιωμένων, ενισχύοντας το νομικό πλαίσιο κατά των δραστών.

Έρχεται σύστημα έκτακτης ειδοποίησης

Πολιτικοί και υπηρεσιακοί παράγοντες της λεωφόρου Κατεχάκη εξετάζουν την ενεργοποίηση ενός αριθμού έκτακτης μαζικής ειδοποίησης, παρόμοιου με το «112». Το σύστημα αυτό, που χρησιμοποιείται ήδη ευρέως για την προστασία από ακραία φυσικά φαινόμενα και πυρκαγιές, θα στοχεύει στον περιορισμό της μάστιγας των εξαπατήσεων.

Οι απάτες αυτές πραγματοποιούνται συχνά από άτομα που προσποιούνται τους λογιστές ή τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, εκμεταλλευόμενοι την εμπιστοσύνη των ηλικιωμένων πολιτών.

Η μάστιγα των απατών σε βάρος ηλικιωμένων

Το φαινόμενο των απατών σε βάρος ηλικιωμένων καταγράφει συνεχή αύξηση της τάξης του 30-50% κάθε χρόνο. Αυτό συμβαίνει παρά τις συνεχείς ενημερωτικές «καμπάνιες» της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες πραγματοποιούνται τόσο μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης όσο και με επισκέψεις σε ενορίες, ΚΑΠΗ και λαϊκές αγορές.

Η συχνότητα των δηλωμένων εξαπατήσεων πολιτών φτάνει πλέον τις περίπου 30 υποθέσεις την ημέρα. Τα έσοδα των κακοποιών από αυτές τις ενέργειες ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, αναδεικνύοντας το μέγεθος του προβλήματος.

Στροφή των συμμοριών στις απάτες

Παρατηρείται ήδη μείωση των κλοπών και των διαρρήξεων της τάξης τουλάχιστον του 10-15%. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι συμμορίες των δυτικών προαστίων στρέφονται πλέον στις συγκεκριμένες εγκληματικές ενέργειες των απατών.

Οι απάτες προσφέρουν τεράστιες λείες, έχουν μικρότερες επιπτώσεις για τους δράστες και έναν ατελείωτο αριθμό ηλικιωμένων θυμάτων, καθιστώντας τις μια «ελκυστική» επιλογή για τους εγκληματίες.

Προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις

Αναμένονται εισηγήσεις για νομοθετικές αλλαγές που θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Μεταξύ αυτών, προτείνεται να θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση η εξαπάτηση των ηλικιωμένων, κάτι που θα οδηγήσει σε αυστηρότερες ποινές.

Επίσης, εξετάζεται ο περιορισμός ή η παύση της εξάλειψης του αξιόποινου με την ικανοποίηση της ζημιάς του θύματος της απάτης. Αυτό κρίνεται αναγκαίο, καθώς οι «ανακυκλούμενοι» πρωταγωνιστές τέτοιου είδους κυκλωμάτων, μετά τη σύλληψή τους, συχνά προτείνουν την επιστροφή των κλαπέντων χρημάτων για να λάβουν «συγχωροχάρτι» για νομική χρήση, αποφεύγοντας την προφυλάκιση και επιστρέφοντας άμεσα στην εγκληματική τους δραστηριότητα.

Εμπόδια και συνεργασίες

Ένα κύριο πρόβλημα που παραμένει είναι ο «κορεσμός» των ελληνικών φυλακών, ο οποίος αποτελεί εμπόδιο στο σχέδιο μαζικών προφυλακίσεων εκατοντάδων πρωταγωνιστών των απατών.

Παράλληλα, θα κινηθούν διαδικασίες για την ενημέρωση των πιστωτικών ιδρυμάτων σχετικά με τις νέες μεθόδους παραπλάνησης που χρησιμοποιούν οι κακοποιοί. Θα υπάρξει επίσης συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να ενημερώνει άμεσα τους πολίτες εάν το «συνεργείο» που χτυπά την πόρτα τους είναι δικό του ή πρόκειται για απατεώνες. Επιπλέον, σχεδιάζεται να υπάρξει συνεννόηση για περαιτέρω ενέργειες.

Με πληροφορίες από: tromaktiko.gr