Ανθρώπινα οστά βρέθηκαν στην Κυψέλη: Η μαρτυρία του ανθρώπου που τα εντόπισε

Μια μακάβρια ανακάλυψη σημειώθηκε στην Κυψέλη, όταν εντοπίστηκε μια σακούλα που περιείχε ανθρώπινα οστά. Το εύρημα ήρθε στο φως μετά από ένα άστοχο σουτ κατά τη διάρκεια προπόνησης ποδοσφαίρου, οδηγώντας στην κινητοποίηση των αρχών.

Τη σακούλα με τα λείψανα βρήκε ο διευθυντής-προπονητής μιας τοπικής Ακαδημίας ποδοσφαίρου, ο οποίος εκείνη την ώρα πραγματοποιούσε προπόνηση. Άμεσα φρόντισε να απομονώσει το σημείο και να ειδοποιήσει την αστυνομία, διασφαλίζοντας ότι τα παιδιά δεν ήρθαν σε επαφή με το μακάβριο εύρημα.

Η στιγμή της ανακάλυψης

Ο διευθυντής-προπονητής περιέγραψε στο Orange Press Agency τη στιγμή της ανακάλυψης. «Κυνηγώντας ουσιαστικά μια μπάλα από το γήπεδο ποδοσφαίρου της Κυψέλης προς τον συγκεκριμένο χώρο, κατευθυνόμενος και ακολουθώντας με το βλέμμα μου το σημείο όπου έπεσε η μπάλα, μιλάμε για ένα χωράφι που δεν είναι πάνω στον δρόμο, αλλά περίπου 200 μέτρα αριστερά, ένα εγκαταλελειμμένο, ακατοίκητο σημείο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το μάτι του έπεσε σε κάτι που έμοιαζε με μπλε σακούλα σκουπιδιών, η οποία ήταν σχισμένη από πάνω και από την οποία προεξείχε κάτι που έμοιαζε με λείψανο. Όταν αντιλήφθηκε ότι δεν επρόκειτο για κάποιο ζώο, αλλά για ανθρώπινα οστά, προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες.

Προστασία των παιδιών και ενημέρωση των αρχών

Αμέσως μετά την ανακάλυψη, ο προπονητής φρόντισε να απομακρύνει τα παιδιά από το σημείο. «Θεώρησα πάρα πολύ σωστό να απομονώσω τα παιδιά, γιατί έχουμε παιδιά συγκεκριμένης ηλικίας σε ένα γήπεδο, ώστε να μην αντιληφθούν ότι υπάρχει κάτι τέτοιο», σημείωσε. Τα παιδιά παρέμειναν στο γήπεδο ποδοσφαίρου για περίπου δυόμισι ώρες και δεν αντιλήφθηκαν καθόλου το περιστατικό.

Στη συνέχεια, κάλεσε το 100, όπως όφειλε, και οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, απομόνωσαν τον χώρο και προχώρησαν στις απαραίτητες διαδικασίες. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν έχει κάποια άλλη ενημέρωση για την υπόθεση και δεν την επιδιώκει, τονίζοντας πως η προτεραιότητά του ήταν να διασφαλίσει ότι τα παιδιά της ακαδημίας δεν ήρθαν σε επαφή με αυτή την εικόνα και ότι δεν υπήρξε αναστάτωση σε αυτά ή στους γονείς τους.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ.

Η Ελληνική Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για την υπόθεση. Στο σημείο αναμένεται να μεταβεί ανθρωπολόγος, ο οποίος θα εξετάσει τα ευρήματα. Από την εξέταση αυτή θα διαπιστωθεί η χρονική περίοδος από την οποία προέρχονται τα οστά, ενώ οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για την προέλευσή τους.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr