Τέσσερις αστυνομικοί παραπέμπονται ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών για να δικαστούν σχετικά με τον τρόπο που χειρίστηκαν τις τελευταίες στιγμές της Κυριακής Γρίβα, η οποία δολοφονήθηκε έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων. Στους κατηγορούμενους αποδίδεται σωρεία παραλείψεων, καθώς κρίθηκε ότι δεν έλαβαν τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία της.

Το σκεπτικό των δικαστών

Σύμφωνα με το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, οι τέσσερις αστυνομικοί κατηγορούνται για το αδίκημα της θανατηφόρου έκθεσης δια παραλείψεως. Οι παραλείψεις αυτές, όπως σημειώνεται στο βούλευμα, είχαν ως αποτέλεσμα να αφεθεί η Κυριακή Γρίβα αβοήθητη.

Η κατάσταση αυτή οδήγησε στη δολοφονία της από τον πρώην σύντροφό της, γεγονός που αναδεικνύει την κρισιμότητα των ενεργειών ή των παραλείψεων των αστυνομικών υπαλλήλων.

Οι παραλείψεις του σκοπού αστυνομικού

Ειδικότερα, για τον πρώτο κατηγορούμενο αστυνομικό, ο οποίος υπηρετούσε ως σκοπός την ώρα της δολοφονίας, το βούλευμα αναφέρει ότι «ενεργώντας από πρόθεση, άφησε αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχει στην προστασία του». Επισημαίνεται ότι ο αστυνομικός είχε από το νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβεί σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος, όμως από την πράξη του αυτή προκλήθηκε ο θάνατος της παθούσας.

Σύμφωνα με το βούλευμα, ο κατηγορούμενος σκοπός γνώριζε ότι η Κυριακή Γρίβα προσήλθε στο Α.Τ. «φοβούμενη για τη σωματική της ακεραιότητα και καταγγέλλοντας τον πρώην σύντροφό της για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας». Παρόλα αυτά, και ενώ είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να ενεργήσει κατά το υπηρεσιακό του καθήκον, το οποίο ορίζει να «αγρυπνά για την πρόληψη κάθε εγκλήματος και να προστατεύει κάθε άτομο του οποίου η ασφάλεια απειλείται», δεν το έπραξε.

Συγκεκριμένα, ο σκοπός «μη ευρισκόμενος, ως όφειλε, εκτός του φυλακίου, δεν ήταν σε ετοιμότητα και δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι σε απόσταση 30 μέτρων από το φυλάκιο, ο πρώην σύντροφος της καταγγέλλουσας κινήθηκε πεζός, φέροντας μαχαίρι, και προσέγγισε την καταγγέλλουσα». Η Κυριακή Γρίβα βρισκόταν έξω από το Α.Τ. και σε απόσταση 1,5 μέτρου από το φυλάκιο, εντός του οποίου ο αστυνομικός εξακολουθούσε να ευρίσκεται, και της επιτέθηκε ο δράστης με σφοδρότητα με μαχαίρι, τραυματίζοντας αυτή θανάσιμα.

Το βούλευμα καταλήγει ότι ο κατηγορούμενος «δεν προστάτευσε» την Κυριακή Γρίβα, η οποία «απειλούνταν εντός του χώρου αρμοδιότητάς του, ούτε προέβη σε ενέργειες αφοπλισμού του δράστη». Παρά το γεγονός ότι γνώριζε πως με τις παραλείψεις του ήταν δυνατό η καταγγέλλουσα να περιέλθει σε κατάσταση αβοήθητη, δηλαδή σε κατάσταση ενδεχόμενου κινδύνου, εντούτοις αποδέχθηκε το ενδεχόμενο αυτό.

Ο ρόλος της υποδιοικήτριας

Αναφορικά με τη δεύτερη κατηγορούμενη αστυνομικό, η οποία τότε ασκούσε καθήκοντα υποδιοικήτριας στο Α.Τ. Αγίων Αναργύρων και εκτελούσε διατεταγμένη υπηρεσία επόπτριας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, το βούλευμα σημειώνει ότι εκείνη την ώρα βρισκόταν εντός του γραφείου του αξιωματικού υπηρεσίας.

Τον» άμεσο και αμερόληπτο έλεγχο» της κράτησης στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων του Κορυδαλλού του καταδικασμένου για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα , πρώην συντρόφου της ζητεί η μητέρα και η αδελφή της.

Μέσω των συνηγόρων της , Γιάννη Απατσίδη και Έλενας Τζούλης η οικογένεια της άτυχης κοπέλας σημειώνει ότι ο πρωτόδικα καταδικασμένος σε ισόβια κάθειρξη «εξακολουθεί να κρατείται στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού, παρά την απόφαση του ΜΟΔ Αθηνών, βάσει της οποίας κρίθηκε με πλήρη καταλογισμό».

«Καταγγέλλουμε τη συνέχιση αυτής της μεταχείρισης ως προνομιακή και ανεπαρκώς αιτιολογημένη. Ζητούμε να ελεγχθεί ποια ισχύουσα δικαστική, διοικητική και ιατρική πράξη την στηρίζει και πώς συμβιβάζεται με όσα αποφάσισε το Δικαστήριο, υιοθετώντας την έκθεση ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, αλλά και όσα κατέθεσαν εγνωσμένοι Ψυχίατροι, από την πλευρά της οικογένειας της παθούσας» αναφέρουν προσθέτοντας πως «Το δικαίωμα περίθαλψης δεν δικαιολογεί ανεξέλεγκτες εξαιρέσεις από τους κανόνες κράτησης, ούτε κρατούμενους πατρικίους και πληβείους, 1ης και 2ης κατηγορίας»

Στην ανακοίνωση η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα μετά την απόφαση για παραπομπή των τεσσάρων αστυνομικών που είχαν υπηρεσία στο ΑΤ Αγίων Αναργύρων όπου δολοφονήθηκε η Κυριακή. οι συνήγοροι , μεταξύ άλλων, αναφέρονται και στις πειθαρχικές αποφάσεις σε βάρος τον αστυνομικών κάνοντας λόγο για «ανεπαρκή και σκανδαλώδη απέναντι στη βαρύτητα των παραλείψεων που έχουν καταγραφεί».

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Με Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών παραπέμπονται σε δίκη και οι τέσσερις κατηγορούμενοι αστυνομικοί για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης της Κυριακής Γρίβα. Η παραπομπή είναι ομόφωνη για την επόπτρια και την αξιωματικό υπηρεσίας και κατά πλειοψηφία για τον σκοπό του Αστυνομικού Τμήματος και τον τηλεφωνητή της Άμεσης Δράσης. Διατηρούνται επίσης οι περιοριστικοί όροι που τους έχουν επιβληθεί.

Το Συμβούλιο έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για κακουργηματική ευθύνη και συγκεκριμένες παραλείψεις προστασίας του θύματος.



Η Κυριακή προσήλθε στην Αστυνομία επειδή φοβόταν. Ζήτησε να επιστρέψει με ασφάλεια στο σπίτι της. Το Βούλευμα εξετάζει τις παραλείψεις εκτίμησης του κινδύνου, τη μη οργάνωση αποτελεσματικής προστασίας, τη διαθεσιμότητα υπηρεσιακού οχήματος και τη διαχείριση της κλήσης της. Η γυναίκα που ζήτησε κρατική προστασία δολοφονήθηκε έξω από το ίδιο το αστυνομικό τμήμα.

Δυνάμει της πειθαρχικής απόφασης, επιβλήθηκαν έξι (6) μήνες αργίας με απόλυση στους τρεις (3) αστυνομικούς του τμήματος και πρόστιμο μόλις 300 ευρώ στον τηλεφωνητή.

Θεωρούμε την αντιμετώπιση αυτή ανεπαρκή και σκανδαλώδη απέναντι στη βαρύτητα των παραλείψεων που έχουν καταγραφεί.

Καταγγέλλουμε τη λογική των επιλεκτικών πειθαρχικών διώξεων και της επιλεκτικής εφαρμογής διοικητικών μέτρων. Η πειθαρχική εξουσία δεν επιτρέπεται να λειτουργεί με δύο (2) μέτρα και δύο (2) σταθμά, ανάλογα με το πρόσωπο και τις υπηρεσιακές ισορροπίες. Δεν γίνεται να υπηρετούν στην ΕΛ.ΑΣ. και να μην έχουν καν τεθεί σε δυνητική αργία άτομα που διώκονται π.χ. για εγκληματική οργάνωση και επιλεκτικά να τίθενται άτομα για πλημμελήματα. Απαιτούμε ενιαία κριτήρια, αιτιολογημένες αποφάσεις και σαφή ενημέρωση για τη σημερινή υπηρεσιακή κατάσταση των εμπλεκομένων και την πορεία του ελέγχου των πειθαρχικών αποφάσεων, δεδομένου ότι εκκρεμεί αίτηση ακύρωσης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στο Σ.τ.Ε..

Με βάση την ενημέρωση που διαθέτουμε ως συνήγοροι, μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει ουσιαστικά η δικογραφία για την συστηματική παρενόχληση και τον ψυχολογικό έλεγχο της Κυριακής, που έχουμε καταγγείλει ως mobbing, καθώς και για την κακουργηματική παραβίαση των προσωπικών της δεδομένων, ούτε έχει σχηματιστεί δικογραφία για όσα αποκαλύφθηκαν σχετικά με τον βιασμό της, σε προηγούμενο χρόνο. Αυτό συμβαίνει παρά τη δικαστική εξέλιξη ενώπιον του ΜΟΔ και τη διαβίβαση στοιχείων για τη διερεύνησή τους.

Η παρακολούθηση των κινήσεών της και η καταγγελλόμενη χρήση προσωπικών δεδομένων απαιτούν πλήρη έρευνα και διατήρηση των ψηφιακών αποδείξεων. Η καθυστέρηση αποδυναμώνει την απόδειξη και παρατείνει την αγωνία της μητέρας της και της αδελφής της.



Απαιτείται άμεσος αμερόληπτος έλεγχος της κράτησης στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού και των ευθυνών που έχουν καταγγελθεί.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που διαθέτουμε, ο πρωτοδίκως καταδικασμένος σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία της Κυριακής εξακολουθεί να κρατείται στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού, παρά την απόφαση του ΜΟΔ Αθηνών, βάσει της οποίας κρίθηκε με πλήρη καταλογισμό. Καταγγέλλουμε τη συνέχιση αυτής της μεταχείρισης ως προνομιακή και ανεπαρκώς αιτιολογημένη. Ζητούμε να ελεγχθεί ποια ισχύουσα δικαστική, διοικητική και ιατρική πράξη την στηρίζει και πώς συμβιβάζεται με όσα αποφάσισε το Δικαστήριο, υιοθετώντας την έκθεση ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, αλλά και όσα κατέθεσαν εγνωσμένοι Ψυχίατροι, από την πλευρά της οικογένειας της παθούσας.

Το δικαίωμα περίθαλψης δεν δικαιολογεί ανεξέλεγκτες εξαιρέσεις από τους κανόνες κράτησης, ούτε κρατούμενους πατρικίους και πληβείους, 1ης και 2ης κατηγορίας.

Παρά τις καταγγελίες μας, δεν μας έχει γνωστοποιηθεί ουσιαστική διερεύνηση των συγκεκριμένων ευθυνών ψυχιάτρων και αρμοδίων στελεχών των φυλακών. Ζητούμε να ελεγχθούν όλες οι σχετικές γνωματεύσεις, πράξεις και παραλείψεις, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών ψυχιάτρου που είχε υπογράψει, μεταξύ των άλλων, αμφιλεγόμενη γνωμάτευση και στην υπόθεση γνωστού «ολιγάρχη», αλλά παρόλα αυτά απολαύει «εκτίμησης» από ορισμένες Εισαγγελικές Αρχές, με τις οποίες διοργανώνει συνέδρια.

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2026 έχει προσδιορισθεί η δίκη της δολοφονίας ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών.

Θα είμαστε παρόντες, στο πλευρό των εντολέων μας, της μητέρας και της αδελφής της Κυριακής, για την πλήρη δικαστική διερεύνηση και την απόδοση κάθε ευθύνης. Η Κυριακή ζήτησε προστασία. Ο όρος «Γυναικοκτονία» απέκτησε υπόσταση στο όνομά της, με το αίμα της και τη δολοφονία της.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr