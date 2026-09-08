Πολωνός τουρίστας καταδικάστηκε για πρόκληση πυρκαγιάς από μπάρμπεκιου στη Θεσσαλονίκη

Ένας 40χρονος Πολωνός τουρίστας καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών, με τριετή αναστολή, μετά από περιστατικό πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια. Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή της Επανομής, στη Θεσσαλονίκη, όταν ο άνδρας πραγματοποιούσε υπαίθριο μπάρμπεκιου. Για την κατάσβεση της φωτιάς χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ κάηκε έκταση με ξερά χόρτα.

Το περιστατικό στην Επανομή

Ο Πολωνός τουρίστας, ο οποίος βρισκόταν στην Ελλάδα για διακοπές, συνελήφθη μετά την πρόκληση της πυρκαγιάς. Η φωτιά ξεκίνησε από αμέλεια κατά τη διάρκεια ενός υπαίθριου μπάρμπεκιου που έκανε ο 40χρονος. Η περιοχή όπου εκδηλώθηκε το περιστατικό είναι η Επανομή, η οποία βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.

Η πράξη του 40χρονου, δηλαδή το υπαίθριο μπάρμπεκιου, οδήγησε στην εκδήλωση της πυρκαγιάς, η οποία επεκτάθηκε σε γειτονική έκταση. Το γεγονός αυτό κινητοποίησε τις αρχές, καθώς η πρόκληση πυρκαγιάς, έστω και από αμέλεια, αποτελεί σοβαρό αδίκημα, ιδίως σε περιόδους αυξημένου κινδύνου.

Η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Αμέσως μετά την εκδήλωση της φωτιάς, κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για την κατάσβεσή της. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωσή της. Η άμεση παρέμβαση ήταν αναγκαία για την προστασία της περιοχής.

Συνολικά, από την πυρκαγιά κάηκε μια έκταση 39 τετραγωνικών μέτρων. Η έκταση αυτή αποτελούνταν κυρίως από ξερά χόρτα, γεγονός που καθιστά την περιοχή ιδιαίτερα ευάλωτη στην εξάπλωση της φωτιάς. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κατάφερε να περιορίσει τη ζημιά στην αναφερθείσα έκταση, ολοκληρώνοντας επιτυχώς το έργο της κατάσβεσης.

Η απολογία του 40χρονου τουρίστα

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο 40χρονος Πολωνός τουρίστας απολογήθηκε για την πράξη του. Στην απολογία του, ανέφερε ότι δεν περίμενε πως θα προκληθεί κάτι κακό από την ενέργειά του. Επίσης, δήλωσε ότι δεν γνώριζε πως η συγκεκριμένη ενέργεια, δηλαδή το υπαίθριο μπάρμπεκιου, απαγορεύεται.

Ο άνδρας υπογράμμισε ότι βρισκόταν στην Ελλάδα για διακοπές, προσπαθώντας να εξηγήσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο ενήργησε. Η δήλωσή του «Δεν περίμενα ότι θα γίνει κάτι κακό ή ότι απαγορεύεται» αποτελεί βασικό στοιχείο της υπερασπιστικής του γραμμής, αναδεικνύοντας την άγνοια ως αιτία της αμέλειας.

Η δικαστική απόφαση και η ποινή

Το δικαστήριο, αφού εξέτασε τα στοιχεία της υπόθεσης και την απολογία του 40χρονου, προχώρησε στην έκδοση της απόφασής του. Ο Πολωνός τουρίστας καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών. Η ποινή αυτή επιβλήθηκε με τριετή αναστολή, πράγμα που σημαίνει ότι ο άνδρας δεν θα οδηγηθεί στη φυλακή, εφόσον δεν διαπράξει άλλο αδίκημα εντός της τριετίας.

Η απόφαση αυτή αποτελεί το αποτέλεσμα της δικαστικής διαδικασίας που ακολούθησε τη σύλληψη του 40χρονου για την πρόκληση της πυρκαγιάς από αμέλεια. Η ποινή των οκτώ μηνών με αναστολή είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του νόμου για τέτοιου είδους παραβάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε το περιστατικό.

Με πληροφορίες από: Reader