Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τη Βόρεια Ελλάδα: «Μου θυμίζει το απόγειο της ακμής της Silicon Valley»

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ). Με την ευκαιρία της πρόσφατης παρουσίας της στη Θεσσαλονίκη, η κ. Γκίλφοϊλ δήλωσε πως η Βόρεια Ελλάδα της θυμίζει τη «Silicon Valley στο απόγειο της ακμής της», τονίζοντας τη δυναμική της περιοχής. Στη συνέντευξη, η πρέσβης σκιαγράφησε το πλαίσιο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, των επενδύσεων και της ενεργειακής διπλωματίας.

Η ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ χαρακτήρισε τη σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών «πιο τολμηρή και ισχυρότερη από ποτέ». Υπογράμμισε πως η Ελλάδα αποτελεί «έναν εξαιρετικά σταθερό και αξιόπιστο σύμμαχο» για την Ουάσιγκτον.

Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, η πρέσβης των ΗΠΑ τόνισε ότι η Ουάσιγκτον «ενδιαφέρεται και επιθυμεί έντονα -τόσο σε κυβερνητικό όσο και σε ιδιωτικό επίπεδο- να διοχετεύσει κεφάλαια» στην Ελλάδα. Στη συνέντευξή της, η κ. Γκίλφοϊλ ανέλυσε το πλέγμα και τις προοπτικές των αμερικανικών επενδύσεων, τις αμυντικές συμφωνίες και την ενεργειακή διπλωματία, ειδικά έναντι της Ρωσίας και της Κίνας.

Η δυναμική της Βόρειας Ελλάδας και οι επενδύσεις

Αναφερόμενη στις προοπτικές της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής της Βόρειας Ελλάδας, η κ. Γκίλφοϊλ παραλλήλισε τη δυναμική της με εκείνη των μεγαλύτερων τεχνολογικών κέντρων του κόσμου, όπως της Silicon Valley, και μάλιστα «στα καλύτερά της».

Η πρέσβης έθεσε στο επίκεντρο των εξελίξεων τη Βόρεια Ελλάδα, επισημαίνοντας τις υποδομές εξαιρετικής σημασίας της Αλεξανδρούπολης. Τόνισε ότι η πόλη διαθέτει δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης και υπογράμμισε τις επενδύσεις που γίνονται στην περιοχή.

Η Ελλάδα ως ενεργειακός πάροχος και ο Κάθετος Διάδρομος

Ο τομέας της ενέργειας παραμένει στο επίκεντρο της αμερικανικής στρατηγικής. Η πρέσβης των ΗΠΑ εκτίμησε πως «η Ελλάδα έχει πλέον τη δυνατότητα να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση του ενεργειακού μέλλοντος της περιοχής».

Έκανε ιδιαίτερη μνεία στις εξελίξεις γύρω από τον Κάθετο Διάδρομο (Vertical Corridor), αποδίδοντας σημαντικό μέρος της προόδου στην ελληνική κυβέρνηση. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την επέκταση του Κάθετου Διαδρόμου, δήλωσε πως «…η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες αισθάνονται το ίδιο: ότι όλες αυτές οι χώρες έχουν σημασία όσον αφορά τη συνεργασία στην ενέργεια».

Διεύρυνση συνεργασιών και ενεργειακές έρευνες

Η κ. Γκίλφοϊλ τόνισε τη σημασία της διεύρυνσης της συνεργασίας με τη Σερβία και τη Βόρεια Μακεδονία. Αυτό επιτεύχθηκε μέσω του μνημονίου που υπεγράφη προ ημερών στη Θεσσαλονίκη, στο 10ο Southeast Energy Forum, στο οποίο συμμετείχε και η ίδια.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη μετάβαση της Ελλάδας σε ρόλο παρόχου ενέργειας για την ευρύτερη περιοχή. Αναφέρθηκε στις έρευνες των εταιρειών Chevron, HELLENiQ και ExxonMobil, καθώς και στην έρευνα πετρελαίου στην Κρήτη, η οποία πραγματοποιείται για πρώτη φορά έπειτα από 40 χρόνια.

Δεσμοί πίστης και ανθρωπισμού

Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών μίλησε επίσης για τους δεσμούς πίστης και ανθρωπισμού που ενώνουν τους δύο λαούς. Αφορμή για αυτή τη συζήτηση αποτέλεσε η πρόσφατη επίσκεψή της στη μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στην Ορμύλια Χαλκιδικής, και στο ιατρικό κέντρο «Παναγία η Φιλανθρωπινή».

Με πληροφορίες από: Reader