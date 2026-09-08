Τουλάχιστον 182.000 θάνατοι στην ΕΕ το 2023 λόγω μολυσμένου αέρα

Τουλάχιστον 182.000 θάνατοι καταγράφηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια του 2023, οι οποίοι αποδίδονται στον μολυσμένο αέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος. Η ατμοσφαιρική ρύπανση χαρακτηρίζεται από τον Οργανισμό ως ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους για την υγεία που σχετίζονται με το περιβάλλον, επηρεάζοντας εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν στις πόλεις.

Οι επιπτώσεις του μολυσμένου αέρα στην υγεία

Σύμφωνα με την ανάρτηση που πραγματοποίησε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, οι 182.000 θάνατοι που σημειώθηκαν στην ΕΕ το 2023 συνδέονταν με την έκθεση σε λεπτά σωματίδια, γνωστά ως PM2,5. Αυτά τα μικροσκοπικά σωματίδια αποτελούν έναν από τους βασικούς ατμοσφαιρικούς ρύπους που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους για την υγεία που σχετίζονται με το περιβάλλον. Αυτό το γεγονός υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη απειλή που αντιμετωπίζουν εκατομμύρια άνθρωποι, ιδιαίτερα όσοι κατοικούν σε αστικές περιοχές, παρά τις προσπάθειες για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα.

Η κατάσταση στις ευρωπαϊκές πόλεις

Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος αναδεικνύουν την έκταση του προβλήματος στις ευρωπαϊκές πόλεις. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι αν κάποιος ζει σε μια ευρωπαϊκή πόλη, υπάρχει 95% πιθανότητα να αναπνέει επικίνδυνο αέρα. Αυτό το ποσοστό καταδεικνύει την ευρεία έκθεση των πολιτών σε επιβλαβείς ουσίες.

Τα λεπτά σωματίδια (PM2,5), τα οποία συνδέονται με τους καταγεγραμμένους θανάτους, παράγονται κυρίως από συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες. Οι κυριότερες πηγές αυτών των σωματιδίων είναι οι μεταφορές, η βιομηχανία και η θέρμανση των κατοικιών. Αυτοί οι τομείς συμβάλλουν σημαντικά στην επιβάρυνση της ατμόσφαιρας, ιδίως στα αστικά κέντρα.

Βελτίωση της ποιότητας του αέρα, αλλά με συνεχιζόμενους κινδύνους

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος τονίζει ότι η ποιότητα του αέρα στην Ευρώπη έχει βελτιωθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ετών. Αυτή η θετική εξέλιξη αποδίδεται στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν ως στόχο τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ωστόσο, παρά τη βελτίωση, η ατμοσφαιρική ρύπανση εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους για την υγεία που σχετίζονται με το περιβάλλον. Η έκθεση σε μολυσμένο αέρα συνεχίζει να επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν στις πόλεις, καθιστώντας το ζήτημα ένα διαρκές πρόβλημα δημόσιας υγείας.

Το εργαλείο παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα

Για την παρακολούθηση και την ενημέρωση σχετικά με την ποιότητα του αέρα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος έχει αναπτύξει το εργαλείο «European City Air Quality Viewer». Το εργαλείο αυτό παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τα επίπεδα ρύπανσης στις πόλεις τους.

Το «European City Air Quality Viewer» κατατάσσει συνολικά 761 πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η κατάταξη αυτή βασίζεται σε μια αξιολόγηση των κινδύνων για την υγεία που συνδέονται με τη μακροχρόνια έκθεση σε τρεις βασικούς ατμοσφαιρικούς ρύπους. Αυτοί οι ρύποι είναι τα αιωρούμενα σωματίδια, το διοξείδιο του αζώτου και το όζον, τα οποία παρακολουθούνται συστηματικά.

Η ανακοίνωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καθαρού Αέρα

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων και η σχετική ανάρτηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος πραγματοποιήθηκαν με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καθαρού Αέρα για Γαλάζιο Ουρανό. Αυτή η ειδική ημέρα αποτελεί μια ευκαιρία για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ποιότητα του αέρα και τις επιπτώσεις της στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Στο πλαίσιο του εορτασμού αυτής της ημέρας, ο Οργανισμός κάλεσε τους πολίτες να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο «European City Air Quality Viewer» για να δουν πώς συγκρίνεται η ποιότητα του αέρα της πόλης τους με αυτήν άλλων πόλεων σε όλη την Ευρώπη. Αυτό συμβάλλει στην ενημέρωση και την ενθάρρυνση για δράση.

Με πληροφορίες από: Reader