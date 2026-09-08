Η Μπόσνα Σαράγεβο ανακοίνωσε τον Ρέτζι Πέρι, αντίπαλο του ΠΑΟΚ στο EuroCup

Η Μπόσνα Σαράγεβο, η οποία θα διασταυρώσει τα ξίφη της με τον ΠΑΟΚ στο EuroCup, προχώρησε σε μία ηχηρή κίνηση, κλείνοντας τον Ρέτζι Πέρι. Ο συγκεκριμένος αθλητής είχε αναδειχθεί MVP του Παγκόσμιου U19 το 2019, σε διοργάνωση που έλαβε χώρα στο Ηράκλειο. Η προσθήκη του θεωρείται σημαντική για τον σύλλογο της Βοσνίας.

Η σημαντική μεταγραφή της Μπόσνα

Ο σύλλογος της Βοσνίας, Μπόσνα Σαράγεβο, που είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο φετινό EuroCup, απέκτησε τον Ρέτζι Πέρι. Η ανακοίνωση της μεταγραφής του Πέρι αποτελεί μία σημαντική προσθήκη στο ρόστερ της ομάδας.

Ο Αμερικανός παίκτης αναμένεται να ενισχύσει την ομάδα ενόψει των αγώνων της στη διοργάνωση. Η κίνηση αυτή καταδεικνύει τις προθέσεις της Μπόσνα Σαράγεβο για μία ανταγωνιστική παρουσία στο EuroCup.

Η πορεία του Ρέτζι Πέρι ως μεγάλο ταλέντο

Ο Ρέτζι Πέρι, ο οποίος είναι πλέον 26 ετών, υπήρξε ένα μεγάλο πρότζεκτ για το μπάσκετ της άλλης πλευράς του Ατλαντικού. Η αναγνώριση του ταλέντου του ήρθε το 2019, όταν πανηγύρισε το χρυσό μετάλλιο στην Κρήτη.

Σε εκείνη τη διοργάνωση, το Παγκόσμιο U19, αγωνίστηκε με την «Αστερόεσσα», έχοντας συμπαίκτες ονόματα όπως οι Ταϊρίς Χαλιμπέρτον, Έβαν Μόμπλεϊ και Τζέιλεν Γκριν, μεταξύ άλλων. Η παρουσία του ήταν καθοριστική για την ομάδα του.

Στο ίδιο τουρνουά, ο Ρέτζι Πέρι αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης, καταγράφοντας εντυπωσιακούς αριθμούς. Συγκεκριμένα, είχε κατά μέσο όρο 13.1 πόντους, 7.9 ριμπάουντ, 1.9 ασίστ και 1.4 κλεψίματα, επιβεβαιώνοντας την αξία του.

Από το NBA στα γήπεδα της Κίνας

Το 2020, ο Ρέτζι Πέρι επιλέχθηκε στο Νο57 του Draft από τους Κλίπερς, ωστόσο αμέσως μετά μετακινήθηκε στους Νετς. Η είσοδός του στον «μαγικό κόσμο του NBA» ήταν ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα του.

Παρόλα αυτά, μετά από 40 αγώνες στο NBA, η καριέρα του ακολούθησε φθίνουσα πορεία. Τα τελευταία χρόνια, ο Αμερικανός φόργουορντ αγωνιζόταν στο πρωτάθλημα της Κίνας, αναζητώντας νέες προκλήσεις.

Παρά την αλλαγή στην πορεία της καριέρας του, η απόκτησή του από την Μπόσνα Σαράγεβο θεωρείται μια σημαίνουσα προσθήκη για την αντίπαλο του Δικεφάλου του Βορρά στο EuroCup.

Οι αριθμοί του Ρέτζι Πέρι στην Κίνα

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Ρέτζι Πέρι φόρεσε τη φανέλα των Μπεϊτζίν Ρόγιαλ Φάιτερς, ομάδας που συμμετέχει στην CBA, το κινεζικό πρωτάθλημα. Εκεί, συνέχισε να αποδεικνύει τις ικανότητές του στο παρκέ.

Οι επιδόσεις του με τους Μπεϊτζίν Ρόγιαλ Φάιτερς ήταν αξιόλογες. Κατέγραψε κατά μέσο όρο 14.1 πόντους, 7.5 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ, δείχνοντας την συνεισφορά του στην ομάδα του.

Η αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στο EuroCup

Η παρουσία του Ρέτζι Πέρι στην Μπόσνα Σαράγεβο προσθέτει ένα επιπλέον ενδιαφέρον στις αναμετρήσεις της ομάδας με τον ΠΑΟΚ στο EuroCup. Ο Δικέφαλος του Βορρά θα βρεθεί αντιμέτωπος με έναν παίκτη με εμπειρία από το NBA και διεθνείς διακρίσεις σε νεαρή ηλικία.

Η προσθήκη του αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την Μπόσνα Σαράγεβο, καθιστώντας την έναν πιο υπολογίσιμο αντίπαλο για όλες τις ομάδες του ομίλου, συμπεριλαμβανομένου του ελληνικού συλλόγου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta