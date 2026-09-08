Ο Ακίλε Πολονάρα μίλησε για τη μάχη του με τη λευχαιμία και τα μαθήματα ζωής

Ο Ακίλε Πολονάρα, γνωστός ως «μαχητής» του μπάσκετ, μοιράστηκε πρόσφατα την προσωπική του «Οδύσσεια» και τα πολύτιμα μαθήματα ζωής που αποκόμισε από τη γενναία μάχη του με τον καρκίνο. Ο Ιταλός πρώην αθλητής, ο οποίος αναδείχθηκε νικητής στον αγώνα του με τη λευχαιμία, μίλησε σε αθλητικό συνέδριο, συγκλονίζοντας με την ειλικρίνειά του. Οι δηλώσεις του αφορούσαν την απόφασή του να αφήσει πίσω του το μπάσκετ και να στραφεί στην προπονητική, αλλά κυρίως τη ριζική αλλαγή στην οπτική του για τη ζωή.

Η μάχη με τη λευχαιμία και η νέα αρχή

Ο Ακίλε Πολονάρα, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως «μαχητής της ζωής», αναφέρθηκε εκτενώς στην περίοδο που πάλευε γενναία με τη λευχαιμία. Ο ίδιος περιέγραψε αυτή την εμπειρία ως μια προσωπική «Οδύσσεια», μέσα από την οποία αποκόμισε σημαντικά μαθήματα ζωής. Η επιτυχής έκβαση του αγώνα του με την ασθένεια τον οδήγησε σε μια βαθιά αναθεώρηση των προτεραιοτήτων του και της επαγγελματικής του πορείας.

Μετά την περιπέτεια της υγείας του, ο Ιταλός πρώην αθλητής πήρε την απόφαση να εγκαταλείψει την ενεργό δράση στο μπάσκετ. Πλέον, έχει στραφεί στην προπονητική, μια νέα κατεύθυνση που σηματοδοτεί την προσωπική του αναγέννηση και την εφαρμογή των μαθημάτων που έλαβε. Όπως ο ίδιος δήλωσε, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, η επιβίωσή του αποτελεί ένα «θαύμα», γεγονός που τον έχει κάνει να εκτιμά διαφορετικά την κάθε στιγμή της ύπαρξής του.

Η αξία των απλών στιγμών

Μέσα από την προσωπική του δοκιμασία, ο Ακίλε Πολονάρα αποκάλυψε πώς άλλαξε η αντίληψή του για την καθημερινότητα. «Ήταν καταστροφικό», ανέφερε για την ασθένεια, προσθέτοντας ωστόσο ότι πρόκειται για μια επιλογή που έχει αποδεχτεί. Τόνισε πως πλέον βιώνει διαφορετικά πολλά πράγματα που πριν θεωρούσε δεδομένα.

Χαρακτηριστικά, ο Ιταλός πρώην αθλητής εξήγησε πως ακόμη και μια απλή βόλτα με τα παιδιά του έχει αποκτήσει τεράστια αξία για εκείνον. «Τώρα, ίσως ακόμη και μια απλή βόλτα με τα παιδιά μου, την εκτιμώ πολύ περισσότερο από πριν, όταν θεωρούσα τα πάντα δεδομένα», δήλωσε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της κάθε στιγμής.

Η πατρότητα ως το μεγαλύτερο επίτευγμα

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Ακίλε Πολονάρα αναφέρθηκε και στο μεγαλύτερο προσωπικό του επίτευγμα. Με συγκίνηση, ανέφερε πως αυτό δεν είναι άλλο από το ότι έγινε πατέρας. Η πατρότητα φαίνεται να έχει προσδώσει ένα επιπλέον νόημα στη ζωή του, ειδικά μετά την περιπέτεια της υγείας του.

Αυτή η δήλωση αναδεικνύει την προτεραιότητα που δίνει πλέον στις οικογενειακές αξίες και τις προσωπικές σχέσεις, πέρα από την επαγγελματική του πορεία στον αθλητισμό. Η εμπειρία της ασθένειας τον οδήγησε να ανακαλύψει εκ νέου τι είναι πραγματικά σημαντικό για εκείνον.

Η δύσκολη περίοδος μετά το κώμα

Ο Ακίλε Πολονάρα περιέγραψε επίσης μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο που βίωσε μετά το κώμα. Παρόλο που η κατάσταση της υγείας του παρουσίαζε βελτίωση και τα πράγματα έδειχναν να πηγαίνουν καλύτερα, αντιμετώπισε μια σοβαρή πρόκληση: ένα είδος «ψυχικής αποστροφής για το φαγητό και το ποτό».

Αυτή η φάση της ανάρρωσης ήταν, όπως ο ίδιος ανέφερε, «μια πολύ δύσκολη περίοδος», υπογραμμίζοντας τις πολλαπλές προκλήσεις, τόσο σωματικές όσο και ψυχολογικές, που συνόδευσαν την πορεία του προς την πλήρη ανάρρωση. Η δυσκολία αυτή προστέθηκε στην ήδη απαιτητική μάχη που έδινε για τη ζωή του, καθιστώντας την περίοδο αυτή ιδιαίτερα επίπονη.

Η σχέση με τη θρησκεία

Σχετικά με την πνευματική του διάσταση, ο Ακίλε Πολονάρα έθιξε και το θέμα της θρησκευτικής του πίστης. «Ειλικρινά, ήμουν πάντα πολύ θρησκευόμενο άτομο, αλλά αφότου μου συνέβησαν αυτά τα πράγματα, είμαι λιγότερο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, παρά αυτή την αλλαγή, ο ίδιος αναγνωρίζει ότι η επιβίωσή του αποτελεί ένα «θαύμα». Αυτή η δήλωση φανερώνει μια εσωτερική διεργασία και προβληματισμό σχετικά με την πίστη, μετά την τόσο έντονη και απειλητική για τη ζωή του εμπειρία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta