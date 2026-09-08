Γυναίκα έπεσε σε σπήλαιο βάθους πέντε μέτρων στη Σέριφο, την απεγκλώβισε η πυροσβεστική

Μια γυναίκα έπεσε χθες το πρωί, Δευτέρα, σε σπήλαιο βάθους πέντε μέτρων στη Σέριφο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των τοπικών αρχών. Το περιστατικό συνέβη σε ένα δύσβατο σημείο της περιοχής Άσπρος Κάβος, όπου η πρόσβαση ήταν ιδιαίτερα απαιτητική. Δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, της Πολιτικής Προστασίας και ιατρικό προσωπικό έσπευσαν στο σημείο για να προσφέρουν βοήθεια και να ξεκινήσουν την επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Το περιστατικό στον Άσπρο Κάβο

Η πτώση της γυναίκας στο σπήλαιο, το οποίο έχει βάθος πέντε μέτρων, καταγράφηκε χθες το πρωί. Το συγκεκριμένο σπήλαιο βρίσκεται σε μια τοποθεσία της Σερίφου που χαρακτηρίζεται ως Άσπρος Κάβος. Η περιοχή αυτή είναι γνωστή για το δύσβατο έδαφός της, γεγονός που καθιστούσε την επιχείρηση διάσωσης ιδιαίτερα πολύπλοκη και απαιτητική για τις δυνάμεις που κλήθηκαν να επέμβουν.

Η φύση του εδάφους και το βάθος της πτώσης δημιούργησαν αμέσως συνθήκες συναγερμού, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για συντονισμένη δράση από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η άμεση ειδοποίηση των αρχών ήταν κρίσιμη για την έναρξη των διαδικασιών διάσωσης, με στόχο την ασφαλή ανάσυρση της τραυματισμένης γυναίκας από το σπήλαιο.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών

Με την είδηση της πτώσης, σήμανε άμεσα συναγερμός σε όλες τις εμπλεκόμενες αρχές του νησιού. Η ανταπόκριση ήταν ταχύτατη, με δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να σπεύδουν στο σημείο, καθώς και κλιμάκια της Ελληνικής Αστυνομίας. Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε και η Πολιτική Προστασία του Δήμου Σερίφου, η οποία συνέδραμε στην οργάνωση της επιχείρησης.

Στην ομάδα διάσωσης συμμετείχε ενεργά και η ιατρική ομάδα του Περιφερειακού Ιατρείου Σερίφου. Η παρουσία ιατρικού προσωπικού ήταν καθοριστικής σημασίας, καθώς επέτρεψε την παροχή πρώτων βοηθειών και την αρχική εκτίμηση της κατάστασης της γυναίκας εντός του σπηλαίου, πριν ακόμη ολοκληρωθεί ο απεγκλωβισμός της.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού

Οι δυνάμεις που έσπευσαν στον Άσπρο Κάβο ξεκίνησαν αμέσως την επιχείρηση απεγκλωβισμού. Οι διασώστες, χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό, κατέβηκαν στο σπήλαιο βάθους πέντε μέτρων. Η επιχείρηση απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή και συντονισμό, λόγω του δύσβατου της περιοχής και των συνθηκών εντός του σπηλαίου.

Μετά από προσπάθειες, οι ομάδες διάσωσης κατάφεραν να προσεγγίσουν τη γυναίκα. Χρησιμοποιώντας φορείο, οι διασώστες ανέλαβαν τη διαδικασία της ανάσυρσης, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Η γυναίκα απεγκλωβίστηκε από το σπήλαιο και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο, όπου την περίμενε η ιατρική ομάδα.

Αεροδιακομιδή στην Αθήνα

Αμέσως μετά τον απεγκλωβισμό της, η ιατρική ομάδα του Περιφερειακού Ιατρείου Σερίφου προχώρησε στη σταθεροποίηση της κατάστασης της γυναίκας. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της και της ανάγκης για εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα, κρίθηκε αναγκαία η άμεση αεροδιακομιδή της.

Για τον σκοπό αυτό, επιστρατεύτηκε ελικόπτερο, το οποίο ανέλαβε τη μεταφορά της γυναίκας. Ο προορισμός της αεροδιακομιδής ήταν ένα εξειδικευμένο τραυματολογικό κέντρο στην Αθήνα, όπου θα λάβει την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη. Η διαδικασία αυτή διασφάλισε την ταχύτερη δυνατή μεταφορά της σε νοσοκομείο με τις κατάλληλες υποδομές για την αντιμετώπιση της κατάστασής της.

Με πληροφορίες από: Topontiki