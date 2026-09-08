Αναβάλλονται οι κηδείες των πιλότων του Phantom λόγω μη ολοκλήρωσης ταυτοποίησης

Οι κηδείες των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της συντριβής του μαχητικού αεροσκάφους Phantom στην περιοχή της Τανάγρας αναβάλλονται. Η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς οι απαραίτητες διαδικασίες ταυτοποίησης των σορών τους δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί πλήρως από τις αρμόδιες αρχές. Σήμερα, συγκεκριμένα, επρόκειτο να τελεστεί η εξόδιος ακολουθία για τον 37χρονο σμηναγό Δημήτρη Πέτρου στα Ιωάννινα, η οποία πλέον μετατίθεται σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Σε εξέλιξη οι διαδικασίες ταυτοποίησης

Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από το dikastiko.gr, η διαδικασία ταυτοποίησης των σορών των δύο πιλότων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις προβλεπόμενες ενέργειες, οι οποίες είναι κρίσιμες για την ολοκλήρωση της αναγνώρισης. Στο πλαίσιο αυτών των διαδικασιών, έχει ήδη ληφθεί δείγμα DNA από συγγενικά πρόσωπα των πιλότων, ένα απαραίτητο βήμα για την επίσημη ταυτοποίηση.

Η ολοκλήρωση των συγκεκριμένων διαδικασιών είναι προϋπόθεση για την τέλεση των κηδειών, καθώς διασφαλίζει την οριστική αναγνώριση των θυμάτων. Μέχρι την ολοκλήρωσή τους, οι κηδείες παραμένουν σε εκκρεμότητα, αναμένοντας τις επίσημες ανακοινώσεις.

Αναβολή της κηδείας του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου

Ειδικότερα, η εξόδιος ακολουθία για τον 37χρονο σμηναγό Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο τραγικό δυστύχημα με το Phantom στην Τανάγρα, είχε αρχικά προγραμματιστεί για σήμερα, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Η τελετή επρόκειτο να λάβει χώρα στις 12 το μεσημέρι, στην πόλη των Ιωαννίνων. Ωστόσο, κατόπιν επικοινωνίας με την οικογένεια του εκλιπόντος, έγινε γνωστό ότι η κηδεία δεν θα πραγματοποιηθεί την προγραμματισμένη ημερομηνία.

Η οικογένεια του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου ενημέρωσε ότι οι απαραίτητες διαδικασίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, γεγονός που καθιστά αδύνατη την τέλεση της κηδείας την αρχικά ορισθείσα ημέρα και ώρα. Ως εκ τούτου, η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημέρα και ώρα, οι οποίες θα γνωστοποιηθούν στο κοινό μόλις οριστικοποιηθούν από τις αρμόδιες αρχές και την οικογένεια. Σε αυτές τις δύσκολες ώρες, η σκέψη μας είναι στην οικογένεια και στους δικούς του ανθρώπους, που βιώνουν τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας.

Με πληροφορίες από: ethnos.gr