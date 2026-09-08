Αναβάλλεται η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου από το μοιραίο Phantom

Η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα, αναβλήθηκε. Η εξόδιος ακολουθία, που είχε αρχικά προγραμματιστεί να τελεστεί σήμερα το μεσημέρι, δεν θα πραγματοποιηθεί. Ο λόγος της αναβολής είναι οι εκκρεμείς απαραίτητες διαδικασίες, όπως γνωστοποίησε ο δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων, Νίκος Βαΐτσης.

Η ανακοίνωση της αναβολής από τον δήμαρχο

Ο δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων, Νίκος Βαΐτσης, ενημέρωσε το κοινό μέσω ανάρτησής του για την αναβολή της εξοδίου ακολουθίας του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου. Στην ανακοίνωσή του, ο κ. Βαΐτσης διευκρίνισε ότι η νέα ημερομηνία και ώρα της κηδείας θα γνωστοποιηθούν μόλις ολοκληρωθούν όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες.

Στο μήνυμά του, ο δήμαρχος τόνισε: «Οι απαραίτητες διαδικασίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και, για τον λόγο αυτόν, η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημέρα και ώρα, που θα γνωστοποιηθούν μόλις οριστικοποιηθούν. Σε αυτές τις τόσο δύσκολες ώρες, η σκέψη μας είναι στην οικογένεια και στους δικούς του ανθρώπους, που βιώνουν τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας».

Οι εκκρεμείς διαδικασίες ταυτοποίησης

Η αναβολή της τελετής αποχαιρετισμού συνδέεται, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Voria, με τη διαδικασία ταυτοποίησης των σορών των δύο πιλότων. Αυτή η κρίσιμη διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, καθιστώντας αδύνατη την τέλεση της κηδείας στην αρχικά ορισμένη ημέρα και ώρα.

Ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου έχασε τη ζωή του στην τραγική συντριβή του Phantom, ένα συμβάν που συνέβη κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week στην περιοχή της Τανάγρας. Το δυστύχημα αυτό έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση σε όλη τη χώρα.

Η αναμονή των οικογενειών και της Πολεμικής Αεροπορίας

Εν μέσω αυτού του πένθους, τόσο η Πολεμική Αεροπορία όσο και οι οικογένειες των θυμάτων αναμένουν την ολοκλήρωση των επίσημων διαδικασιών. Μόλις αυτές οι ενέργειες ολοκληρωθούν, θα οριστούν οι τελετές αποχαιρετισμού για τους δύο πιλότους.

Η αναμονή αυτή προσθέτει στο βαρύ κλίμα που επικρατεί μετά την τραγωδία, καθώς οι οικείοι του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, αλλά και του έτερου πιλότου, βιώνουν τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε από τον δήμαρχο Βορείων Τζουμέρκων.

Με πληροφορίες από: espressonews.gr