Στη σύλληψη ενός 33χρονου άνδρα στην Ηλιούπολη, ο οποίος είναι γνωστός ως «Αγαλματένιος», προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Ο άνδρας κατηγορείται για εμπορία ανθρώπων και μαστροπεία ανηλίκων, έπειτα από καταγγελία που υπέβαλε η μητέρα ενός ανήλικου θύματος. Η επιχείρηση των στελεχών του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων οδήγησε στον εντοπισμό και την ακινητοποίηση του κατηγορούμενου σε διαμέρισμα στην περιοχή.

Η επιχείρηση στην Ηλιούπολη και τα ευρήματα

Ο 33χρονος, ο οποίος είναι ηθοποιός ερωτικών ταινιών, εντοπίστηκε το περασμένο Σάββατο σε διαμέρισμα 60χρονου στην Ηλιούπολη. Είχε καταφύγει εκεί με σκοπό να αποφύγει τη σύλληψή του, καθώς εκκρεμούσε ήδη σε βάρος του ένταλμα από τον Ανακριτή. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης στον τρίτο όροφο του διαμερίσματος, ο κατηγορούμενος αντιστάθηκε στην ακινητοποίησή του από τους αστυνομικούς.

Στον χώρο του διαμερίσματος, οι αρχές προχώρησαν σε κατασχέσεις. Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνονται πλήθος ψηφιακών πειστηρίων, περίπου 45 γραμμάρια ύποπτης ουσίας, καθώς και χρηματικό ποσό που ανέρχεται γύρω στα 300 ευρώ.

Το προφίλ του «Αγαλματένιου» και ο τρόπος δράσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την αστυνομική έρευνα, ο 33χρονος δημιουργεί και συμμετέχει σε αισθησιακές ταινίες τα τελευταία δέκα χρόνια. Παράλληλα, προβαίνει σε αναρτήσεις «αγγελιών» σε διαδικτυακούς τόπους ερωτικού περιεχομένου. Ο τρόπος δράσης του περιελάμβανε την ανάρτηση αγγελιών για ανήλικα κορίτσια σε ιστοσελίδες, όπου κανονίζονταν ερωτικά ραντεβού.

Ο κατηγορούμενος εξωθούσε τα ανήλικα κορίτσια στην πορνεία, οργάνωνε τις συναντήσεις τους και στη συνέχεια αποσπούσε το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που εισέπρατταν. Στα ανήλικα θύματα παρείχε είτε φαγητό είτε μικρά χρηματικά ποσά, τα οποία χαρακτηρίζονταν ως «χαρτζιλίκι».

Η εκμετάλλευση των ανήλικων κοριτσιών

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της δράσης του «Αγαλματένιου» αφορά την εκμετάλλευση της οικονομικής κατάστασης μιας ανήλικης. Στα μέσα του περασμένου Ιουνίου, ανάρτησε αγγελίες σε διαδικτυακή ιστοσελίδα, χρησιμοποιώντας φωτογραφίες της 16χρονης με μαγιό ή εσώρουχα. Ο ίδιος διαχειριζόταν τον αριθμό τηλεφώνου που καταχωρούσε στις αγγελίες και μέσω αυτού κανόνιζε τα ερωτικά ραντεβού με τους πελάτες.

Μέσα σε διάστημα ενός μήνα, η συγκεκριμένη 16χρονη πραγματοποίησε συνολικά τέσσερα ραντεβού σε άγνωστους χώρους. Ο 33χρονος πορνοστάρ-προαγωγός ήταν παρών σε αυτές τις συναντήσεις. Με την ολοκλήρωση κάθε ραντεβού, ο ίδιος εισέπραττε τη χρηματική αμοιβή, η οποία ανερχόταν σε 150 ευρώ για κάθε συνάντηση. Στη συνέχεια, όπως αναφέρθηκε, παρείχε στην ανήλικη είτε φαγητό είτε μικρά χρηματικά ποσά ως «χαρτζιλίκι».

Προσέγγιση δεύτερης ανήλικης και οι κατηγορίες

Στις αρχές Ιουλίου, ο κατηγορούμενος προσέγγισε και μια άλλη 16χρονη κοπέλα. Της έστειλε μήνυμα μέσω της εφαρμογής Viber, προτείνοντάς της να της εξασφαλίσει άνδρες για ερωτικές συνευρέσεις. Το αντίτιμο που πρότεινε για αυτές τις συναντήσεις κυμαινόταν μεταξύ 120 και 150 ευρώ. Η αστυνομική έρευνα ξεκίνησε ύστερα από την καταγγελία της μητέρας της πρώτης 16χρονης κοπέλας, η οποία οδήγησε στην αποκάλυψη της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε, ο 33χρονος εξώθησε δύο ανήλικες στην πορνεία, κανονίζοντας ερωτικά ραντεβού μέσω διαδικτυακών αγγελιών και κρατώντας το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων. Τα γεγονότα της υπόθεσης εντοπίζονται στο διάστημα Ιουνίου-Ιουλίου 2026. Η δικογραφία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και περιλαμβάνει κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων σε βάρος ανηλίκων με σκοπό γενετήσιες πράξεις, αρπαγή ανηλίκου, μαστροπεία κατά συρροή, βία κατά υπαλλήλων και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Ο 33χρονος και ο 60χρονος που τον φιλοξένησε οδηγήθηκαν την Κυριακή στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και επαναπροσήχθησαν για να δικαστούν στο Αυτόφωρο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta