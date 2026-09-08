Δίκη Βαλυράκη: Σήμερα η εισαγγελική πρόταση για τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες

Σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να παραδοθεί η εισαγγελική πρόταση για τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες στην υπόθεση του θανάτου του Σήφη Βαλυράκη. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για την ετυμηγορία του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου δικάζονται οι δύο άνδρες. Η δίκη αφορά τη δολοφονία του πρώην υπουργού και ιδρυτικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, με τον εισαγγελικό λειτουργό να διατυπώνει την εκτίμησή του για τα γεγονότα που συνέβησαν στην Ερέτρια.

Η έναρξη της αντίστροφης μέτρησης

Σχεδόν έναν χρόνο μετά την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη, η σημερινή ημέρα είναι καθοριστική. Ο εισαγγελικός λειτουργός θα παραδώσει την εισαγγελική του πρόταση, εκφράζοντας την εκτίμησή του για όσα εκτυλίχθηκαν την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021.

Η πρόταση αυτή αφορά τους δύο αδελφούς, επαγγελματίες ψαράδες της περιοχής της Ερέτριας, οι οποίοι κατηγορούνται για τη δολοφονία του πρώην υπουργού. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα προς την τελική ετυμηγορία του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου.

Το χρονικό της υπόθεσης στην Ερέτρια

Τα γεγονότα για τα οποία κατηγορούνται οι δύο ψαράδες έλαβαν χώρα στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Εκείνη την Κυριακή, ο Σήφης Βαλυράκης είχε βγει με το φουσκωτό του σκάφος για ψαροντούφεκο.

Σύμφωνα με την κατηγορία, υπήρξε λογομαχία ανάμεσα στον πρώην υπουργό και τους δύο αδελφούς, οι οποίοι βρίσκονταν στο αλιευτικό τους σκάφος. Οι ψαράδες φέρονται να κλιμάκωσαν την ένταση, παρεμποδίζοντας την πορεία του σκάφους του Σήφη Βαλυράκη.

Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται

Το κατηγορητήριο περιγράφει λεπτομερώς τις πράξεις για τις οποίες διώκονται οι δύο ψαράδες. Αναφέρεται ότι, «Ενεργώντας επικίνδυνους ελιγμούς με το αλιευτικό σας γύρωθεν του φουσκωτού του σκάφους, διαπληκτιστήκατε μαζί του και στη συνέχεια, με τη χρήση ενός ξύλινου κονταριού, τον πλήξατε στο πάνω μέρος του κορμιού του τουλάχιστον 2-3 φορές, με αποτέλεσμα αυτός να πέσει χωρίς τη θέληση του στη θάλασσα».

Επιπλέον, το κατηγορητήριο προσάπτει στους δύο κατηγορούμενους ότι, μόλις αντιλήφθηκαν πως ο Ιωσήφ Βαλυράκης έπεσε στη θάλασσα χτυπώντας στην προπέλα των εν κινήσει σκαφών, απομακρύνθηκαν. Τους αποδίδεται ότι τον εγκατέλειψαν αβοήθητο και δεν παρείχαν καμία πληροφορία, παρότι γνώριζαν ότι το θύμα αναζητούνταν από τις λιμενικές αρχές. Αυτή η ενέργεια, κατά την κατηγορία, παρεμπόδισε οποιαδήποτε έγκαιρη σωστική ενέργεια.

Η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Η ακροαματική διαδικασία και η υπεράσπιση

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, η οποία χαρακτηρίστηκε από συχνές εντάσεις, το δικαστήριο εξέτασε πολλούς μάρτυρες. Παράλληλα, μελετήθηκε πλήθος στοιχείων που προσκομίστηκαν τόσο από την πλευρά της οικογένειας Βαλυράκη όσο και από αυτήν των κατηγορουμένων.

Οι δύο ψαράδες, κατά την απολογία τους, αρνήθηκαν πλήρως την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Υποστήριξαν ότι την επίμαχη ημέρα δεν βρίσκονταν καν στη θάλασσα, αμφισβητώντας έτσι την παρουσία τους στον τόπο του συμβάντος.

Η στήριξη στην οικογένεια του εκλιπόντος

Η οικογένεια του εκλιπόντος Σήφη Βαλυράκη παραμένει πεπεισμένη ότι ο θάνατός του ήταν αποτέλεσμα μιας αποτρόπαιας εγκληματικής ενέργειας. Σε κάθε δικάσιμο, η οικογένεια λαμβάνει τη στήριξη πρώην υπουργών και στελεχών του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι δίνουν το παρών στην δικαστική αίθουσα.

Ανάμεσα σε αυτούς που στέκονται στο πλευρό της οικογένειας είναι και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Η σύζυγός του, μάλιστα, βρέθηκε πολλές φορές στην δικαστική αίθουσα στο πλάι της Μίνας Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη, συζύγου του Σήφη Βαλυράκη. Ο ίδιος ο κ. Σαμαράς είχε μιλήσει τηλεφωνικά με τον Σήφη Βαλυράκη λίγη ώρα πριν από το μοιραίο περιστατικό.

Με πληροφορίες από: Reader, Topontiki