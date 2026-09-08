Η Wyndham επεκτείνεται στον Πειραιά με επένδυση άνω των 25 εκατ. ευρώ στη Μαρίνα Ζέας

Μία ακόμη σημαντική ξενοδοχειακή επένδυση προστίθεται στον Πειραιά, καθώς το Wyndham Residences Piraeus Marina Zeas ξεκίνησε τη λειτουργία του στη Μαρίνα Ζέας. Το έργο αποτελεί καρπό επένδυσης της DKG Development, η οποία ξεπέρασε τα 25 εκατομμύρια ευρώ. Η ανάπτυξη αυτή σηματοδοτεί την είσοδο ενός νέου μοντέλου τουριστικής διαμονής στην περιοχή, υπό την ομπρέλα ενός διεθνούς ξενοδοχειακού brand.

Το νέο συγκρότημα στη Μαρίνα Ζέας

Το συγκρότημα Wyndham Residences Piraeus Marina Zeas αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη Wyndham Hotels & Resorts. Πρόκειται για το δεύτερο project branded residences του διεθνούς ξενοδοχειακού ομίλου που λειτουργεί στην Ελλάδα. Το νέο αυτό εγχείρημα εισάγει στον Πειραιά το μοντέλο των serviced apartments, προσφέροντας υπηρεσίες υπό διεθνές ξενοδοχειακό brand.

Η ανάπτυξη περιλαμβάνει δύο όμορα οκταώροφα κτίρια, τα οποία φιλοξενούν συνολικά 72 σουίτες και κατοικίες. Από αυτές, οι 28 διαθέτουν άμεση θέα προς τη θάλασσα και την εμβληματική Μαρίνα Ζέας, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία διαμονής.

Η επένδυση και η συνεργασία

Η DKG Development είναι η εταιρεία που πραγματοποίησε την επένδυση, η οποία ξεπέρασε τα 25 εκατομμύρια ευρώ, για την υλοποίηση του Wyndham Residences Piraeus Marina Zeas. Η συνεργασία με τη Wyndham Hotels & Resorts υπογραμμίζει τη δέσμευση για παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών.

Η παρουσία του συγκροτήματος ενισχύει την παρουσία των branded residences στον Πειραιά, καθώς αποτελεί ένα από τα πρώτα του είδους του στην περιοχή. Το μοντέλο των serviced apartments, υπό την επίβλεψη ενός διεθνούς ομίλου, αναμένεται να προσελκύσει ένα ευρύ φάσμα επισκεπτών.

Η στρατηγική σημασία για τον Πειραιά

Το νέο project εντάσσεται σε μια ευρύτερη κινητικότητα που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην ξενοδοχειακή αγορά του Πειραιά. Η περιοχή έχει δει αυξημένο ενδιαφέρον από ελληνικούς και διεθνείς ομίλους, γεγονός που αποδίδεται σε διάφορους παράγοντες.

Στους παράγοντες αυτούς συγκαταλέγονται η ενίσχυση της κρουαζιέρας, η αναβάθμιση της παραλιακής ζώνης, καθώς και οι επενδύσεις σε νέα ξενοδοχεία και τουριστικές κατοικίες. Όλα αυτά έχουν συμβάλει στη δημιουργία ενός δυναμικού περιβάλλοντος για τον τουριστικό κλάδο της πόλης.

Οι στόχοι της Wyndham στην Ελλάδα

Για τον όμιλο Wyndham, η επένδυση στη Μαρίνα Ζέας αποτελεί κομμάτι ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης στην ελληνική αγορά. Η εταιρεία έχει ως στόχο να διευρύνει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό της στη χώρα, εκμεταλλευόμενη τις αναπτυξιακές ευκαιρίες που παρουσιάζονται.

Ο σχεδιασμός αυτός περιλαμβάνει την αξιοποίηση τόσο των παραδοσιακών τουριστικών προορισμών της Ελλάδας, όσο και περιοχών που εμφανίζουν αυξανόμενη ζήτηση για καταλύματα υψηλότερων προδιαγραφών και υπηρεσιών. Η Ζέα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας τέτοιας περιοχής.

Η άνοδος των branded residences

Η λειτουργία του Wyndham Residences Piraeus Marina Zeas ενισχύει, παράλληλα, την παρουσία των branded residences στην ελληνική αγορά ακινήτων και φιλοξενίας. Πρόκειται για έναν τομέα που γνωρίζει άνθηση και στον οποίο αναπτύσσονται συνεχώς νέα projects.

Τέτοιου είδους αναπτύξεις παρατηρούνται σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως στην Αθήνα, στον Πειραιά, αλλά και σε μεγάλους τουριστικούς προορισμούς, υποδηλώνοντας μια τάση για αναβαθμισμένες επιλογές διαμονής και επενδύσεων στον τουριστικό τομέα.

Με πληροφορίες από: Topontiki