Ιατροδικαστική έκθεση καταρρίπτει τους ισχυρισμούς των γονέων για τον θάνατο βρέφους στην Κυψέλη

Η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο του 8 μηνών βρέφους στην Κυψέλη, που φέρνει στη δημοσιότητα το newsit.gr, καταρρίπτει τους ισχυρισμούς των γονέων περί παθολογικών αιτιών. Το πόρισμα, υπογεγραμμένο από τον ιατροδικαστή κ. Συμεών Μεσογίτη, αποφαίνεται ότι ο θάνατος του βρέφους οφείλεται σε πολλαπλές κακώσεις ράχεως κορμού, προκληθείσες από νύσσον-τέμνον όργανο, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως βρεφοκτονία. Οι γονείς είχαν υποστηρίξει ότι το μωρό «έσβησε» λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας.

Η ιατροδικαστική έκθεση και τα ευρήματα

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, την οποία υπογράφει ο ιατροδικαστής κ. Συμεών Μεσογίτης, η νεκροψία και νεκροτομή διενεργήθηκαν στις 31 Αυγούστου 2026. Το πόρισμα αφορά άρρεν βρέφος, με τα στοιχεία των γονέων να αναφέρονται, χωρίς ωστόσο να γίνεται αναφορά στην ημερομηνία γεννήσεως του μωρού ή τον τόπο γεννήσεως, παρά μόνο στη διεύθυνση του διαμερίσματος της Κυψέλης.

Ως αιτία θανάτου διαπιστώθηκαν «πολλαπλές κακώσεις ράχεως κορμού δια νύσσοντος-τέμνοντος οργάνου προκληθείσες (βρεφοκτονία)». Η ημερομηνία θανάτου, όπως αναφέρεται στην έκθεση, είναι η 30ή Αυγούστου 2026 και ώρα 14:45, όταν και ανευρέθη το βρέφος. Η έκθεση τονίζει ότι τα ευρήματα αυτά είναι εν αναμονή εργαστηριακών εξετάσεων, συγκεκριμένα τοξικολογικών και ιστολογικών.

Οι ισχυρισμοί των γονέων και η διάψευσή τους

Οι γονείς του βρέφους, στις καταθέσεις τους, είχαν υποστηρίξει ότι ο θάνατος του παιδιού τους οφειλόταν σε παθολογικά αίτια. Είχαν αναφέρει χαρακτηριστικά ότι το μωρό «έσκασε» επειδή αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Επίσης, είχαν ισχυριστεί ότι το βρέφος είχε πρόβλημα με την κοιλιά του και δεν έτρωγε, επιχειρώντας να εξηγήσουν την κατάσταση.

Ωστόσο, το ιατροδικαστικό πόρισμα διαψεύδει με σαφήνεια αυτούς τους ισχυρισμούς. Τα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής δεν συνάδουν με τα λεγόμενα των γονέων, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος δεν προήλθε από φυσικά ή παθολογικά αίτια, αλλά από εξωτερική παρέμβαση με τη χρήση αιχμηρού οργάνου.

Η φυσική κατάσταση του βρέφους

Έγκυρες πληροφορίες του newsit.gr αναφέρουν ότι ο ιατροδικαστής που διενήργησε την εξέταση διαπίστωσε ότι το οκτώ μηνών βρέφος βρισκόταν σε πολύ καλή φυσική κατάσταση. Συγκεκριμένα, το παιδί περιγράφεται ως «καλοθρεμμένο», είχε φυσιολογική μυική μάζα, και δεν ήταν ελλιποβαρές, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς των γονέων περί προβλημάτων υγείας.

Περαιτέρω, ο ιατροδικαστής σημείωσε ότι, παρά την ηλικία των οκτώ μηνών, το βρέφος είχε τέσσερα δόντια. Αυτό το εύρημα υποδηλώνει ότι δεν υπήρχε έλλειψη ασβεστίου, κάτι που θα μπορούσε να υποδεικνύει προβλήματα στην ανάπτυξη. Επίσης, κατά την εξέταση, δεν εντοπίστηκε κανένα πρόβλημα στο έντερο του βρέφους, όπως για παράδειγμα νεκρωμένο έντερο, καταρρίπτοντας πλήρως τους ισχυρισμούς των γονέων για προβλήματα στην κοιλιά και τη διατροφή του.

Η διερεύνηση για ναρκωτικές ουσίες

Παράλληλα με τα ευρήματα της νεκροψίας, η έρευνα επεκτείνεται και σε άλλες πτυχές. Η τοξικολογική και ιστολογική εξέταση, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, αναμένεται να δείξει εάν οι γονείς χορηγούσαν ναρκωτικές ουσίες στο βρέφος. Το ενδεχόμενο αυτό εξετάζεται προκειμένου να διαπιστωθεί αν η χορήγηση ουσιών γινόταν με σκοπό να μην κλαίει το μωρό.

Οι αναλυτές της Ασφάλειας θεωρούν το σενάριο αυτό ιδιαίτερα πιθανό, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι και τα υπόλοιπα τρία τέκνα της οικογένειας ήταν εθισμένα σε απαγορευμένες ουσίες. Τα αποτελέσματα αυτών των εργαστηριακών εξετάσεων αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Newsit