Νεαρός στη Θεσσαλονίκη καταδικάστηκε για βία κατά της μητέρας του

Στη φυλακή οδηγείται ένας νεαρός άνδρας στη Θεσσαλονίκη, μετά την καταδίκη του σε συνολική ποινή φυλάκισης 2 ετών και 4 μηνών. Η ποινή επιβλήθηκε για επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίας που διέπραξε σε βάρος της μητέρας του. Η απόφαση ελήφθη από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, το οποίο έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλή.

Επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίας

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, προέκυψε ότι τα επεισόδια βίας μεταξύ του κατηγορούμενου και της μητέρας του δεν ήταν μεμονωμένα, αλλά καταγράφονται εδώ και χρόνια. Αυτή η διαχρονική φύση των περιστατικών αποτέλεσε ένα σημαντικό στοιχείο στην υπόθεση.

Στα πιο πρόσφατα από αυτά τα περιστατικά, ο νεαρός φέρεται να προέβη σε σωματική επίθεση κατά της μητέρας του. Συγκεκριμένα, φέρεται να τη χτύπησε και να τη κλώτσησε, προκαλώντας της σωματική βλάβη. Τα γεγονότα αυτά αποτέλεσαν μέρος της κατηγορίας που αντιμετώπιζε ο νεαρός άνδρας.

Απειλές με μαχαίρι και η κατάθεση της μητέρας

Η μητέρα του κατηγορούμενου κατέθεσε στο δικαστήριο, περιγράφοντας τις απειλές που δέχτηκε από τον γιο της. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο γιος της την απείλησε με μαχαίρι. Οι απειλές ήταν σοβαρές, καθώς της είπε ότι θα την «ξεκοιλιάσει», προκαλώντας της φόβο και ανησυχία.

Αυτή η κατάθεση της μητέρας ήταν καθοριστική για την εξέλιξη της δίκης, καθώς ανέδειξε τη σοβαρότητα των πράξεων του κατηγορούμενου. Η χρήση μαχαιριού ως μέσο απειλής προσέθεσε μια επιπλέον διάσταση στην κατηγορία της απειλής, ενισχύοντας τη θέση της εισαγγελίας.

Η απολογία του κατηγορούμενου και οι εξηγήσεις του

Κατά την απολογία του ενώπιον του δικαστηρίου, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι χτύπησε τη μητέρα του. Ωστόσο, προσπάθησε να δικαιολογήσει την πράξη του, υποστηρίζοντας ότι εξοργίστηκε επειδή εκείνη άνοιγε τα παράθυρα του σπιτιού. Αυτή η εξήγηση δόθηκε ως αιτία για την εκδήλωση της βίας.

Επιπλέον, ο νεαρός ισχυρίστηκε ότι είχε επηρεαστεί από σειρές που παρακολουθούσε μέσω διαδικτύου. Αυτή η δήλωση υποδηλώνει μια προσπάθεια να αποδοθεί μέρος της ευθύνης σε εξωτερικούς παράγοντες. Παρά τις πράξεις του, ο ίδιος δήλωσε ακόμη ότι αγαπά τη μητέρα του και υποστήριξε πως δεν πρόκειται να τη χτυπήσει ξανά, εκφράζοντας μια δέσμευση για αλλαγή συμπεριφοράς.

Η ετυμηγορία και η έκτιση της ποινής

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αφού άκουσε όλες τις πλευρές, έκρινε τον νεαρό άνδρα ένοχο για τα αδικήματα της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης και της απειλής. Η συνολική ποινή που του επιβλήθηκε ανέρχεται σε φυλάκιση 2 ετών και 4 μηνών, αντικατοπτρίζοντας τη σοβαρότητα των πράξεων του και τη συχνότητα των περιστατικών βίας.

Παράλληλα με την επιβολή της ποινής, το δικαστήριο αποφάσισε την άμεση έκτιση της. Η απόφαση αυτή βασίστηκε στην κρίση του δικαστηρίου ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο ο καταδικασθείς να επαναλάβει τις πράξεις του, καθιστώντας αναγκαία την άμεση εφαρμογή της ποινής για την προστασία της μητέρας και την αποτροπή μελλοντικών περιστατικών βίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki