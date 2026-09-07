Σεισμός στο Αιτωλικό: Δόνηση 3,6 έως 3,7 Ρίχτερ αισθητή σε Αγρίνιο και Πάτρα

Μια σεισμική δόνηση, το μέγεθος της οποίας κυμάνθηκε μεταξύ 3,6 και 3,7 Ρίχτερ, σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (7/9) στην περιοχή του Αιτωλικού. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές γύρω περιοχές, συμπεριλαμβανομένων του Αγρινίου και της Πάτρας, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε στην ευρύτερη περιοχή της Λιμνοθάλασσας Αιτωλικού-Μεσολογγίου, με τις αρχικές εκτιμήσεις για το εστιακό βάθος να διαφέρουν.

Τα χαρακτηριστικά της σεισμικής δόνησης

Η σεισμική δόνηση που έπληξε την περιοχή του Αιτωλικού το μεσημέρι της Δευτέρας (7/9) είχε μέγεθος 3,7 Ρίχτερ, σύμφωνα με μία από τις αναφορές. Μια άλλη πηγή έκανε λόγο για μέγεθος 3,6 Ρίχτερ. Και οι δύο αναφορές συμφωνούν πως ο σεισμός σημειώθηκε στην περιοχή του Αιτωλικού, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στην ευρύτερη περιοχή της Λιμνοθάλασσας Αιτωλικού-Μεσολογγίου. Πιο συγκεκριμένα, μία αναφορά το τοποθετεί 9 χιλιόμετρα βόρεια του Αιτωλικού, ενώ μια άλλη αναφέρει ότι βρισκόταν περίπου 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της ίδιας περιοχής. Η δόνηση έγινε αισθητή όχι μόνο στο Αιτωλικό, αλλά και σε γειτονικές πόλεις, όπως το Αγρίνιο και η Πάτρα.

Διαφοροποιήσεις στο εστιακό βάθος

Σχετικά με το εστιακό βάθος του σεισμού, οι αναφορές παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις. Μία αρχική εκτίμηση έκανε λόγο για επιφανειακό εστιακό βάθος, στα 7 χιλιόμετρα. Ωστόσο, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών, το εστιακό βάθος καταγράφηκε στα 19 χιλιόμετρα.

Παράλληλα, άλλα διαθέσιμα στοιχεία υπολόγιζαν το εστιακό βάθος περίπου στα 5 χιλιόμετρα. Αυτό το σχετικά μικρό εστιακό βάθος, ανεξαρτήτως της ακριβούς τιμής, συνέβαλε στο να γίνει η σεισμική δόνηση αισθητή σε μεγαλύτερη ακτίνα, φτάνοντας μέχρι το Αγρίνιο, παρά το μέγεθός της.

Αισθητός σε Αγρίνιο και Πάτρα

Η σεισμική δόνηση, αν και μετρίου μεγέθους, έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε αρκετές περιοχές εκτός του άμεσου επίκεντρου. Οι κάτοικοι του Αγρινίου και της Πάτρας ένιωσαν τη δόνηση, γεγονός που οφείλεται, όπως αναφέρθηκε, στο σχετικά μικρό εστιακό βάθος του σεισμού. Η αισθητότητα αυτή προκάλεσε εύλογη ανησυχία στους κατοίκους των εν λόγω περιοχών.

Η αναστάτωση ήταν εμφανής, καθώς η δόνηση έγινε αντιληπτή σε ένα ευρύ φάσμα της δυτικής Ελλάδας. Παρόλα αυτά, οι αρχές και οι αρμόδιοι φορείς παρακολουθούν την κατάσταση, ενώ μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα ή ζημιές σε κτίρια ή υποδομές.

Οι πρώτες αναφορές και η απουσία ζημιών

Αμέσως μετά τη σεισμική δόνηση, οι πρώτες αναφορές από τις τοπικές αρχές και τους κατοίκους επικεντρώθηκαν στην αισθητότητα του φαινομένου. Η ανησυχία ήταν έκδηλη, ωστόσο, μέχρι στιγμής, δεν έχουν καταγραφεί ζημιές σε κτίρια ή άλλες υποδομές στην περιοχή του Αιτωλικού, ούτε στις γύρω περιοχές όπου έγινε αισθητός ο σεισμός.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης, ενώ η απουσία αναφορών για προβλήματα αποτελεί θετικό στοιχείο. Η σεισμική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της λιμνοθάλασσας Αιτωλικού–Μεσολογγίου είναι ένα φαινόμενο που παρακολουθείται στενά από τους επιστημονικούς φορείς.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos